Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Tepung Bumbu Ini Cocok untuk Semua Jenis Gorengan
Resep Tepung Bumbu Serbaguna yang Anti Gagal dan Tahan Lama
JawaPos.com – Gorengan menjadi salah satu camilan favorit masyarakat Indonesia yang cocok dinikmati kapan saja. Tekstur renyah di bagian luar dengan rasa gurih yang menggugah selera membuat berbagai olahan gorengan selalu diminati.
Untuk mendapatkan hasil gorengan yang lezat dan krispi, pemilihan tepung bumbu tentu tidak boleh sembarangan. Kabar baiknya, kamu bisa meracik sendiri tepung bumbu serbaguna menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur.
Tepung bumbu homemade ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah berbagai makanan, seperti ayam goreng, tahu, tempe, hingga aneka seafood. Perpaduan tepung dan rempah-rempah di dalamnya menghasilkan cita rasa gurih dengan aroma yang semakin menggugah selera.
Selain praktis dan lebih ekonomis, membuat tepung bumbu sendiri juga memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan rasa sesuai selera keluarga. Kamu bisa mengatur tingkat keasinan maupun tambahan rempah yang ingin digunakan.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya, resep tepung bumbu serbaguna ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan. Cara pembuatannya cukup mudah dan bisa dijadikan stok bumbu kering di rumah.
Yuk, simak bahan-bahan serta langkah pembuatannya berikut ini!
Bahan-bahan Tepung Bumbu Serbaguna
- 200 gram tepung terigu protein sedang
- 50 gram tepung tapioka atau maizena
- 1 sendok teh paprika bubuk (opsional)
- ½ sendok teh kunyit bubuk (opsional)
- 1 sendok makan bawang merah goreng
- 1 sendok makan bawang putih goreng
- 14 lembar daun seledri
- ½ sendok makan oregano kering
- 1 sendok teh baking powder
- 1 sendok makan kaldu ayam bubuk
- ½ sendok makan garam
- 1 sendok teh merica
- 1 sendok teh gula pasir
Cara Membuat Tepung Bumbu Serbaguna
- Pertama, siapkan daun seledri kemudian sangrai menggunakan api sedang cenderung kecil sampai teksturnya benar-benar kering.
- Setelah seledri kering, masukkan ke dalam blender bersama bawang merah goreng, bawang putih goreng, dan oregano kering.
- Tambahkan paprika bubuk, kunyit bubuk, garam, gula pasir, merica, kaldu ayam bubuk, baking powder, serta sebagian tepung tapioka.
- Haluskan seluruh bahan menggunakan blender sampai tercampur dan menghasilkan bumbu dengan tekstur yang lebih lembut.
- Siapkan wadah berukuran cukup besar, kemudian tuangkan campuran bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya.
- Masukkan sisa tepung tapioka bersama tepung terigu ke dalam wadah tersebut.
- Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata sehingga tidak ada bagian bumbu yang menggumpal.
- Jika sudah tercampur sempurna, pindahkan tepung bumbu ke dalam wadah bersih yang memiliki penutup rapat.
- Tepung bumbu serbaguna homemade siap digunakan untuk membuat berbagai macam gorengan favorit keluarga.
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