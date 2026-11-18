JawaPos.com - Jagung susu keju atau jasuke menjadi salah satu camilan sederhana yang mudah ditemukan dan disukai banyak orang. Perpaduan jagung manis, susu, dan keju menghasilkan rasa gurih sekaligus sedikit manis.

Namun, jika biasanya jasuke hanya disajikan dengan sedikit topping, kreasi creamy jasuke ini menawarkan sensasi berbeda dengan kuah susu keju yang lebih banyak dan kental.

Resep creamy jasuke dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Rahasia tekstur creamy-nya terletak pada penggunaan susu full cream, keju quickmelt, dan larutan tepung maizena.

Ketiga bahan tersebut menghasilkan kuah yang lembut dan cukup kental untuk melapisi butiran jagung hingga suapan terakhir.

Cara membuatnya juga relatif sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan. Cukup siapkan jagung, susu, margarin, serta beberapa jenis keju untuk menghasilkan camilan hangat yang cocok dinikmati bersama keluarga.

Tak hanya untuk konsumsi sendiri, creamy jasuke juga bisa dikembangkan sebagai ide jualan dengan kemasan cup yang praktis.

Bahan

2 buah jagung

250 ml susu full cream

2 lembar keju quickmelt

Susu kental manis secukupnya

2 sdm larutan tepung maizena

1 sdm margarin

Keju cheddar parut secukupnya

Cara Pembuatan

1. Pipil jagung dari bonggolnya, lalu cuci hingga bersih. Siapkan panci berisi air dan rebus jagung sampai matang serta teksturnya empuk. Setelah itu, tiriskan.

2. Panaskan margarin di dalam panci atau wajan dengan api kecil. Masukkan susu full cream, kemudian aduk perlahan hingga mulai hangat. Hindari menggunakan api terlalu besar agar susu tidak mudah meluap.

3. Masukkan keju quickmelt yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Aduk terus sampai keju meleleh dan tercampur rata dengan susu.

4. Tambahkan susu kental manis sesuai tingkat kemanisan yang diinginkan. Aduk kembali hingga rasa manis dan gurihnya menyatu.

5. Tuangkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Masak menggunakan api kecil hingga kuah mengental dan menghasilkan tekstur creamy.

6. Masukkan jagung yang sudah direbus ke dalam kuah susu keju. Aduk sampai seluruh butiran jagung terbalut kuah secara merata.

7. Siapkan wadah saji, lalu tuangkan creamy jasuke selagi hangat. Tambahkan keju cheddar parut di atasnya sebagai topping.

8. Creamy jasuke siap dinikmati dengan kuah susu keju yang kental dan melimpah.

Kunci kenikmatan creamy jasuke ada pada tekstur kuahnya yang tidak terlalu encer, tetapi juga tidak sampai menggumpal. Karena itu, larutan maizena sebaiknya ditambahkan secara bertahap sambil terus diaduk agar kekentalannya bisa disesuaikan. Jika kuah terasa terlalu pekat, tambahkan sedikit susu full cream.