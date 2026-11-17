JawaPos.com - Chicken popcorn bisa menjadi pilihan hidangan praktis bagi pencinta olahan ayam. Memiliki ukuran yang kecil dan mudah disantap, makanan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dengan tekstur renyah yang menggugah selera. Hidangan tersebut dibuat menggunakan daging ayam filet yang dipotong kecil-kecil, kemudian dibumbui dan dilapisi adonan tepung sebelum digoreng. Proses penggorengan yang tepat akan menghasilkan lapisan luar yang garing, sedangkan daging ayam di dalamnya tetap empuk dan terasa juicy. Selain cocok dijadikan camilan sehari-hari, chicken popcorn juga dapat disajikan sebagai lauk pendamping nasi. Hidangan ini semakin nikmat apabila disantap bersama saus sambal atau saus favorit lainnya. Menariknya, chicken popcorn tidak harus selalu dibeli di restoran. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan serta mengikuti langkah pengolahan yang benar, sajian gurih ini bisa dibuat sendiri di rumah. Baca Juga:Dijamin Jadi Rebutan! Resep Udang Goreng Rambutan dengan Kulit Pangsit yang Kriuk Berikut resep chicken popcorn yang praktis dan lezat, dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan. Bahan-Bahan Chicken Popcorn Bahan marinasi: 500 gram dada ayam filet

4 siung bawang putih

¼ buah bawang bombai

100 ml susu

¾ sdt garam

¾ sdt kaldu bubuk atau penyedap rasa

¼ sdt merica

½ sdm mixed herbs

1 sdt bubuk paprika

1 sdt cuka

2 sdm saus sambal

1 butir telur

6 sdm campuran tepung kering Bahan tepung kering: 300 gram tepung terigu protein sedang

2 sdt bubuk paprika

1 sdm bubuk bawang putih (opsional)

100 gram tepung maizena

1 sdm baking powder

1 sdt garam

½ sdt merica Bahan pelengkap: Saus sambal secukupnya Cara Membuat Chicken Popcorn Bersihkan ayam, kemudian keringkan menggunakan tisu dapur. Potong daging ayam menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran kurang lebih satu ruas jempol, lalu masukkan ke dalam wadah. Siapkan bawang putih dan bawang bombai yang telah dipotong. Haluskan keduanya menggunakan blender bersama susu hingga tercampur rata. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam potongan ayam. Tambahkan garam, kaldu bubuk, merica, mixed herbs, bubuk paprika, cuka, saus sambal, dan telur. Aduk seluruh bahan hingga bumbu melapisi ayam secara merata. Diamkan selama 15–30 menit agar bumbu meresap ke dalam daging. Selanjutnya, buat adonan tepung kering dengan mencampurkan tepung terigu, maizena, bubuk bawang putih, bubuk paprika, baking powder, garam, dan merica. Aduk sampai semua bahan tercampur sempurna. Ambil sekitar enam sendok makan campuran tepung kering, kemudian masukkan ke dalam wadah berisi ayam yang telah dimarinasi. Aduk kembali hingga merata. Balurkan setiap potongan ayam ke dalam sisa tepung kering satu per satu. Pastikan seluruh permukaan ayam tertutup tepung agar menghasilkan lapisan yang renyah setelah digoreng. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng potongan ayam menggunakan api sedang cenderung kecil hingga matang dan berubah warna menjadi kuning keemasan. Setelah matang, angkat dan tiriskan chicken popcorn agar minyak berlebih berkurang. Pindahkan ke piring saji dan hidangkan selagi hangat bersama saus sambal sebagai pelengkap. Chicken popcorn rumahan siap dinikmati! Perpaduan ayam yang lembut dengan lapisan tepung yang garing membuat hidangan ini cocok disajikan untuk camilan keluarga maupun lauk makan sehari-hari.