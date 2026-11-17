Dijamin Jadi Rebutan! Resep Udang Goreng Rambutan dengan Kulit Pangsit yang Kriuk
Resep Udang Goreng Rambutan yang Mudah Dibuat di Rumah./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Bingung mencari camilan gurih yang berbeda dari biasanya? Udang goreng rambutan bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba di rumah. Hidangan ini mempunyai tampilan khas dengan balutan kulit pangsit yang dibuat menyerupai rambut rambutan. Ketika digoreng, bagian luarnya berubah menjadi renyah dan berwarna keemasan, sementara bagian dalamnya tetap lembut dengan cita rasa gurih dari perpaduan ayam dan udang. Tidak hanya cocok dijadikan camilan saat bersantai, udang goreng rambutan juga bisa menjadi lauk pendamping nasi maupun sajian istimewa ketika berkumpul bersama keluarga. Cara membuatnya pun cukup praktis. Bahan-bahan yang diperlukan relatif mudah ditemukan sehingga tidak perlu repot menyiapkan perlengkapan khusus. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang goreng rambutan yang renyah, gurih, dan cocok disajikan bersama saus Bangkok. Udang goreng rambutan ini bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang istimewa dengan perpaduan rasa gurih dan tekstur renyah yang menggoda. Selain mudah dibuat, tampilannya yang unik juga cocok untuk disajikan ketika ada acara keluarga atau dijadikan ide menu jualan. Selamat mencoba resep udang goreng rambutan di rumah!
Bahan-Bahan Udang Goreng Rambutan
Bahan Tepung Pelapis
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Udang Goreng Rambutan
JawaPos.com – Bingung mencari camilan gurih yang berbeda dari biasanya? Udang goreng rambutan bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba di rumah.
Hidangan ini mempunyai tampilan khas dengan balutan kulit pangsit yang dibuat menyerupai rambut rambutan. Ketika digoreng, bagian luarnya berubah menjadi renyah dan berwarna keemasan, sementara bagian dalamnya tetap lembut dengan cita rasa gurih dari perpaduan ayam dan udang.
Tidak hanya cocok dijadikan camilan saat bersantai, udang goreng rambutan juga bisa menjadi lauk pendamping nasi maupun sajian istimewa ketika berkumpul bersama keluarga.
Cara membuatnya pun cukup praktis. Bahan-bahan yang diperlukan relatif mudah ditemukan sehingga tidak perlu repot menyiapkan perlengkapan khusus.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang goreng rambutan yang renyah, gurih, dan cocok disajikan bersama saus Bangkok.
Udang goreng rambutan ini bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang istimewa dengan perpaduan rasa gurih dan tekstur renyah yang menggoda.
Selain mudah dibuat, tampilannya yang unik juga cocok untuk disajikan ketika ada acara keluarga atau dijadikan ide menu jualan.
Selamat mencoba resep udang goreng rambutan di rumah!
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