Bahan

6 paha bawah ayam, buang kulit

Jahe secukupnya

Daun bawang secukupnya

5 batang daun bawang, iris

3 siung bawang putih, cincang

Cabai rawit sesuai selera

Garam secukupnya

Kaldu ayam secukupnya

Saus tiram secukupnya

Gula secukupnya

1 sdm minyak kelapa panas

Air kaldu ayam secukupnya



Cara Pembuatan

1. Bersihkan paha bawah ayam, kemudian buang kulitnya dan tiriskan. Siapkan jahe dengan cara dimemarkan atau diiris tipis. Jahe akan memberikan aroma khas pada kuah sekaligus memperkaya cita rasa kaldu.

2. Siapkan panci, kemudian masukkan paha ayam, jahe, dan daun bawang secukupnya. Tuangkan air kaldu ayam hingga ayam cukup terendam. Masak menggunakan api sedang hingga mendidih, kemudian kecilkan api agar ayam matang perlahan.

3. Selama proses perebusan, buang buih yang muncul di permukaan kuah agar hasil kaldu lebih bersih. Lanjutkan memasak hingga ayam empuk dan matang sempurna. Sesuaikan waktu memasak dengan ukuran paha ayam yang digunakan.

4. Tambahkan garam, kaldu ayam, saus tiram, dan sedikit gula ke dalam panci. Aduk perlahan hingga bumbu tercampur dengan kuah. Cicipi terlebih dahulu untuk memastikan rasa gurih dan asinnya sudah sesuai selera.

5. Siapkan mangkuk tahan panas, lalu masukkan irisan daun bawang, bawang putih cincang, dan cabai rawit. Jika menyukai rasa pedas, jumlah cabai bisa ditambahkan sesuai keinginan.

6. Setelah ayam matang, tuangkan kuah kaldu panas beserta potongan ayam ke dalam mangkuk berisi bawang dan cabai. Pastikan kuah masih benar-benar panas agar aroma bahan aromatik semakin keluar.

7. Panaskan minyak kelapa hingga cukup panas, kemudian siramkan ke atas campuran bawang putih, daun bawang, dan cabai. Lakukan dengan hati-hati karena minyak panas akan menimbulkan percikan. Aduk perlahan sebelum disajikan.