JawaPos.com - Gimbap merupakan salah satu kuliner khas Korea Selatan yang populer di berbagai negara. Makanan berbahan dasar nasi ini memiliki cita rasa gurih dengan aneka isian yang membuatnya nikmat sekaligus mengenyangkan. Sekilas, gimbap terlihat mirip dengan sushi Jepang. Namun, hidangan ini memiliki ciri khas tersendiri, yakni nasi yang telah dibumbui minyak wijen dan garam, kemudian dipadukan dengan berbagai isian seperti telur, sayuran, fish cake, hingga crab stick. Semua bahan tersebut dibungkus menggunakan lembaran rumput laut kering. Selain memiliki rasa yang lezat, gimbap juga bisa menjadi pilihan menu bekal yang praktis untuk dibawa ke sekolah maupun tempat kerja. Proses pembuatannya relatif mudah dan tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Bahkan, isian gimbap dapat dikreasikan sesuai selera dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, gimbap bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana dengan langkah-langkah yang cukup mudah diikuti. Berikut bahan-bahan dan cara membuat gimbap rumahan yang bisa kamu praktikkan. Bahan-bahan Gimbap 1/2 buah wortel, iris berbentuk korek api

1 buah timun, potong memanjang

Danmuji atau acar lobak secukupnya

2 butir telur, bumbui dengan garam dan lada, lalu buat menjadi telur dadar

2 buah eomuk atau fish cake

3–4 buah crab stick Bahan Campuran Nasi 2 mangkuk nasi putih

1 sendok teh minyak wijen

Garam secukupnya Bahan Pelengkap Lembaran rumput laut khusus gimbap Cara Membuat Gimbap Rumahan Pertama, siapkan timun. Belah menjadi dua bagian, kemudian iris memanjang. Buang bagian tengah yang berisi biji agar kandungan airnya tidak membuat gimbap terlalu basah. Sisihkan. Selanjutnya, bersihkan wortel dan potong tipis menyerupai korek api. Letakkan dalam wadah terpisah. Siapkan telur, pecahkan ke dalam mangkuk, tambahkan sedikit garam dan lada, lalu kocok hingga tercampur rata. Panaskan sedikit minyak di wajan. Masak telur menggunakan api kecil hingga matang dan berbentuk dadar. Angkat, dinginkan sebentar, kemudian potong menjadi dua bagian. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang bombay yang telah diiris tipis. Tumis sebentar hingga layu, lalu angkat. Berikutnya, potong fish cake menjadi bentuk memanjang. Masukkan sedikit kecap asin ke dalam wajan, kemudian masak fish cake dengan api kecil hingga bumbunya meresap. Angkat setelah matang. Untuk crab stick, tambahkan sedikit air ke dalam wajan, lalu masak sebentar hingga hangat. Setelah itu, angkat dan sisihkan. Siapkan nasi dalam mangkuk. Tambahkan minyak wijen dan garam secukupnya, kemudian aduk sampai seluruh bumbu tercampur secara merata. Ambil selembar rumput laut khusus gimbap dan letakkan di atas alas penggulung. Ratakan nasi berbumbu di atas permukaannya, tetapi sisakan sedikit bagian ujung rumput laut. Susun telur dadar, fish cake, timun, wortel, bawang bombay, dan danmuji di atas nasi. Tambahkan crab stick sebagai pelengkap isian. Gulung rumput laut secara perlahan sambil ditekan agar seluruh isian tersusun rapat dan tidak mudah terlepas. Oleskan sedikit air pada bagian ujung rumput laut supaya gulungan dapat merekat sempurna. Setelah selesai digulung, olesi bagian luar rumput laut menggunakan minyak wijen. Taburkan biji wijen untuk menambah aroma dan cita rasa. Terakhir, potong gimbap menjadi beberapa bagian dengan ukuran sesuai selera. Tata dalam wadah atau piring saji. Gimbap rumahan yang gurih, lezat, dan mengenyangkan pun siap dinikmati. Menu ini bisa menjadi alternatif bekal makan siang yang menarik sekaligus pilihan camilan praktis untuk disantap bersama keluarga.