JawaPos.com – Bosan dengan menu lauk yang itu-itu saja? Sambal goreng kacang merah dan kikil bisa menjadi pilihan menarik untuk menghadirkan hidangan rumahan yang lezat sekaligus menggugah selera. Hidangan ini menawarkan perpaduan tekstur yang unik. Kikil sapi yang kenyal dan lembut berpadu dengan kacang merah bercita rasa gurih sedikit manis, kemudian diselimuti bumbu sambal pedas yang semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat. Selain memiliki rasa yang kaya, kacang merah juga mengandung protein nabati dan serat yang dapat melengkapi kebutuhan nutrisi harian. Sementara itu, kikil memberikan tekstur khas yang membuat sajian ini terasa lebih istimewa. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, sambal goreng kacang merah dan kikil dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun cukup sederhana sehingga cocok dijadikan inspirasi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Baca Juga:Resep Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng, Menu Spesial yang Mudah Dibuat di Rumah Bagi pencinta makanan bercita rasa pedas, jumlah cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera. Berikut bahan-bahan dan langkah membuat sambal goreng kacang merah dan kikil yang lezat. Bahan-bahan Sambal Goreng Kacang Merah dan Kikil Siapkan bahan berikut sebelum mulai memasak: 250 gram cecek atau kulit sapi.

250 gram kacang merah yang sudah direbus.

150 gram cabai merah besar yang sudah direbus.

10 siung bawang merah.

8 siung bawang putih.

2 butir kemiri.

Lengkuas secukupnya.

Daun salam secukupnya.

Santan instan secukupnya.

Cabai rawit sesuai selera.

Air secukupnya.

Gula, garam, dan penyedap rasa secukupnya.

Minyak goreng untuk menumis. Cara Membuat Sambal Goreng Kacang Merah dan Kikil 1. Haluskan seluruh bumbu utama Pertama, masukkan cabai merah besar yang telah direbus ke dalam blender. Tambahkan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit air. Haluskan semua bahan hingga menghasilkan tekstur bumbu yang lembut dan tercampur rata. Setelah itu, sisihkan terlebih dahulu. 2. Tumis bumbu hingga harum dan matang Panaskan minyak goreng dalam wajan atau panci. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tambahkan daun salam dan lengkuas. Aduk secara perlahan agar bumbu tidak menempel di dasar wajan. Tumis sampai aromanya harum dan warnanya terlihat lebih matang. 3. Tambahkan sedikit air agar bumbu semakin matang Setelah bumbu mulai matang, tuangkan sedikit air ke dalam wajan. Aduk kembali dan biarkan bumbu dimasak hingga tercampur sempurna. Langkah ini membantu bumbu matang lebih merata sebelum bahan utama dimasukkan. 4. Masukkan kikil dan kacang merah Berikutnya, tambahkan cecek atau kikil sapi bersama kacang merah yang sudah direbus sebelumnya. Masukkan pula cabai rawit utuh sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Aduk perlahan sampai seluruh bahan terbalut bumbu. 5. Tambahkan air dan bumbu penyedap Tuangkan air secukupnya, kemudian aduk hingga semua bahan tercampur. Berikan gula, garam, dan penyedap rasa sesuai selera. Pastikan bumbu tercampur rata agar cita rasa gurih, manis, dan pedas meresap ke dalam kikil serta kacang merah. 6. Tuangkan santan untuk menghasilkan rasa gurih Setelah bumbu merata, masukkan santan instan ke dalam masakan. Aduk perlahan agar santan menyatu dengan bumbu dan tidak menggumpal. Gunakan api sedang cenderung kecil agar santan matang dengan baik. 7. Masak hingga bumbu meresap dan kuah menyusut Lanjutkan memasak sambil sesekali diaduk hingga kuah mulai mengental dan menyusut. Pastikan kikil sudah memiliki tekstur empuk dan bumbu meresap ke seluruh bahan. Jika rasanya sudah sesuai, matikan kompor. 8. Sajikan selagi hangat Pindahkan sambal goreng kacang merah dan kikil ke dalam mangkuk atau wadah saji. Hidangan pedas gurih ini paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Tambahan lalapan atau kerupuk juga bisa menjadi pelengkap agar pengalaman makan semakin menggugah selera. Itulah resep sambal goreng kacang merah dan kikil yang bisa dicoba sebagai variasi lauk rumahan. Perpaduan kikil yang kenyal, kacang merah yang lembut, serta bumbu pedas bersantan membuat sajian sederhana ini cocok menemani waktu makan bersama keluarga.