JawaPos.com – Bingung menentukan menu makanan yang praktis tetapi tetap lezat? Nasi goreng kornet bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan kapan saja. Perpaduan nasi, kornet sapi, telur, dan bumbu sederhana menghasilkan hidangan gurih dengan aroma yang menggugah selera. Tidak hanya cocok untuk sarapan, menu ini juga bisa dijadikan bekal makan siang maupun santapan malam bersama keluarga. Rasanya yang kaya bumbu dengan sedikit sensasi pedas membuat nasi goreng kornet semakin nikmat disantap selagi hangat. Cara membuatnya pun cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak peralatan dapur. Kamu hanya perlu menyiapkan nasi, kornet sapi, serta beberapa bahan pelengkap yang umumnya tersedia di rumah. Menariknya, proses memasaknya juga relatif singkat sehingga cocok bagi kamu yang memiliki aktivitas padat tetapi tetap ingin menikmati masakan rumahan. Baca Juga:Kuliner Khas Surabaya yang Tak Pernah Sepi, 8 Tempat Lontong Balap Ini Punya Cita Rasa Istimewa Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan langkah membuat nasi goreng kornet yang gurih, harum, dan praktis untuk dicoba sendiri di rumah. Bahan-Bahan Nasi Goreng Kornet 400 gram nasi putih

100 gram kornet sapi

5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

4 buah cabai rawit merah

3 buah cabai merah keriting

1 batang daun bawang

1 sendok makan margarin

1 sendok makan kecap asin

1 sendok makan saus tiram

1–2 sendok makan minyak goreng

2 butir telur

½ sendok makan gula pasir

½ sendok teh penyedap rasa Bahan Pelengkap Timun secukupnya

Tomat secukupnya

Kerupuk sesuai selera

Bawang merah goreng secukupnya Cara Membuat Nasi Goreng Kornet Pertama, siapkan seluruh bahan yang diperlukan. Cincang bawang putih, kemudian iris bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, serta daun bawang. Pisahkan bagian putih dan hijau daun bawang. Panaskan sedikit minyak goreng di dalam wajan. Masukkan bawang putih cincang, kemudian tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, tambahkan kornet sapi bersama margarin. Aduk dan masak hingga kornet berubah tekstur menjadi sedikit kering dan aromanya semakin terasa. Masukkan irisan bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, serta bagian putih daun bawang. Tumis seluruh bahan hingga matang dan mengeluarkan aroma sedap. Geser tumisan bumbu dan kornet ke salah satu sisi wajan. Kemudian, pecahkan telur pada bagian wajan yang kosong dan orak-arik hingga matang. Selanjutnya, masukkan nasi putih ke dalam wajan. Tambahkan saus tiram, kecap asin, gula pasir, serta penyedap rasa sesuai takaran. Masukkan sisa irisan daun bawang, lalu aduk seluruh bahan hingga nasi tercampur rata dengan bumbu dan kornet. Besarkan api dan masak sebentar sambil terus mengaduk nasi agar bumbu meresap serta menghasilkan aroma nasi goreng yang lebih harum. Setelah semua bahan matang dan tercampur sempurna, matikan kompor. Pindahkan nasi goreng kornet ke piring saji. Sebagai sentuhan akhir, taburkan bawang merah goreng di atas nasi goreng. Sajikan bersama irisan timun, tomat, dan kerupuk agar semakin nikmat. Nasi goreng kornet yang gurih dan menggugah selera pun siap dinikmati. Perpaduan kornet sapi, telur, serta bumbu yang harum membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu andalan ketika ingin memasak tanpa menghabiskan banyak waktu. Selamat mencoba resep nasi goreng kornet di rumah dan sajikan selagi hangat bersama keluarga!