Resep Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng, Menu Spesial yang Mudah Dibuat di Rumah
Resep Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng yang Hanya Pakai Rice Cooker. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas Indonesia yang kerap hadir dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran, makanan ini selalu menjadi sajian yang menggugah selera. Warna kuning yang berasal dari kunyit menjadi ciri khas hidangan ini. Perpaduan beras, santan, dan aneka rempah menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih yang semakin nikmat ketika disantap bersama lauk pendamping. Salah satu kombinasi yang cocok untuk melengkapi nasi kuning adalah ayam suwir serundeng. Perpaduan daging ayam berbumbu dengan kelapa parut yang dimasak hingga kering memberikan tekstur dan rasa yang semakin kaya. Menariknya, seluruh hidangan ini bisa dibuat sendiri tanpa harus menggunakan kukusan. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang bisa dibuat menggunakan rice cooker. Cara memasaknya cukup praktis sehingga cocok dicoba sebagai menu spesial keluarga di rumah. 1. Bahan bumbu dasar kuning: 2. Bahan nasi kuning: 3. Bahan ayam suwir serundeng: 4. Bahan pelengkap: Nasi kuning rice cooker dengan ayam suwir serundeng siap disantap. Perpaduan nasi yang gurih dan harum rempah dengan ayam berbumbu serta serundeng yang kaya rasa membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga. Selain praktis untuk menu sehari-hari, resep ini juga bisa menjadi pilihan sajian ketika mengadakan acara spesial di rumah tanpa perlu repot menggunakan banyak peralatan memasak.
Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng
Cara Membuat Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng
JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas Indonesia yang kerap hadir dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran, makanan ini selalu menjadi sajian yang menggugah selera.
Warna kuning yang berasal dari kunyit menjadi ciri khas hidangan ini. Perpaduan beras, santan, dan aneka rempah menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih yang semakin nikmat ketika disantap bersama lauk pendamping.
Salah satu kombinasi yang cocok untuk melengkapi nasi kuning adalah ayam suwir serundeng. Perpaduan daging ayam berbumbu dengan kelapa parut yang dimasak hingga kering memberikan tekstur dan rasa yang semakin kaya. Menariknya, seluruh hidangan ini bisa dibuat sendiri tanpa harus menggunakan kukusan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang bisa dibuat menggunakan rice cooker. Cara memasaknya cukup praktis sehingga cocok dicoba sebagai menu spesial keluarga di rumah.
1. Bahan bumbu dasar kuning:
2. Bahan nasi kuning:
3. Bahan ayam suwir serundeng:
4. Bahan pelengkap:
Nasi kuning rice cooker dengan ayam suwir serundeng siap disantap. Perpaduan nasi yang gurih dan harum rempah dengan ayam berbumbu serta serundeng yang kaya rasa membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga.
Selain praktis untuk menu sehari-hari, resep ini juga bisa menjadi pilihan sajian ketika mengadakan acara spesial di rumah tanpa perlu repot menggunakan banyak peralatan memasak.
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