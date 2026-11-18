Resep Ayam Kuah Jahe Daun Bawang, Menu Comforting yang Gurih dan Hangat
Potret ayam kuah jahe daun bawang dengan kuah gurih dan hangat. (Sumber: instagram.com/@amelitara)
JawaPos.com - Hidangan berkuah dengan aroma jahe dan daun bawang selalu cocok dinikmati saat ingin menyantap makanan yang sederhana dan menghangatkan.
Salah satu menu yang bisa dicoba adalah ayam kuah jahe daun bawang. Perpaduan ayam tanpa kulit, rempah aromatik, dan kuah kaldu menghasilkan cita rasa gurih yang nyaman disantap bersama nasi hangat.
Menu ini menggunakan paha bawah ayam yang dimasak bersama jahe, bawang putih, dan daun bawang. Tambahan saus tiram memberikan rasa gurih, sedangkan cabai rawit menghadirkan sensasi pedas yang bisa disesuaikan dengan selera.
Menariknya, ayam tidak perlu digoreng terlebih dahulu sehingga proses memasaknya cukup praktis.
Resep ayam kuah jahe ini dibagikan oleh akun Instagram @amelitara. Bahan-bahannya sederhana dan cocok dijadikan inspirasi menu makan sehari-hari.
Penggunaan ayam tanpa kulit juga bisa menjadi alternatif bagi yang ingin mengurangi konsumsi lemak dari bagian kulit ayam.
Bahan
6 paha bawah ayam, buang kulit
Jahe secukupnya
Daun bawang secukupnya
5 batang daun bawang, iris
3 siung bawang putih, cincang
Cabai rawit sesuai selera
Garam secukupnya
Kaldu ayam secukupnya
Saus tiram secukupnya
Gula secukupnya
1 sdm minyak kelapa panas
Air kaldu ayam secukupnya
Cara Pembuatan
1. Bersihkan paha bawah ayam, kemudian buang kulitnya dan tiriskan. Siapkan jahe dengan cara dimemarkan atau diiris tipis. Jahe akan memberikan aroma khas pada kuah sekaligus memperkaya cita rasa kaldu.
2. Siapkan panci, kemudian masukkan paha ayam, jahe, dan daun bawang secukupnya. Tuangkan air kaldu ayam hingga ayam cukup terendam. Masak menggunakan api sedang hingga mendidih, kemudian kecilkan api agar ayam matang perlahan.
3. Selama proses perebusan, buang buih yang muncul di permukaan kuah agar hasil kaldu lebih bersih. Lanjutkan memasak hingga ayam empuk dan matang sempurna. Sesuaikan waktu memasak dengan ukuran paha ayam yang digunakan.
4. Tambahkan garam, kaldu ayam, saus tiram, dan sedikit gula ke dalam panci. Aduk perlahan hingga bumbu tercampur dengan kuah. Cicipi terlebih dahulu untuk memastikan rasa gurih dan asinnya sudah sesuai selera.
5. Siapkan mangkuk tahan panas, lalu masukkan irisan daun bawang, bawang putih cincang, dan cabai rawit. Jika menyukai rasa pedas, jumlah cabai bisa ditambahkan sesuai keinginan.
6. Setelah ayam matang, tuangkan kuah kaldu panas beserta potongan ayam ke dalam mangkuk berisi bawang dan cabai. Pastikan kuah masih benar-benar panas agar aroma bahan aromatik semakin keluar.
7. Panaskan minyak kelapa hingga cukup panas, kemudian siramkan ke atas campuran bawang putih, daun bawang, dan cabai. Lakukan dengan hati-hati karena minyak panas akan menimbulkan percikan. Aduk perlahan sebelum disajikan.
Ayam kuah jahe daun bawang ini cocok menjadi menu comforting ketika ingin menikmati hidangan rumahan yang hangat dan tidak terlalu rumit. Kaldu ayam yang gurih berpadu dengan aroma jahe, bawang putih, serta daun bawang, menghasilkan kuah yang kaya rasa meskipun menggunakan bumbu sederhana.
Sajikan bersama nasi putih hangat agar semakin nikmat. Jika ingin kuah dengan aroma jahe lebih kuat, jumlah jahe bisa disesuaikan dengan selera. Pastikan ayam dimasak hingga matang sempurna sebelum disajikan.
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