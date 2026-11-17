JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk keluarga di rumah? Sambal goreng kacang merah dan kikil bisa menjadi pilihan menarik untuk menghadirkan hidangan rumahan yang menggugah selera.

Masakan ini menawarkan kombinasi tekstur dan rasa yang cukup istimewa. Kikil sapi yang kenyal dan lembut berpadu dengan kacang merah bercita rasa gurih sedikit manis, kemudian diselimuti bumbu sambal goreng yang kaya rempah.

Tambahan santan membuat racikan bumbunya terasa lebih gurih, sementara cabai memberikan sensasi pedas yang cocok bagi pencinta makanan berbumbu kuat. Hidangan ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, sambal goreng kacang merah dan kikil dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Proses memasaknya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan inspirasi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.