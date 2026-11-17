Auto Nambah Nasi! Begini Resep Sambal Teri Pokak Pete yang Lezat dan Menggugah Selera
Resep Sambal Teri Pokak Pete yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Ika Mardatillah )
JawaPos.com - Sambal teri pokak pete bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Kombinasi teri yang gurih, pokak bertekstur lembut, serta pete dengan aroma khasnya menghasilkan cita rasa pedas dan nikmat yang cocok untuk menemani berbagai hidangan. Olahan sambal ini sangat pas disajikan bersama nasi putih hangat. Tidak hanya itu, sambal teri pokak pete juga bisa menjadi pelengkap saat menyantap lontong maupun aneka gorengan. Perpaduan rasanya membuat menu sederhana terasa lebih istimewa. Menariknya, proses pembuatan sambal ini tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Bumbu dapur sehari-hari sudah cukup untuk menghasilkan sambal dengan rasa gurih, pedas, dan aroma menggoda. Kamu pun bisa membuatnya sendiri di rumah sebagai variasi lauk untuk keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, sambal teri pokak pete dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan tahapan memasak yang cukup praktis. Berikut resep lengkap yang bisa kamu ikuti. Baca Juga:Kuliner Khas Surabaya yang Tak Pernah Sepi, 8 Tempat Lontong Balap Ini Punya Cita Rasa Istimewa Bahan utama: Bumbu sambal: Sambal teri pokak pete siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma pete yang khas dijamin membuat menu rumahan ini semakin menggugah selera. Cocok dijadikan lauk sederhana untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Bahan-Bahan Sambal Teri Pokak Pete
Cara Membuat Sambal Teri Pokak Pete
JawaPos.com - Sambal teri pokak pete bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Kombinasi teri yang gurih, pokak bertekstur lembut, serta pete dengan aroma khasnya menghasilkan cita rasa pedas dan nikmat yang cocok untuk menemani berbagai hidangan.
Olahan sambal ini sangat pas disajikan bersama nasi putih hangat. Tidak hanya itu, sambal teri pokak pete juga bisa menjadi pelengkap saat menyantap lontong maupun aneka gorengan. Perpaduan rasanya membuat menu sederhana terasa lebih istimewa.
Menariknya, proses pembuatan sambal ini tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Bumbu dapur sehari-hari sudah cukup untuk menghasilkan sambal dengan rasa gurih, pedas, dan aroma menggoda. Kamu pun bisa membuatnya sendiri di rumah sebagai variasi lauk untuk keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, sambal teri pokak pete dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan tahapan memasak yang cukup praktis. Berikut resep lengkap yang bisa kamu ikuti.
Baca Juga:Kuliner Khas Surabaya yang Tak Pernah Sepi, 8 Tempat Lontong Balap Ini Punya Cita Rasa Istimewa
Bahan utama:
Bumbu sambal:
Sambal teri pokak pete siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma pete yang khas dijamin membuat menu rumahan ini semakin menggugah selera. Cocok dijadikan lauk sederhana untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
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