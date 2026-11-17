Dijamin Bikin Ketagihan, Ini Resep Sambal Goreng Kacang Merah dan Kikil dengan Kuah Santan
Resep Sambal Goreng Kacang Merah dan Kikil yang Lembut dan Nikmat./YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk keluarga di rumah? Sambal goreng kacang merah dan kikil bisa menjadi pilihan menarik untuk menghadirkan hidangan rumahan yang menggugah selera.
Masakan ini menawarkan kombinasi tekstur dan rasa yang cukup istimewa. Kikil sapi yang kenyal dan lembut berpadu dengan kacang merah bercita rasa gurih sedikit manis, kemudian diselimuti bumbu sambal goreng yang kaya rempah.
Tambahan santan membuat racikan bumbunya terasa lebih gurih, sementara cabai memberikan sensasi pedas yang cocok bagi pencinta makanan berbumbu kuat. Hidangan ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, sambal goreng kacang merah dan kikil dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Proses memasaknya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan inspirasi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Bahan-bahan Sambal Goreng Kacang Merah dan Kikil
- 250 gram cecek atau kulit sapi
- 250 gram kacang merah yang sudah direbus
- 150 gram cabai merah besar yang sudah direbus
- 10 siung bawang merah
- 8 siung bawang putih
- 2 butir kemiri
- Lengkuas secukupnya
- Daun salam secukupnya
- Santan instan secukupnya
- Cabai rawit sesuai selera
- Air secukupnya
- Garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya
- Minyak goreng secukupnya
Cara Membuat Sambal Goreng Kacang Merah dan Kikil
- Haluskan seluruh bumbu. Siapkan blender, kemudian masukkan cabai merah besar yang sudah direbus, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit air. Haluskan sampai teksturnya lembut dan semua bahan tercampur rata.
- Tumis bumbu hingga harum. Panaskan minyak goreng di dalam wajan, lalu masukkan bumbu halus bersama daun salam dan lengkuas. Aduk secara perlahan sampai bumbu matang dan mengeluarkan aroma harum.
- Tambahkan sedikit air. Setelah bumbu mulai matang, tuangkan air secukupnya. Aduk kembali dan masak beberapa saat agar bumbu semakin matang serta tidak berbau mentah.
- Masukkan kikil dan kacang merah. Tambahkan cecek atau kulit sapi yang sudah disiapkan bersama kacang merah rebus. Masukkan juga cabai rawit utuh, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur dengan bumbu.
- Tambahkan air dan bumbu pelengkap. Tuangkan air secukupnya, lalu masukkan gula, garam, serta penyedap rasa sesuai selera. Aduk sampai semua bahan tercampur merata.
- Tuangkan santan. Masukkan santan instan ke dalam masakan. Aduk perlahan agar santan menyatu dengan bumbu dan menghasilkan cita rasa gurih yang lebih nikmat.
- Masak hingga bumbu meresap. Biarkan sambal goreng dimasak sampai kuah menyusut dan bumbunya meresap ke dalam kikil serta kacang merah. Sesekali aduk agar bagian bawah tidak gosong.
- Angkat dan sajikan. Setelah matang, matikan kompor dan pindahkan sambal goreng ke dalam wadah saji. Hidangan siap dinikmati bersama nasi putih hangat.
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