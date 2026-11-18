Cocok untuk Bekal Anak dan Keluarga, Begini Cara Membuat Gimbap yang Lezat
Resep Gimbap Rumahan yang Enak./ YouTube Luvita Ho
JawaPos.com - Gimbap merupakan salah satu kuliner khas Korea Selatan yang populer di berbagai negara. Makanan berbahan dasar nasi ini memiliki cita rasa gurih dengan aneka isian yang membuatnya nikmat sekaligus mengenyangkan. Sekilas, gimbap terlihat mirip dengan sushi Jepang. Namun, hidangan ini memiliki ciri khas tersendiri, yakni nasi yang telah dibumbui minyak wijen dan garam, kemudian dipadukan dengan berbagai isian seperti telur, sayuran, fish cake, hingga crab stick. Semua bahan tersebut dibungkus menggunakan lembaran rumput laut kering. Selain memiliki rasa yang lezat, gimbap juga bisa menjadi pilihan menu bekal yang praktis untuk dibawa ke sekolah maupun tempat kerja. Proses pembuatannya relatif mudah dan tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Bahkan, isian gimbap dapat dikreasikan sesuai selera dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, gimbap bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana dengan langkah-langkah yang cukup mudah diikuti. Berikut bahan-bahan dan cara membuat gimbap rumahan yang bisa kamu praktikkan. Gimbap rumahan yang gurih, lezat, dan mengenyangkan pun siap dinikmati. Menu ini bisa menjadi alternatif bekal makan siang yang menarik sekaligus pilihan camilan praktis untuk disantap bersama keluarga.
Bahan-bahan Gimbap
Bahan Campuran Nasi
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Gimbap Rumahan
JawaPos.com - Gimbap merupakan salah satu kuliner khas Korea Selatan yang populer di berbagai negara. Makanan berbahan dasar nasi ini memiliki cita rasa gurih dengan aneka isian yang membuatnya nikmat sekaligus mengenyangkan.
Sekilas, gimbap terlihat mirip dengan sushi Jepang. Namun, hidangan ini memiliki ciri khas tersendiri, yakni nasi yang telah dibumbui minyak wijen dan garam, kemudian dipadukan dengan berbagai isian seperti telur, sayuran, fish cake, hingga crab stick. Semua bahan tersebut dibungkus menggunakan lembaran rumput laut kering.
Selain memiliki rasa yang lezat, gimbap juga bisa menjadi pilihan menu bekal yang praktis untuk dibawa ke sekolah maupun tempat kerja. Proses pembuatannya relatif mudah dan tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Bahkan, isian gimbap dapat dikreasikan sesuai selera dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, gimbap bisa dibuat sendiri menggunakan bahan sederhana dengan langkah-langkah yang cukup mudah diikuti. Berikut bahan-bahan dan cara membuat gimbap rumahan yang bisa kamu praktikkan.
Gimbap rumahan yang gurih, lezat, dan mengenyangkan pun siap dinikmati. Menu ini bisa menjadi alternatif bekal makan siang yang menarik sekaligus pilihan camilan praktis untuk disantap bersama keluarga.
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