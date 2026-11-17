JawaPos.com – Nasi kuning merupakan salah satu hidangan khas Indonesia yang kerap hadir dalam berbagai kesempatan istimewa. Mulai dari menu sarapan, perayaan ulang tahun, hingga acara syukuran, makanan ini selalu menjadi sajian yang menggugah selera. Warna kuning yang berasal dari kunyit menjadi ciri khas hidangan ini. Perpaduan beras, santan, dan aneka rempah menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih yang semakin nikmat ketika disantap bersama lauk pendamping. Salah satu kombinasi yang cocok untuk melengkapi nasi kuning adalah ayam suwir serundeng. Perpaduan daging ayam berbumbu dengan kelapa parut yang dimasak hingga kering memberikan tekstur dan rasa yang semakin kaya. Menariknya, seluruh hidangan ini bisa dibuat sendiri tanpa harus menggunakan kukusan. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang bisa dibuat menggunakan rice cooker. Cara memasaknya cukup praktis sehingga cocok dicoba sebagai menu spesial keluarga di rumah. Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng 1. Bahan bumbu dasar kuning: 5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

10 buah kacang mede

20 gram kunyit

3 sdm minyak 2. Bahan nasi kuning: 500 gram beras

675 ml air

50 ml santan

½ bagian bumbu dasar kuning

1 batang serai

1 iris jahe

1 ruas jempol lengkuas

3 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

1 lembar daun pandan

1 sdt garam

2 sdt kaldu jamur atau penyedap

¼ sdt merica 3. Bahan ayam suwir serundeng: 350 gram dada ayam filet

60 gram kelapa parut

½ bagian bumbu dasar kuning

1 ruas jempol lengkuas

1 batang serai

350 ml air

2 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

20 gram gula merah

½ sdt garam

1 sdt kaldu jamur atau penyedap

¼ sdt merica 4. Bahan pelengkap: 2 butir telur

⅛ sdt garam

Timun secukupnya

Daun kemangi secukupnya

Bawang goreng secukupnya Cara Membuat Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng Siapkan bumbu dasar kuning. Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga membentuk bumbu yang lembut. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan wajan, kemudian masak bumbu halus sampai aromanya keluar dan warnanya sedikit lebih gelap. Setelah matang, angkat dan sisihkan. Siapkan rempah-rempah. Geprek serai, lengkuas, dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar ketika dimasak. Mulai memasak nasi kuning. Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker. Tambahkan air, santan, serta setengah bagian bumbu dasar kuning yang telah ditumis. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan bahan aromatik. Masukkan serai, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, daun pandan, garam, kaldu jamur, dan merica. Aduk kembali, kemudian masak menggunakan rice cooker hingga nasi matang. Olah ayam suwir. Panaskan kembali sisa bumbu dasar kuning di dalam wajan. Tambahkan serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk, lalu tumis sebentar hingga harum. Masukkan daging ayam. Potong dada ayam filet menjadi beberapa bagian, kemudian masukkan ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu. Masak hingga ayam matang. Tuangkan air, lalu tambahkan garam, kaldu jamur, merica, dan gula merah. Masak kurang lebih selama delapan menit hingga ayam matang dan bumbu meresap. Suwir daging ayam. Angkat ayam dari wajan, kemudian tunggu sebentar hingga cukup aman untuk diolah. Suwir daging menggunakan garpu menjadi bagian-bagian kecil. Buat serundeng ayam. Masukkan kelapa parut ke dalam wajan berisi sisa bumbu ayam. Masak sampai kandungan airnya menyusut, kemudian tambahkan ayam yang sudah disuwir. Aduk dan masak hingga campuran sedikit mengering. Siapkan telur dadar. Kocok telur bersama garam hingga tercampur rata. Panaskan sedikit minyak, lalu goreng telur sampai matang. Setelah itu, iris tipis-tipis sebagai pelengkap. Sajikan nasi kuning. Setelah nasi matang, aduk perlahan agar bumbu dan rempah tercampur merata. Sajikan bersama ayam suwir serundeng, irisan telur, timun, daun kemangi, dan taburan bawang goreng. Nasi kuning rice cooker dengan ayam suwir serundeng siap disantap. Perpaduan nasi yang gurih dan harum rempah dengan ayam berbumbu serta serundeng yang kaya rasa membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga. Selain praktis untuk menu sehari-hari, resep ini juga bisa menjadi pilihan sajian ketika mengadakan acara spesial di rumah tanpa perlu repot menggunakan banyak peralatan memasak.