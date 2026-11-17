JawaPos.com – Roti goreng isi ragout bisa menjadi pilihan camilan lezat untuk dinikmati bersama keluarga. Perpaduan kulit roti yang renyah setelah digoreng dengan isian ragout yang gurih, lembut, dan creamy membuat makanan ini cocok disantap kapan saja. Tidak hanya menggugah selera, roti goreng ini juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Proses pembuatannya memang membutuhkan beberapa tahapan, tetapi hasilnya sebanding dengan cita rasa yang dihasilkan. Menariknya, camilan ini juga berpotensi dijadikan stok makanan di rumah maupun ide usaha kuliner. Dengan penyimpanan dan pengemasan yang tepat, roti goreng dapat disiapkan sebagai persediaan camilan untuk dinikmati kemudian. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep roti goreng isi ragout dengan tekstur empuk dan lapisan luar yang renyah. Simak bahan serta langkah pembuatannya berikut ini. Bahan-Bahan Roti Goreng Isi Ragout Bahan adonan roti: 275 gram tepung terigu protein tinggi

30 gram gula pasir

2 sendok makan susu bubuk

5 gram ragi

2 butir kuning telur

145 ml susu cair dingin

50 gram mentega atau margarin

½ sendok teh garam Bahan isian ragout: 3 sendok makan tepung terigu protein sedang

3 sendok makan mentega

½ buah bawang bombai, potong kecil berbentuk dadu

2 siung bawang putih, haluskan

1 batang daun bawang, iris tipis

1 batang seledri, iris

100 gram jagung pipil

180 gram luncheon ayam, spam, atau sosis

50 gram wortel, potong dadu kecil dan rebus

50 gram buncis, potong kecil dan rebus

350 ml susu cair

Sejumput pala bubuk

½ sendok teh garam

¼ sendok teh merica

½ sendok teh gula pasir Bahan pelapis dan menggoreng: 2 butir putih telur

Tepung roti secukupnya

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Roti Goreng Isi Ragout 1. Membuat adonan roti Pertama, masukkan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, dan ragi ke dalam wadah mixer. Aduk seluruh bahan hingga tercampur. Selanjutnya, tuangkan susu cair dingin dan masukkan kuning telur. Nyalakan mixer hingga adonan mulai menyatu. Tambahkan mentega serta garam, kemudian lanjutkan proses pengadukan menggunakan kecepatan sedang hingga tinggi selama kurang lebih 15–20 menit sampai adonan kalis dan elastis. 2. Mengistirahatkan adonan Setelah adonan mencapai tekstur yang diinginkan, bentuk menjadi bulatan besar. Letakkan dalam wadah, tutup menggunakan plastic wrap, kemudian diamkan selama 45–60 menit hingga mengembang. 3. Menyiapkan isian ragout Sambil menunggu adonan roti, siapkan bahan isiannya. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum. Masukkan irisan daun bawang, kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, tambahkan luncheon ayam, jagung pipil, wortel, buncis, dan seledri. Beri sedikit pala bubuk untuk memperkaya aroma. Aduk seluruh bahan hingga merata. 4. Memasak ragout hingga mengental Masukkan mentega dan tepung terigu ke dalam tumisan, kemudian aduk hingga tercampur dengan bahan lainnya. Tuangkan susu cair secara bertahap sambil terus diaduk. Tambahkan garam, merica, dan gula pasir sebagai penyedap. Masak menggunakan api sedang hingga campuran ragout mengental dan teksturnya menjadi lembut. Setelah matang, angkat dan dinginkan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai isian roti. 5. Membagi dan membentuk adonan Jika adonan roti sudah mengembang, kempiskan perlahan untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Bagi adonan menjadi beberapa bagian dengan berat masing-masing sekitar 40–42 gram. Bentuk setiap potongan menjadi bulatan kecil, kemudian tutup kembali menggunakan plastic wrap. Diamkan selama 5–15 menit agar adonan lebih mudah dibentuk. 6. Mengisi roti dengan ragout Ambil satu bulatan adonan, lalu pipihkan menggunakan rolling pin. Letakkan isian ragout yang sudah dingin di bagian tengah. Tutup kembali adonan dan rapatkan seluruh sisinya hingga isian tidak keluar. Bentuk menjadi bulatan atau sesuai selera. Ulangi proses tersebut sampai seluruh adonan dan isian habis. 7. Melakukan proses fermentasi kedua Susun roti yang sudah diisi di atas wadah atau loyang. Tutup menggunakan plastic wrap, lalu diamkan kembali selama 15–25 menit hingga adonan sedikit mengembang. Tahapan ini membantu menghasilkan tekstur roti yang lebih lembut setelah digoreng. 8. Melapisi roti dengan tepung roti Setelah adonan mengembang, siapkan putih telur dan tepung roti dalam wadah terpisah. Celupkan setiap roti ke dalam putih telur hingga seluruh permukaannya terlapisi. Selanjutnya, gulingkan ke tepung roti sampai tertutup merata. Pastikan lapisan tepung roti menempel dengan baik agar menghasilkan bagian luar yang renyah. 9. Menggoreng hingga kecokelatan Panaskan minyak goreng dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng roti. Setelah minyak siap, masukkan roti secara bertahap. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil hingga seluruh permukaannya berubah warna menjadi kuning keemasan atau kecokelatan. Balik sesekali agar tingkat kematangannya merata. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. 10. Roti goreng siap disajikan Roti goreng isi ragout kini siap dinikmati selagi hangat. Bagian luarnya terasa renyah, sementara bagian dalamnya lembut dengan isian gurih dan creamy. Camilan ini cocok disajikan sebagai teman minum teh, hidangan saat berkumpul bersama keluarga, maupun sebagai salah satu menu untuk ide jualan. Itulah resep roti goreng isi ragout yang bisa dicoba sendiri di rumah. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang cukup mudah, Anda bisa menghadirkan camilan lezat yang disukai berbagai kalangan.