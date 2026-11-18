JawaPos.com - Nasi lemak merupakan hidangan nasi berbumbu santan yang populer di kawasan Asia Tenggara. Cita rasanya gurih dengan aroma harum dari daun pandan, serai, dan rempah-rempah.

Hidangan ini semakin nikmat ketika disajikan bersama lauk ayam goreng berbumbu yang renyah di luar dan tetap juicy di dalam.

Resep nasi lemak ayam goreng marinasi dibagikan oleh akun Instagram @hi.namyraaa. Kreasi ini menggabungkan nasi lemak yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ayam goreng yang dibumbui menggunakan racikan marinasi praktis.

Menariknya, kedua komponen bisa disiapkan secara bersamaan sehingga lebih efisien untuk menu makan keluarga.

Kunci kelezatan nasi lemak terletak pada penggunaan santan, bawang merah, serai, daun pandan, cengkeh, dan kayu manis.

Sementara itu, ayam dimarinasi terlebih dahulu selama 30 menit agar bumbu meresap. Tambahan tepung maizena membantu membentuk lapisan luar ayam yang lebih renyah ketika digoreng.

Bahan

Bahan nasi lemak:

500 gram beras

3 sdm minyak

5 siung bawang merah

1 sachet bawang putih bubuk

1 sdt garam

1 buah cengkeh

2 cm kayu manis

1 lembar daun pandan

1 batang serai, geprek

1 bungkus santan instan

700 ml air

Bahan ayam goreng marinasi:

500 gram ayam

1 sachet bumbu marinasi

1 sachet bawang putih bubuk

1 sdt merica bubuk

2 sdm tepung maizena

2 sdm air

Cara Pembuatan

1. Cuci beras hingga bersih, kemudian tiriskan. Siapkan bawang merah dan iris tipis agar aromanya lebih mudah keluar saat dimasak.

2. Panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bawang merah hingga harum. Masukkan bawang putih bubuk dan aduk sebentar agar tercampur rata.

3. Pindahkan tumisan ke dalam rice cooker atau panci bersama beras. Tambahkan garam, cengkeh, kayu manis, daun pandan, dan serai yang sudah digeprek.

4. Tuangkan santan instan dan air, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur. Masak menggunakan rice cooker seperti memasak nasi biasa. Jika menggunakan panci, masak hingga air terserap dan beras matang. Sesuaikan takaran cairan dengan jenis beras yang digunakan.

5. Sambil menunggu nasi matang, siapkan ayam yang sudah dipotong dan dibersihkan. Masukkan bumbu marinasi, bawang putih bubuk, merica, tepung maizena, dan air.

6. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu secara merata. Tutup wadah, lalu diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap.

7. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi, kemudian goreng hingga bagian luar berwarna kecokelatan dan bagian dalam matang sempurna.

8. Angkat ayam dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. Pastikan ayam benar-benar matang hingga ke bagian terdalam sebelum disajikan.

9. Setelah nasi lemak matang, aduk perlahan agar teksturnya pulen dan rempah tercampur merata. Sajikan bersama ayam goreng marinasi selagi hangat.

Nasi lemak ayam goreng marinasi bisa menjadi pilihan menu makan siang yang lebih istimewa tanpa harus membeli makanan di luar. Nasi santan yang gurih dan harum rempah berpadu dengan ayam goreng berbumbu sehingga menghasilkan kombinasi rasa yang lengkap. Hidangan ini juga cocok dijadikan bekal karena kedua komponennya mudah disiapkan dalam satu waktu.