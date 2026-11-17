Camilan Kekinian yang Wajib Dicoba, Ini Resep Puding Jasuke dengan Dua Lapisan Menggoda
Resep Puding Jasuke yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Luvita Ho
JawaPos.com – Ingin menikmati camilan dingin dengan rasa manis sekaligus gurih? Puding jasuke bisa menjadi pilihan menarik untuk dibuat sendiri di rumah. Terinspirasi dari jajanan jagung susu keju atau jasuke, dessert ini menghadirkan kombinasi jagung manis, susu, dan keju dalam bentuk puding yang lembut. Keistimewaannya terletak pada perpaduan dua lapisan dengan cita rasa berbeda. Lapisan pertama memiliki rasa jagung yang manis dan sedikit gurih dari santan, sedangkan bagian atasnya menawarkan sensasi creamy dengan aroma keju yang menggoda. Selain rasanya lezat, tampilannya juga menarik sehingga cocok disajikan sebagai hidangan penutup, suguhan tamu, maupun bekal camilan keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, pembuatan puding jasuke menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Prosesnya pun cukup praktis sehingga bisa dicoba oleh siapa saja. Berikut daftar bahan dan langkah membuat puding jasuke yang lembut dan nikmat. 1. Bahan puding jagung: 2. Bahan puding keju: 1. Siapkan dan haluskan jagung Pertama, pipil jagung manis hingga terpisah dari bonggolnya. Masukkan butiran jagung ke dalam blender, kemudian tambahkan air dan proses sampai benar-benar halus. Setelah itu, saring hasil blender untuk memisahkan ampas jagung agar tekstur puding nantinya lebih lembut. 2. Campurkan bahan puding jagung Siapkan panci, kemudian masukkan sari jagung yang sudah disaring. Tambahkan santan, susu kental manis, gula pasir, agar-agar bubuk, vanila, dan garam. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata. Jika ingin warna puding terlihat lebih menarik, tambahkan sedikit pewarna makanan sesuai selera. 3. Masak adonan hingga mendidih Letakkan panci di atas kompor dengan api sedang. Masak sambil terus diaduk agar adonan tidak menggumpal atau menempel di dasar panci. Tunggu hingga mendidih dan seluruh bahan larut sempurna. Setelah matang, angkat adonan dari kompor. 4. Tuangkan puding jagung ke dalam cetakan Siapkan cetakan puding sesuai selera, lalu tuangkan adonan jagung secara perlahan. Diamkan beberapa saat hingga permukaannya mulai mengeras. Pastikan lapisan jagung sudah cukup set sebelum menambahkan adonan puding keju. 5. Buat adonan puding keju Selanjutnya, siapkan panci bersih. Masukkan susu cair, gula pasir, agar-agar bubuk, garam, dan vanila. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah itu, tambahkan keju cheddar yang sudah diparut. 6. Masak puding keju sampai mendidih Nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian masak adonan sambil terus diaduk agar keju tercampur dengan baik. Setelah mendidih, angkat panci dan saring adonan untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. 7. Satukan kedua lapisan puding Tuangkan adonan puding keju secara perlahan di atas lapisan puding jagung yang sudah mulai mengeras. Lakukan dengan hati-hati agar kedua lapisan tetap terlihat rapi dan tidak tercampur. 8. Dinginkan hingga siap disajikan Setelah kedua lapisan selesai dibuat, masukkan cetakan ke dalam kulkas hingga puding benar-benar dingin dan mengeras sempurna. Jika teksturnya sudah set, keluarkan dari cetakan dan potong sesuai ukuran yang diinginkan. Puding jasuke dengan perpaduan rasa jagung manis dan keju yang gurih pun siap dinikmati. Agar semakin nikmat, sajikan dalam keadaan dingin. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan rasa manis dan gurih dijamin cocok menjadi teman bersantai bersama keluarga. Itulah resep puding jasuke yang praktis dan bisa dibuat sendiri di rumah. Dengan bahan sederhana serta langkah pembuatan yang mudah, kamu bisa menghadirkan dessert lezat tanpa perlu membeli di luar.
Bahan-bahan Puding Jasuke
Cara Membuat Puding Jasuke
JawaPos.com – Ingin menikmati camilan dingin dengan rasa manis sekaligus gurih? Puding jasuke bisa menjadi pilihan menarik untuk dibuat sendiri di rumah.
Terinspirasi dari jajanan jagung susu keju atau jasuke, dessert ini menghadirkan kombinasi jagung manis, susu, dan keju dalam bentuk puding yang lembut.
Keistimewaannya terletak pada perpaduan dua lapisan dengan cita rasa berbeda. Lapisan pertama memiliki rasa jagung yang manis dan sedikit gurih dari santan, sedangkan bagian atasnya menawarkan sensasi creamy dengan aroma keju yang menggoda.
Selain rasanya lezat, tampilannya juga menarik sehingga cocok disajikan sebagai hidangan penutup, suguhan tamu, maupun bekal camilan keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, pembuatan puding jasuke menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Prosesnya pun cukup praktis sehingga bisa dicoba oleh siapa saja.
Berikut daftar bahan dan langkah membuat puding jasuke yang lembut dan nikmat.
1. Bahan puding jagung:
2. Bahan puding keju:
1. Siapkan dan haluskan jagung
Pertama, pipil jagung manis hingga terpisah dari bonggolnya. Masukkan butiran jagung ke dalam blender, kemudian tambahkan air dan proses sampai benar-benar halus.
Setelah itu, saring hasil blender untuk memisahkan ampas jagung agar tekstur puding nantinya lebih lembut.
2. Campurkan bahan puding jagung
Siapkan panci, kemudian masukkan sari jagung yang sudah disaring. Tambahkan santan, susu kental manis, gula pasir, agar-agar bubuk, vanila, dan garam.
Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata. Jika ingin warna puding terlihat lebih menarik, tambahkan sedikit pewarna makanan sesuai selera.
3. Masak adonan hingga mendidih
Letakkan panci di atas kompor dengan api sedang. Masak sambil terus diaduk agar adonan tidak menggumpal atau menempel di dasar panci.
Tunggu hingga mendidih dan seluruh bahan larut sempurna. Setelah matang, angkat adonan dari kompor.
4. Tuangkan puding jagung ke dalam cetakan
Siapkan cetakan puding sesuai selera, lalu tuangkan adonan jagung secara perlahan.
Diamkan beberapa saat hingga permukaannya mulai mengeras. Pastikan lapisan jagung sudah cukup set sebelum menambahkan adonan puding keju.
5. Buat adonan puding keju
Selanjutnya, siapkan panci bersih. Masukkan susu cair, gula pasir, agar-agar bubuk, garam, dan vanila.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah itu, tambahkan keju cheddar yang sudah diparut.
6. Masak puding keju sampai mendidih
Nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian masak adonan sambil terus diaduk agar keju tercampur dengan baik.
Setelah mendidih, angkat panci dan saring adonan untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus.
7. Satukan kedua lapisan puding
Tuangkan adonan puding keju secara perlahan di atas lapisan puding jagung yang sudah mulai mengeras.
Lakukan dengan hati-hati agar kedua lapisan tetap terlihat rapi dan tidak tercampur.
8. Dinginkan hingga siap disajikan
Setelah kedua lapisan selesai dibuat, masukkan cetakan ke dalam kulkas hingga puding benar-benar dingin dan mengeras sempurna.
Jika teksturnya sudah set, keluarkan dari cetakan dan potong sesuai ukuran yang diinginkan.
Puding jasuke dengan perpaduan rasa jagung manis dan keju yang gurih pun siap dinikmati.
Agar semakin nikmat, sajikan dalam keadaan dingin. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan rasa manis dan gurih dijamin cocok menjadi teman bersantai bersama keluarga.
Itulah resep puding jasuke yang praktis dan bisa dibuat sendiri di rumah. Dengan bahan sederhana serta langkah pembuatan yang mudah, kamu bisa menghadirkan dessert lezat tanpa perlu membeli di luar.
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