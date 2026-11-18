JawaPos.com - Menikmati kopi atau teh hangat rasanya kurang lengkap tanpa camilan pendamping. Selain pisang dan singkong goreng, nangka juga bisa diolah menjadi gorengan manis yang menggugah selera.

Buah dengan aroma khas ini memiliki rasa manis alami yang semakin nikmat ketika digoreng bersama adonan tepung berbumbu.



Resep nangka goreng dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Keistimewaan camilan ini terletak pada perpaduan tekstur nangka yang lembut dengan lapisan tepung renyah di bagian luar.

Tambahan gula pasir dan gula palem pada adonan memberikan rasa manis yang lebih kaya, sementara wijen menghadirkan aroma khas saat digoreng.

Baca Juga: Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Leo dan Virgo Rabu, 18 November 2026



Proses pembuatannya juga cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan. Nangka cukup dipotong menyerupai kipas, dilapisi tepung beras, kemudian dicelupkan ke adonan basah sebelum digoreng. Proses pembuatannya juga cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan. Nangka cukup dipotong menyerupai kipas, dilapisi tepung beras, kemudian dicelupkan ke adonan basah sebelum digoreng.

Hasilnya berupa gorengan berwarna keemasan dengan bagian luar yang crispy dan bagian dalam yang tetap terasa manis.



Bahan

Bahan 1:

400 gram nangka kupas

Tepung beras secukupnya untuk pelapis



Bahan 2 (adonan tepung):

10 sdm tepung terigu

5 sdm tepung beras

2 sdm gula pasir

1 sdm gula palem

1 sdm margarin

½ sdt baking powder

2 sdm wijen

Sejumput garam

200 ml air es



Cara Pembuatan

1. Siapkan nangka yang sudah dikupas dan dibersihkan dari bijinya. Potong setiap buah nangka menyerupai kipas agar bentuknya lebih menarik dan mudah dilapisi adonan.

2. Siapkan wadah untuk membuat adonan tepung. Masukkan tepung terigu, tepung beras, gula pasir, gula palem, baking powder, wijen, dan garam.

3. Tambahkan margarin ke dalam campuran tepung, kemudian aduk hingga tercampur rata. Tuangkan air es secara bertahap sambil terus diaduk sampai menghasilkan adonan yang cukup kental dan tidak menggumpal.

4. Panaskan minyak goreng dalam wajan dengan api sedang. Sambil menunggu minyak panas, siapkan wadah berisi tepung beras untuk melapisi nangka.

5. Ambil potongan nangka, kemudian balurkan dengan tepung beras hingga seluruh permukaannya tertutup tipis. Langkah ini membantu adonan basah menempel lebih baik.

6. Celupkan nangka ke dalam adonan tepung sampai terlapisi secara merata. Angkat sebentar agar kelebihan adonan menetes.

7. Masukkan nangka ke dalam minyak panas secara perlahan. Goreng beberapa potong sekaligus tanpa memenuhi wajan agar suhu minyak tetap stabil.

8. Goreng hingga bagian luar berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah. Balik sesekali supaya kedua sisi matang merata dan lapisan tepung tidak mudah gosong.

9. Setelah matang, angkat dan tiriskan nangka goreng. Sajikan selagi hangat agar tekstur crispy-nya masih terasa.



Nangka goreng crispy ini bisa menjadi variasi gorengan rumahan yang berbeda dari biasanya. Rasa manis alami buah nangka berpadu dengan lapisan tepung gurih, aroma wijen, serta sentuhan gula palem yang membuatnya semakin nikmat. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam cocok untuk menemani waktu santai.



Agar hasilnya lebih maksimal, gunakan nangka yang sudah matang tetapi teksturnya masih cukup kokoh sehingga tidak mudah hancur saat dicelupkan ke adonan.

Penggunaan air es juga membantu menjaga adonan tetap dingin sebelum digoreng. Nikmati bersama kopi hitam atau teh hangat untuk camilan sore yang sederhana dan mengenyangkan.