JawaPos.com – Bosan dengan menu lauk yang itu-itu saja? Abon pindang tongkol bisa menjadi alternatif hidangan rumahan yang patut dicoba. Olahan ikan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma bumbu yang menggugah selera. Selain cocok disantap bersama nasi putih hangat, abon pindang tongkol juga bisa dijadikan pelengkap berbagai makanan lainnya. Kamu bisa menikmatinya bersama roti, mie instan, atau hidangan favorit sesuai selera. Menariknya, proses pembuatan abon pindang tongkol terbilang praktis dan tidak membutuhkan banyak bahan. Dengan memanfaatkan ikan tongkol serta sejumlah bumbu dapur sederhana, kamu sudah bisa menghasilkan lauk lezat untuk keluarga. Olahan ini juga bisa dijadikan persediaan lauk di rumah. Namun, karena resep ini menggunakan bahan ikan yang digoreng, daya simpannya tetap bergantung pada tingkat kematangan, kadar air, kebersihan pengolahan, dan cara penyimpanan. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan langkah membuat abon pindang tongkol yang gurih serta mudah dipraktikkan sendiri di rumah. Bahan-Bahan Abon Pindang Tongkol 10 iris pindang tongkol

5 buah cabai merah besar

2 butir kemiri

Terasi secukupnya

Cabai rawit sesuai selera

Bawang merah secukupnya

Bawang putih secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa sesuai selera

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Abon Pindang Tongkol Pertama, siapkan bawang merah dan bawang putih. Iris kedua bahan tersebut hingga tipis, kemudian sisihkan dalam wadah terpisah. Ambil cabai rawit dan masukkan ke dalam cobek. Tambahkan kemiri, terasi, serta garam secukupnya. Ulek seluruh bumbu hingga halus dan tercampur rata agar cita rasanya lebih menyatu. Selanjutnya, masukkan pindang tongkol ke dalam cobek berisi bumbu. Haluskan ikan menggunakan ulekan hingga teksturnya menyerupai abon. Setelah ikan dan bumbu tercampur, pindahkan adonan ke dalam mangkuk. Aduk kembali supaya bumbu merata ke seluruh bagian ikan. Masukkan irisan bawang merah dan bawang putih yang telah disiapkan sebelumnya. Tambahkan garam serta penyedap rasa sesuai selera. Aduk semua bahan hingga tercampur sempurna. Siapkan wajan, tuangkan minyak goreng secukupnya, lalu panaskan dengan api sedang. Masukkan adonan pindang tongkol ke dalam wajan. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk agar tidak mudah gosong dan matang secara merata. Setelah abon matang dan teksturnya sesuai keinginan, segera matikan kompor. Angkat lalu tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. Pindahkan abon pindang tongkol ke wadah saji. Hidangan gurih ini siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Abon pindang tongkol buatan sendiri pun siap menjadi lauk andalan keluarga. Rasanya yang gurih dengan sentuhan pedas dari cabai membuat menu sederhana ini semakin menggugah selera. Jika ingin menyimpannya sebagai stok, pastikan abon sudah benar-benar dingin sebelum dimasukkan ke wadah bersih dan kedap udara. Simpan di lemari pendingin dan segera konsumsi sesuai kondisi serta keamanan bahan makanan.