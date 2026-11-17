Cuma Pakai Bahan Sederhana, Ini Resep Abon Pindang Tongkol yang Bikin Ketagihan
Resep Abon Pindang Tongkol yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah
JawaPos.com – Bosan dengan menu lauk yang itu-itu saja? Abon pindang tongkol bisa menjadi alternatif hidangan rumahan yang patut dicoba. Olahan ikan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma bumbu yang menggugah selera. Selain cocok disantap bersama nasi putih hangat, abon pindang tongkol juga bisa dijadikan pelengkap berbagai makanan lainnya. Kamu bisa menikmatinya bersama roti, mie instan, atau hidangan favorit sesuai selera. Menariknya, proses pembuatan abon pindang tongkol terbilang praktis dan tidak membutuhkan banyak bahan. Dengan memanfaatkan ikan tongkol serta sejumlah bumbu dapur sederhana, kamu sudah bisa menghasilkan lauk lezat untuk keluarga. Olahan ini juga bisa dijadikan persediaan lauk di rumah. Namun, karena resep ini menggunakan bahan ikan yang digoreng, daya simpannya tetap bergantung pada tingkat kematangan, kadar air, kebersihan pengolahan, dan cara penyimpanan. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan langkah membuat abon pindang tongkol yang gurih serta mudah dipraktikkan sendiri di rumah. Abon pindang tongkol buatan sendiri pun siap menjadi lauk andalan keluarga. Rasanya yang gurih dengan sentuhan pedas dari cabai membuat menu sederhana ini semakin menggugah selera. Jika ingin menyimpannya sebagai stok, pastikan abon sudah benar-benar dingin sebelum dimasukkan ke wadah bersih dan kedap udara. Simpan di lemari pendingin dan segera konsumsi sesuai kondisi serta keamanan bahan makanan.
Bahan-Bahan Abon Pindang Tongkol
Cara Membuat Abon Pindang Tongkol
JawaPos.com – Bosan dengan menu lauk yang itu-itu saja? Abon pindang tongkol bisa menjadi alternatif hidangan rumahan yang patut dicoba. Olahan ikan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma bumbu yang menggugah selera.
Selain cocok disantap bersama nasi putih hangat, abon pindang tongkol juga bisa dijadikan pelengkap berbagai makanan lainnya. Kamu bisa menikmatinya bersama roti, mie instan, atau hidangan favorit sesuai selera.
Menariknya, proses pembuatan abon pindang tongkol terbilang praktis dan tidak membutuhkan banyak bahan. Dengan memanfaatkan ikan tongkol serta sejumlah bumbu dapur sederhana, kamu sudah bisa menghasilkan lauk lezat untuk keluarga.
Olahan ini juga bisa dijadikan persediaan lauk di rumah. Namun, karena resep ini menggunakan bahan ikan yang digoreng, daya simpannya tetap bergantung pada tingkat kematangan, kadar air, kebersihan pengolahan, dan cara penyimpanan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan langkah membuat abon pindang tongkol yang gurih serta mudah dipraktikkan sendiri di rumah.
Abon pindang tongkol buatan sendiri pun siap menjadi lauk andalan keluarga. Rasanya yang gurih dengan sentuhan pedas dari cabai membuat menu sederhana ini semakin menggugah selera.
Jika ingin menyimpannya sebagai stok, pastikan abon sudah benar-benar dingin sebelum dimasukkan ke wadah bersih dan kedap udara. Simpan di lemari pendingin dan segera konsumsi sesuai kondisi serta keamanan bahan makanan.
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