JawaPos.com – Beragam camilan tradisional masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Salah satunya risol bihun kampung yang terkenal dengan cita rasa gurih, tekstur kulit lembut, serta isian sederhana yang mengingatkan pada jajanan masa kecil.

Risol ini dibuat menggunakan kulit tipis berbahan tepung dan telur, kemudian diisi tumisan bihun yang dipadukan dengan wortel serta bumbu pilihan. Setelah dibungkus rapi, risol digoreng hingga bagian luarnya berwarna kuning kecokelatan dan terasa nikmat saat disantap.

Tidak hanya cocok menjadi teman bersantai sambil menikmati teh atau kopi, risol bihun kampung juga bisa dijadikan bekal, hidangan arisan, maupun camilan untuk menemani waktu berkumpul bersama keluarga. Bahan pembuatannya pun relatif sederhana sehingga tidak membutuhkan keahlian memasak khusus.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep risol bihun kampung ini bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin menghadirkan camilan rumahan dengan rasa lezat. Menariknya, sajian ini juga dilengkapi sambal kacang bercita rasa pedas, manis, dan segar yang membuat rasanya semakin istimewa.

Penasaran dengan bahan dan langkah pembuatannya? Berikut resep risol bihun kampung yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Risol Bihun Kampung 1. Bahan kulit risol:

200 gram tepung terigu protein sedang

3 sendok makan tepung maizena

600 ml air

2 butir telur

2 sendok teh kaldu ayam bubuk

2 sendok makan minyak

2 batang daun bawang bagian hijau, cincang halus 2. Bahan isian:

190 gram bihun jagung kering yang sudah direndam

3 siung bawang putih

3 siung bawang merah

250 gram wortel

2 batang seledri

3 sendok makan minyak goreng

¼ sendok teh merica

½ sendok makan garam

½ sendok makan kaldu jamur atau penyedap

1 sendok makan gula pasir 3. Bahan sambal kacang:

2 siung bawang putih

8 buah cabai keriting merah

3 buah cabai rawit merah

3 sendok makan selai kacang

1 sendok makan gula merah

3 buah jeruk limau

½ sendok makan kecap manis

150 ml air 4. Bahan pelengkap:

Cabai rawit hijau secukupnya Cara Membuat Risol Bihun Kampung 1. Siapkan bahan isian

Pertama, cincang bawang merah, bawang putih, dan seledri. Sementara itu, parut wortel hingga halus agar mudah tercampur dengan bihun. Sisihkan seluruh bahan sebelum mulai memasak.

2. Tumis bumbu dan bihun

Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai mengeluarkan aroma harum.

Tambahkan merica, seledri, serta wortel. Aduk dan masak sebentar sampai sayuran mulai layu.

Berikutnya, masukkan bihun yang sudah direndam. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata. Gunting bihun menjadi bagian lebih pendek agar mudah dimasukkan ke dalam kulit risol.

Jika sudah matang, angkat isian dan pindahkan ke wadah. Diamkan sampai suhunya turun sebelum digunakan.

3. Buat adonan kulit risol

Siapkan mangkuk berukuran besar. Masukkan tepung terigu, maizena, kaldu ayam bubuk, telur, air, dan minyak goreng.

Aduk seluruh bahan sampai menjadi adonan yang halus dan tidak menggumpal. Setelah itu, masukkan daun bawang cincang untuk memberikan aroma serta tampilan yang lebih menarik.

4. Cetak kulit risol

Panaskan wajan datar dengan api kecil hingga sedang. Tuangkan sedikit adonan, lalu ratakan sampai membentuk lapisan tipis.

Masak sebentar hingga kulit matang dan bisa dilepaskan dari wajan. Angkat secara perlahan agar tidak robek.

Lakukan proses yang sama sampai seluruh adonan habis.

5. Siapkan sambal kacang

Untuk membuat saus pelengkap, rebus cabai keriting, cabai rawit merah, dan bawang putih sampai teksturnya lunak.

Angkat bahan tersebut, kemudian masukkan ke blender bersama air, selai kacang, gula merah, dan garam secukupnya. Haluskan sampai seluruh bahan menyatu.

Tuangkan sambal ke dalam mangkuk. Tambahkan perasan jeruk limau dan kecap manis, kemudian aduk sampai rata.

6. Isi dan lipat kulit risol

Ambil satu lembar kulit risol, lalu letakkan tumisan bihun di bagian tengah.

Lipat sisi kanan dan kiri kulit untuk menutup isian, kemudian gulung secara perlahan sampai membentuk risol yang rapi.

Pastikan seluruh bagian isian tertutup agar tidak keluar ketika digoreng. Ulangi sampai semua kulit dan bahan isian habis.

7. Goreng hingga matang

Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng risol.

Masukkan risol satu per satu dan goreng menggunakan api sedang. Balik sesekali agar seluruh permukaannya matang merata dan berubah menjadi cokelat keemasan.