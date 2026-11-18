JawaPos.com – Ingin menyajikan hidangan seafood dengan cita rasa istimewa tanpa harus pergi ke restoran? Udang bakar madu bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba.

Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa manis dari madu, gurihnya saus tiram, serta sedikit sensasi pedas yang membuat rasanya semakin kaya. Aroma udang yang dimasak bersama bumbu juga memberikan daya tarik tersendiri sehingga cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Menariknya, proses pembuatannya cukup praktis dan tidak membutuhkan banyak bahan. Dengan persiapan yang tepat, udang bakar madu ini bisa menjadi sajian lezat dalam waktu sekitar 10 menit.

Menu ini cocok dihidangkan sebagai lauk makan siang, santapan makan malam, maupun sajian spesial ketika berkumpul bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang bakar madu ala restoran Sunda yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya!

Bahan-Bahan Udang Bakar Madu 500 gram udang utuh

⅓ sendok teh garam

¼ sendok teh merica

1 buah jeruk nipis Bahan untuk Membuat Saus Madu 3 sendok makan madu

2 sendok makan saus tomat

2 sendok makan saus sambal rasa bawang putih

1 sendok makan saus tiram

2 sendok makan margarin suhu ruang

2 sendok makan air Cara Membuat Udang Bakar Madu Bersihkan udang terlebih dahulu. Buang bagian kepala atau bagian tajam pada udang sesuai selera. Setelah itu, belah bagian punggungnya dan keluarkan kotoran yang terdapat di dalamnya. Cuci hingga bersih.

Marinasi udang dengan bumbu sederhana. Masukkan udang ke dalam wadah, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis, garam, dan merica. Aduk sampai seluruh permukaannya terbalut bumbu, lalu diamkan beberapa saat agar rasanya lebih meresap.

Siapkan saus madu yang menjadi kunci kelezatan. Ambil mangkuk, kemudian campurkan madu, saus tomat, saus sambal, saus tiram, dan margarin. Aduk hingga seluruh bahan menyatu dengan baik.

Atur kekentalan saus. Tuangkan sedikit air ke dalam campuran saus tadi. Aduk kembali sampai teksturnya tercampur rata dan siap digunakan untuk memasak udang.

Masak udang hingga berubah warna. Panaskan sedikit minyak di atas wajan. Masukkan udang yang sudah dimarinasi, kemudian masak kedua sisinya hingga setengah matang.

Tambahkan saus madu. Tuangkan campuran saus ke dalam wajan berisi udang. Aduk sebentar agar bumbu menyelimuti seluruh permukaan udang dan meresap dengan baik.

Angkat dan sajikan selagi hangat. Setelah udang matang dan sausnya tercampur rata, matikan kompor. Pindahkan udang bakar madu ke piring saji.