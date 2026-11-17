JawaPos.com – Bingung mencari camilan gurih yang berbeda dari biasanya? Udang goreng rambutan bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba di rumah. Hidangan ini mempunyai tampilan khas dengan balutan kulit pangsit yang dibuat menyerupai rambut rambutan. Ketika digoreng, bagian luarnya berubah menjadi renyah dan berwarna keemasan, sementara bagian dalamnya tetap lembut dengan cita rasa gurih dari perpaduan ayam dan udang. Tidak hanya cocok dijadikan camilan saat bersantai, udang goreng rambutan juga bisa menjadi lauk pendamping nasi maupun sajian istimewa ketika berkumpul bersama keluarga. Cara membuatnya pun cukup praktis. Bahan-bahan yang diperlukan relatif mudah ditemukan sehingga tidak perlu repot menyiapkan perlengkapan khusus. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang goreng rambutan yang renyah, gurih, dan cocok disajikan bersama saus Bangkok. Bahan-Bahan Udang Goreng Rambutan 200 gram ayam giling atau udang giling

200 gram udang kupas yang sudah dibelah bagian punggungnya

1 sendok teh garam

1 sendok teh baking powder

1 sendok makan air jahe (opsional)

½ butir putih telur

1 sendok makan tepung sagu

1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan

1 sendok makan bawang bombai parut

¾ sendok makan saus tiram

2 sendok teh kecap asin

1 sendok makan gula

1 sendok teh kaldu bubuk

1 sendok teh minyak wijen

1 bungkus kulit pangsit yang sudah dipotong-potong Bahan Tepung Pelapis 5 sendok makan tepung serbaguna

100 ml air Bahan Pelengkap Minyak goreng secukupnya

Saus Bangkok secukupnya Cara Membuat Udang Goreng Rambutan Siapkan udang terlebih dahulu. Lumuri udang kupas dengan sedikit garam dan baking powder, kemudian diamkan selama kurang lebih lima menit. Setelah itu, bilas udang menggunakan air mengalir selama 3–5 menit sampai warnanya terlihat putih pucat. Tiriskan dan keringkan udang menggunakan tisu dapur. Selanjutnya, cincang udang hingga ukurannya lebih kecil. Siapkan wadah, kemudian masukkan ayam giling bersama udang cincang, garam, dan gula. Aduk seluruh bahan sampai adonan terasa lebih lengket dan mengental. Tambahkan putih telur, air jahe jika digunakan, tepung sagu, bawang putih, bawang bombai, saus tiram, kecap asin, kaldu bubuk, serta minyak wijen. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Berikutnya, buat adonan tepung pelapis dengan mencampurkan tepung serbaguna dan air. Aduk hingga tidak ada bagian tepung yang menggumpal. Potong kulit pangsit menjadi irisan tipis memanjang, kemudian bagi menjadi dua atau tiga bagian agar mudah menempel pada adonan. Ambil adonan secukupnya menggunakan tangan atau sendok, lalu bentuk menjadi bulatan sesuai ukuran yang diinginkan. Celupkan bulatan adonan ke dalam campuran tepung pelapis hingga seluruh permukaannya terbalut. Gulingkan adonan di atas potongan kulit pangsit. Tekan perlahan agar seluruh irisan kulit pangsit menempel dan membentuk tampilan menyerupai buah rambutan. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng adonan sampai matang dan berubah warna menjadi kuning keemasan. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Udang goreng rambutan siap disajikan selagi hangat bersama saus Bangkok sebagai cocolan. Udang goreng rambutan ini bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang istimewa dengan perpaduan rasa gurih dan tekstur renyah yang menggoda. Selain mudah dibuat, tampilannya yang unik juga cocok untuk disajikan ketika ada acara keluarga atau dijadikan ide menu jualan. Selamat mencoba resep udang goreng rambutan di rumah!