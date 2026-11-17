JawaPos.com – Gorengan menjadi salah satu camilan favorit masyarakat Indonesia yang cocok dinikmati kapan saja. Tekstur renyah di bagian luar dengan rasa gurih yang menggugah selera membuat berbagai olahan gorengan selalu diminati.

Untuk mendapatkan hasil gorengan yang lezat dan krispi, pemilihan tepung bumbu tentu tidak boleh sembarangan. Kabar baiknya, kamu bisa meracik sendiri tepung bumbu serbaguna menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur.

Tepung bumbu homemade ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah berbagai makanan, seperti ayam goreng, tahu, tempe, hingga aneka seafood. Perpaduan tepung dan rempah-rempah di dalamnya menghasilkan cita rasa gurih dengan aroma yang semakin menggugah selera.

Selain praktis dan lebih ekonomis, membuat tepung bumbu sendiri juga memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan rasa sesuai selera keluarga. Kamu bisa mengatur tingkat keasinan maupun tambahan rempah yang ingin digunakan.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya, resep tepung bumbu serbaguna ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan. Cara pembuatannya cukup mudah dan bisa dijadikan stok bumbu kering di rumah.

Yuk, simak bahan-bahan serta langkah pembuatannya berikut ini!