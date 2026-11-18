JawaPos.com - Membuat pizza sendiri di rumah tidak harus menggunakan oven atau peralatan khusus. Dengan teflon, siapa pun bisa mencoba membuat pizza sederhana dengan adonan yang empuk dan topping melimpah.

Salah satu variasi yang mudah dibuat adalah pizza teflon sosis dengan perpaduan saus tomat, keju mozzarella, dan aneka sayuran.

Resep pizza teflon sosis ini dibagikan oleh akun Instagram @kristanto_pd. Adonannya menggunakan bahan dasar tepung terigu, ragi instan, gula, minyak goreng, kuning telur, dan air dingin.

Kombinasi bahan tersebut menghasilkan adonan yang bisa dikembangkan terlebih dahulu sebelum dimasak di atas teflon.

Untuk topping, resep ini menggunakan sosis dalam dua bentuk, yaitu potongan dan cincangan. Ada juga paprika, bawang bombay, serta nanas yang bisa ditambahkan untuk memberikan variasi rasa.

Menariknya, topping dapat disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah sehingga tidak perlu terpaku pada satu jenis isian.

Bahan

Bahan adonan:

200 gram tepung terigu

1 sdm gula pasir

½ sdt ragi instan

3 sdm minyak goreng

1 butir kuning telur

100 ml air dingin

Bahan topping:

Saus tomat secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Sosis, potong-potong

Sosis cincang secukupnya

Paprika secukupnya, iris

Bawang bombay secukupnya, iris

Nanas secukupnya, potong kecil

Cara Pembuatan

1. Siapkan wadah, lalu campurkan tepung terigu, gula pasir, dan ragi instan. Aduk hingga seluruh bahan kering tercampur rata.

2. Masukkan kuning telur, minyak goreng, dan air dingin sedikit demi sedikit. Aduk hingga adonan mulai menyatu dan tidak ada tepung kering yang tersisa.

3. Uleni adonan menggunakan tangan sampai teksturnya lebih kalis dan elastis. Jika adonan masih terasa terlalu kering, tambahkan sedikit air. Sebaliknya, jika terlalu lengket, taburkan sedikit tepung terigu.

4. Bulatkan adonan, kemudian letakkan di dalam wadah dan tutup menggunakan kain bersih atau plastik. Diamkan selama kurang lebih 45-60 menit hingga mengembang.

5. Setelah mengembang, kempiskan adonan untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Pindahkan ke permukaan datar yang sudah ditaburi sedikit tepung, lalu pipihkan sesuai ukuran teflon yang digunakan.

6. Olesi permukaan teflon dengan sedikit minyak, kemudian letakkan adonan pizza di atasnya. Rapikan bagian pinggir dan tusuk-tusuk permukaan adonan menggunakan garpu agar tidak menggelembung berlebihan saat dimasak.

7. Oleskan saus tomat secara merata di atas adonan. Tambahkan keju mozzarella, potongan sosis, sosis cincang, paprika, bawang bombay, dan nanas sesuai selera.

8. Tutup teflon, lalu masak menggunakan api sangat kecil agar bagian bawah pizza tidak cepat gosong. Masak hingga adonan matang, bagian bawahnya kecokelatan, dan keju mozzarella meleleh. Pastikan bagian tengah adonan juga sudah matang sebelum diangkat.

9. Angkat pizza, potong menjadi beberapa bagian, lalu sajikan selagi hangat.

Pizza teflon sosis ini bisa menjadi alternatif camilan ketika ingin menikmati pizza tanpa harus membeli atau menggunakan oven. Tekstur adonannya bisa dibuat lebih empuk dengan mengganti kuning telur menggunakan satu butir telur utuh, sesuai pilihan dalam resep yang dibagikan. Sementara itu, kombinasi topping bisa dikreasikan menggunakan jamur, jagung, atau bahan lain yang disukai.