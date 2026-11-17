JawaPos.com – Tahu goreng merupakan salah satu camilan sederhana yang selalu berhasil menggugah selera. Perpaduan bagian luar yang garing dengan tekstur dalam yang masih lembut membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja. Jika bosan dengan tahu goreng biasa, kamu bisa mencoba kreasi tahu goreng bawang yang memiliki aroma lebih menggoda. Tambahan bawang putih dan bawang merah membuat cita rasanya semakin gurih, apalagi jika disajikan bersama sambal kecap pedas. Selain rasanya yang lezat, bahan-bahan untuk membuat hidangan ini juga mudah ditemukan dan proses pengolahannya cukup praktis. Jadi, kamu tidak perlu repot menyiapkan banyak bahan untuk menghadirkan camilan istimewa di rumah. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep tahu goreng bawang dengan tekstur renyah dan isian yang tetap lembut. Menu ini cocok dijadikan teman bersantai pada sore hari bersama keluarga. Bahan-Bahan Tahu Goreng Bawang 6 buah tahu kuning, potong sesuai selera

1 sendok teh garam

1 sendok teh penyedap rasa

300 ml air

3 sendok makan tepung maizena

10 siung bawang putih, geprek

10 siung bawang merah, geprek

Minyak goreng secukupnya Bahan Sambal Kecap 8 buah cabai rawit, iris tipis

1 siung bawang putih ukuran besar, cincang

2 sendok makan minyak goreng

1 sendok makan gula aren

4 sendok makan kecap manis

1 sendok makan kecap asin

1 buah jeruk limau Cara Membuat Tahu Goreng Bawang 1. Menyiapkan dan membumbui tahu Pertama, potong tahu kuning menjadi dua bagian agar bumbu lebih mudah meresap. Siapkan wadah, kemudian masukkan air, garam, dan penyedap rasa. Masukkan potongan tahu ke dalam larutan tersebut. Pastikan tahu terendam agar bumbu dapat meresap secara merata. 2. Menambahkan bawang dan tepung maizena Selanjutnya, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah digeprek ke dalam wadah berisi tahu. Tambahkan tepung maizena, lalu aduk perlahan sampai seluruh bahan tercampur. Diamkan sejenak agar bumbu dan aroma bawang meresap ke dalam tahu. 3. Membuat sambal kecap pedas Sambil menunggu tahu, siapkan sambal kecap sebagai pelengkap. Masukkan irisan cabai rawit dan bawang putih cincang ke dalam mangkuk. Panaskan minyak goreng, kemudian tuangkan minyak panas tersebut ke atas campuran cabai dan bawang putih. Aduk perlahan agar aromanya keluar. Setelah itu, tambahkan gula aren, kecap manis, serta kecap asin. Berikan perasan jeruk limau untuk menghasilkan rasa segar dengan perpaduan manis, gurih, dan pedas. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata, kemudian sisihkan. 4. Menggoreng tahu hingga setengah matang Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng tahu. Setelah minyak panas, masukkan potongan tahu satu per satu. Goreng sampai bagian luarnya mulai mengeras dan berubah warna, tetapi jangan sampai terlalu matang. 5. Memasukkan bawang ke dalam penggorengan Ketika tahu sudah setengah matang, masukkan bawang merah dan bawang putih yang digunakan dalam proses perendaman. Aduk perlahan agar bawang tercampur dengan tahu dan aromanya semakin harum. 6. Menambahkan air rendaman secara bertahap Ambil sekitar satu sendok sayur air rendaman tahu, kemudian tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam wajan sambil terus diaduk. Ulangi proses tersebut sebanyak 3–5 kali. Tahapan ini membantu membentuk lapisan luar tahu yang lebih bertekstur dan renyah setelah digoreng. 7. Menggoreng hingga kecokelatan Lanjutkan proses menggoreng tahu bersama bawang sampai warnanya berubah menjadi cokelat keemasan. Pastikan tahu dan bawang matang merata serta memiliki tekstur garing. Setelah mencapai tingkat kematangan yang diinginkan, angkat dan tiriskan minyaknya. 8. Sajikan bersama sambal kecap Pindahkan tahu goreng bawang ke piring saji. Letakkan sambal kecap dalam wadah kecil sebagai pelengkap. Tahu goreng bawang siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan rasa gurih dari tahu dan bawang dengan sambal kecap yang manis, pedas, serta segar dijamin membuat camilan sederhana ini semakin menggugah selera. Itulah resep tahu goreng bawang super renyah yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang mudah, camilan ini cocok menjadi teman bersantai sore maupun sajian saat berkumpul bersama keluarga.