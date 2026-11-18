Bahan mochi:

150 gram tepung ketan

40 gram creamer bubuk

20 gram gula pasir

180 gram air

25 gram minyak

Pasta ube secukupnya

Maizena sangrai untuk baluran



Bahan sticky rice:

250 gram beras ketan putih, rendam selama 2 jam

¼ sdt garam

65 ml santan instan

1 lembar daun pandan

225 ml air

4 lembar daun pandan untuk diblender dan disaring

Pasta pandan secukupnya



Bahan kuah santan:

65 ml santan instan

75 ml air

1 lembar daun pandan

Garam secukupnya

1 sdm gula

1 sdt maizena, larutkan dengan sedikit air



Bahan pelengkap:

Mangga matang secukupnya, potong-potong



Cara Pembuatan

1. Untuk membuat sticky rice, cuci beras ketan yang sudah direndam selama 2 jam, kemudian tiriskan. Siapkan air pandan dengan menghaluskan 4 lembar daun pandan bersama 225 ml air, lalu saring.

2. Masukkan beras ketan ke dalam wadah tahan panas. Tambahkan santan instan, air pandan, garam, pasta pandan, dan satu lembar daun pandan. Aduk hingga tercampur rata.

3. Kukus ketan sampai matang dan pulen. Pastikan teksturnya sudah lembut dan tidak ada bagian yang masih keras, kemudian sisihkan.

4. Selanjutnya, buat ube mochi dengan mencampurkan tepung ketan, creamer bubuk, gula pasir, air, minyak, dan pasta ube ke dalam wadah. Aduk hingga adonan halus dan tidak menggumpal.

5. Kukus adonan mochi selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Setelah itu, aduk adonan selagi hangat sampai teksturnya lebih elastis.

6. Taburkan maizena sangrai pada alas kerja agar adonan tidak lengket. Letakkan mochi di atasnya, kemudian baluri permukaannya dengan maizena. Potong atau bentuk menjadi beberapa bagian sesuai selera.

7. Untuk kuah santan, masukkan santan instan, air, daun pandan, garam, dan gula ke dalam panci. Masak dengan api kecil sambil diaduk agar santan tidak pecah.

8. Tambahkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga kuah mengental. Setelah mencapai tekstur yang diinginkan, angkat dan biarkan sedikit hangat.

9. Siapkan mangkuk saji, lalu tata sticky rice, potongan mangga, dan ube mochi. Siram dengan kuah santan sesuai selera.



Ube mochi mango sticky rice siap disajikan sebagai dessert spesial di rumah. Perpaduan ketan yang pulen, mangga matang yang manis dan segar, serta mochi ungu yang kenyal membuat setiap suapan terasa berbeda. Kuah santan yang gurih juga melengkapi rasa manis dari bahan-bahan lainnya.



Agar rasanya semakin nikmat, gunakan mangga yang sudah matang dengan tekstur lembut dan rasa manis alami. Dessert ini bisa disajikan dalam mangkuk untuk dinikmati bersama keluarga atau dikemas dalam cup sebagai ide jualan kekinian. Jika ingin sensasi lebih segar, simpan komponennya secara terpisah di lemari es sebelum disusun dan disajikan.