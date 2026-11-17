JawaPos.com - Sambal teri pokak pete bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Kombinasi teri yang gurih, pokak bertekstur lembut, serta pete dengan aroma khasnya menghasilkan cita rasa pedas dan nikmat yang cocok untuk menemani berbagai hidangan. Olahan sambal ini sangat pas disajikan bersama nasi putih hangat. Tidak hanya itu, sambal teri pokak pete juga bisa menjadi pelengkap saat menyantap lontong maupun aneka gorengan. Perpaduan rasanya membuat menu sederhana terasa lebih istimewa. Menariknya, proses pembuatan sambal ini tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Bumbu dapur sehari-hari sudah cukup untuk menghasilkan sambal dengan rasa gurih, pedas, dan aroma menggoda. Kamu pun bisa membuatnya sendiri di rumah sebagai variasi lauk untuk keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, sambal teri pokak pete dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan tahapan memasak yang cukup praktis. Berikut resep lengkap yang bisa kamu ikuti. Baca Juga:Kuliner Khas Surabaya yang Tak Pernah Sepi, 8 Tempat Lontong Balap Ini Punya Cita Rasa Istimewa Bahan-Bahan Sambal Teri Pokak Pete Bahan utama: 200 gram pokak atau terong pipit

1 genggam ikan teri

1 genggam pete Bumbu sambal: 7 siung bawang merah

3 siung bawang putih

3 buah cabai merah besar

1 buah tomat

20 buah cabai rawit

1 sendok teh terasi

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya Cara Membuat Sambal Teri Pokak Pete Pertama, siapkan air dalam panci lalu didihkan. Masukkan pokak dan rebus hingga teksturnya empuk. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Panaskan minyak goreng dalam wajan. Masukkan ikan teri yang sudah dicuci bersih, kemudian goreng sampai kering dan renyah. Angkat lalu sisihkan. Gunakan minyak yang sama untuk menggoreng bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, dan terasi hingga matang. Pindahkan seluruh bahan yang sudah digoreng ke dalam cobek. Tambahkan gula, garam, serta penyedap rasa sesuai selera. Ulek semua bahan sampai mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan. Jika sudah, panaskan sedikit minyak dan tumis kembali sambal hingga matang serta warnanya semakin pekat. Berikutnya, masukkan pete ke dalam sambal dan aduk sebentar sampai tercampur rata. Tambahkan pokak yang telah direbus sebelumnya. Aduk perlahan agar seluruh bahan terbalut bumbu sambal. Tuangkan sedikit air, lalu aduk kembali hingga bumbu meresap ke dalam pokak dan pete. Terakhir, masukkan ikan teri goreng. Aduk sampai semua bahan tercampur sempurna. Masak sebentar, kemudian matikan kompor. Angkat sambal teri pokak pete dan pindahkan ke dalam wadah saji. Sambal teri pokak pete siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma pete yang khas dijamin membuat menu rumahan ini semakin menggugah selera. Cocok dijadikan lauk sederhana untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.