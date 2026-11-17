Praktis dan Lezat! Ini Resep Chicken Popcorn dengan Bumbu Sederhana
Resep Chicken Popcorn yang Bikin Ketagihan
JawaPos.com - Chicken popcorn bisa menjadi pilihan hidangan praktis bagi pencinta olahan ayam. Memiliki ukuran yang kecil dan mudah disantap, makanan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dengan tekstur renyah yang menggugah selera. Hidangan tersebut dibuat menggunakan daging ayam filet yang dipotong kecil-kecil, kemudian dibumbui dan dilapisi adonan tepung sebelum digoreng. Proses penggorengan yang tepat akan menghasilkan lapisan luar yang garing, sedangkan daging ayam di dalamnya tetap empuk dan terasa juicy. Selain cocok dijadikan camilan sehari-hari, chicken popcorn juga dapat disajikan sebagai lauk pendamping nasi. Hidangan ini semakin nikmat apabila disantap bersama saus sambal atau saus favorit lainnya. Menariknya, chicken popcorn tidak harus selalu dibeli di restoran. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan serta mengikuti langkah pengolahan yang benar, sajian gurih ini bisa dibuat sendiri di rumah. Berikut resep chicken popcorn yang praktis dan lezat, dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan. Bahan marinasi: Bahan tepung kering: Bahan pelengkap: Chicken popcorn rumahan siap dinikmati! Perpaduan ayam yang lembut dengan lapisan tepung yang garing membuat hidangan ini cocok disajikan untuk camilan keluarga maupun lauk makan sehari-hari.
Bahan-Bahan Chicken Popcorn
Cara Membuat Chicken Popcorn
JawaPos.com - Chicken popcorn bisa menjadi pilihan hidangan praktis bagi pencinta olahan ayam. Memiliki ukuran yang kecil dan mudah disantap, makanan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dengan tekstur renyah yang menggugah selera.
Hidangan tersebut dibuat menggunakan daging ayam filet yang dipotong kecil-kecil, kemudian dibumbui dan dilapisi adonan tepung sebelum digoreng. Proses penggorengan yang tepat akan menghasilkan lapisan luar yang garing, sedangkan daging ayam di dalamnya tetap empuk dan terasa juicy.
Selain cocok dijadikan camilan sehari-hari, chicken popcorn juga dapat disajikan sebagai lauk pendamping nasi. Hidangan ini semakin nikmat apabila disantap bersama saus sambal atau saus favorit lainnya.
Menariknya, chicken popcorn tidak harus selalu dibeli di restoran. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan serta mengikuti langkah pengolahan yang benar, sajian gurih ini bisa dibuat sendiri di rumah.
Berikut resep chicken popcorn yang praktis dan lezat, dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.
Bahan marinasi:
Bahan tepung kering:
Bahan pelengkap:
Chicken popcorn rumahan siap dinikmati! Perpaduan ayam yang lembut dengan lapisan tepung yang garing membuat hidangan ini cocok disajikan untuk camilan keluarga maupun lauk makan sehari-hari.
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