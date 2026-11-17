JawaPos.com - Surabaya bukan hanya terkenal dengan sejarah perjuangannya sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner tradisional yang menggugah selera. Salah satu makanan khas yang hingga kini tetap digemari berbagai kalangan adalah lontong balap. Hidangan satu ini mempunyai perpaduan rasa dan tekstur yang begitu khas. Potongan lontong yang lembut disajikan bersama tahu goreng, tauge, lento, serta siraman kuah gurih dengan tambahan petis. Sensasi rasanya semakin lengkap ketika disantap bersama sate kerang dan kerupuk. Tidak mengherankan jika lontong balap menjadi salah satu kuliner yang selalu dicari ketika berkunjung ke Surabaya. Bahkan, sejumlah warung legendaris masih mempertahankan cita rasa khasnya dan memiliki pelanggan setia dari berbagai generasi. Dilansir dari kanal YouTube 10 Best ID, ada delapan tempat makan lontong balap di Surabaya yang dikenal memiliki sajian menggugah selera. Mulai dari warung yang sudah berdiri puluhan tahun hingga tempat makan sederhana dengan harga ramah di kantong, berikut rekomendasinya. 1. Lontong Balap Gendut Bagi pencinta kuliner tradisional, Lontong Balap Gendut menjadi salah satu nama yang patut masuk daftar kunjungan. Tempat makan ini sudah dikenal sejak 1958 dan memiliki perjalanan panjang dalam memperkenalkan lontong balap kepada masyarakat Surabaya. Pada awalnya, sang pemilik menjajakan dagangannya dengan berkeliling. Seiring bertambahnya pelanggan, usaha tersebut berkembang hingga mempunyai beberapa cabang. Salah satu lokasi yang cukup dikenal berada di Jalan Kranggan, tepat di depan bekas Bioskop Garuda. Keistimewaan lontong balap di sini terletak pada perpaduan kuah kaldu yang gurih dengan tahu goreng, tauge segar, dan lento. Kehadiran sate kerang sebagai pelengkap juga membuat hidangannya semakin menggoda untuk dinikmati. 2. Lontong Balap Rajawali Jika mencari lontong balap dengan porsi mengenyangkan tanpa harus mengeluarkan banyak uang, Lontong Balap Rajawali bisa menjadi pilihan. Warung yang berada di Jalan Krembangan ini dikenal menawarkan sajian dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan kisaran harga Rp15.000 per porsi, pelanggan sudah bisa menikmati sepiring lontong balap dengan isian yang cukup memuaskan. Salah satu daya tariknya adalah racikan kuah petis yang memberikan sentuhan rasa gurih khas kuliner Surabaya. Tauge yang digunakan juga memberikan tekstur renyah sehingga menciptakan perpaduan menarik ketika disantap bersama lontong dan tahu. Bagi penggemar makanan pedas, tambahan sambal petis menjadi pelengkap yang sayang untuk dilewatkan. 3. Lontong Balap Cak No Lontong Balap Cak No termasuk tempat makan yang sudah cukup lama melayani pencinta kuliner khas Surabaya. Usahanya telah berjalan lebih dari dua dekade dan dikenal karena menawarkan makanan dengan harga bersahabat. Satu porsi lontong balap di tempat ini disebut dibanderol sekitar Rp10.000. Harga tersebut membuatnya menarik bagi masyarakat yang ingin menikmati makanan tradisional tanpa menghabiskan banyak biaya. Dari segi rasa, kuah dengan karakter kaldu udang menjadi salah satu daya tarik utamanya. Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa gurih yang semakin kuat dengan tambahan petis. Kuahnya memiliki karakter ringan, tetapi tetap menyimpan rasa yang kaya. Sajian ini cocok dinikmati sebagai menu sarapan maupun santapan di waktu senggang. 4. Lontong Balap Embah Ato Beralih ke kawasan Jalan Argopuro, Sawahan, terdapat Lontong Balap Embah Ato yang dikenal memiliki banyak pelanggan. Warung ini kerap menjadi tujuan pencinta kuliner, khususnya ketika waktu sarapan dan menjelang makan siang. Porsi yang disajikan menjadi salah satu alasan tempat ini diminati. Lontong balapnya dilengkapi lento dengan tekstur renyah, tauge, serta kuah gurih yang menyatu dengan bahan lainnya. Tidak hanya itu, pelanggan juga bisa menikmati tambahan sate kerang dan kerupuk untuk memperkaya cita rasa. Kesederhanaan tempat makan ini justru menjadi daya tarik tersendiri. Banyak pelanggan yang kembali karena merasa cocok dengan racikan lontong balap yang ditawarkan. 5. Lontong Balap Pak Dul Tidak semua tempat makan legendaris harus memiliki bangunan besar atau restoran mewah. Lontong Balap Pak Dul menjadi salah satu contohnya karena masih mengandalkan konsep warung gerobakan di kawasan Dukuh Pakis. Meski tampil sederhana, sajian yang ditawarkan memiliki daya tarik tersendiri. Tauge yang masih segar serta lento dengan tekstur renyah menjadi kombinasi yang membuat seporsi lontong balap terasa nikmat. Keunggulan lainnya adalah harga yang sangat ramah di kantong. Berdasarkan informasi yang dicantumkan, satu porsinya dibanderol sekitar Rp8.000. Dengan harga tersebut, tempat ini bisa menjadi alternatif bagi pencinta kuliner yang ingin menikmati makanan khas Surabaya dengan anggaran terbatas. 6. Lontong Balap Pak Haji Woko Bagi yang ingin menikmati lebih dari satu hidangan khas Jawa Timur, Lontong Balap Pak Haji Woko bisa dipertimbangkan. Berlokasi di sentra kuliner Kalasan, tempat ini menyediakan dua menu tradisional yang cukup populer, yakni lontong balap dan lontong kupang. Lontong balapnya memiliki daya tarik berupa kuah gurih yang dipadukan dengan lento bertekstur garing. Kombinasi bahan tersebut memberikan sensasi rasa yang khas dan menggugah selera. Sementara itu, lontong kupang bisa menjadi pilihan bagi pelanggan yang ingin mencoba sajian tradisional lainnya. Keberadaan dua menu khas dalam satu tempat membuat warung ini menarik untuk dikunjungi, terutama bagi wisatawan yang sedang menjelajahi kuliner Surabaya. 7. Lontong Balap Pakde Bejo Kawasan Ngagel Utara juga memiliki tempat makan lontong balap yang patut dicoba, yaitu Lontong Balap Pakde Bejo. Warung ini mungkin terlihat sederhana, tetapi racikan makanannya menjadi daya tarik bagi para pelanggan. Satu porsi lontong balap disajikan dengan kombinasi lontong, tauge segar, dan lento dalam jumlah melimpah. Kuah kaldunya memberikan sentuhan gurih yang menyatukan seluruh bahan dalam satu hidangan. Agar rasanya semakin nikmat, pelanggan bisa menambahkan kerupuk dan sambal petis sesuai selera. Perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan tekstur renyah membuat sajian di tempat ini layak masuk daftar wisata kuliner ketika berada di Surabaya. 8. Lontong Balap Pak Hasyim Rekomendasi terakhir adalah Lontong Balap Pak Hasyim yang berlokasi di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno. Tempat makan ini memiliki bangunan sederhana dengan area yang cukup luas sehingga bisa menjadi pilihan untuk bersantap bersama keluarga. Ciri khas hidangannya terletak pada kuah yang diberi sentuhan bumbu petis sehingga menghasilkan aroma dan rasa yang cukup kuat. Tahu serta tauge segar menjadi pelengkap yang membuat seporsi lontong balap semakin nikmat. Menariknya, pilihan menu di sini tidak terbatas pada lontong balap saja. Pengunjung juga dapat memesan tahu campur, tahu tek, hingga lontong kupang. Dengan beragam pilihan tersebut, Lontong Balap Pak Hasyim bisa menjadi salah satu tujuan kuliner bagi siapa saja yang ingin mencicipi aneka makanan tradisional khas Surabaya. Kedelapan tempat makan tersebut memperlihatkan bahwa lontong balap tetap menjadi bagian penting dari kekayaan kuliner Kota Pahlawan. Setiap warung mempunyai karakter racikan dan daya tarik tersendiri, mulai dari kuah gurih, lento renyah, hingga harga yang bersahabat. Bagi wisatawan yang sedang berkunjung ke Surabaya, mencicipi lontong balap di salah satu tempat tersebut bisa menjadi pengalaman kuliner yang menarik sekaligus mengenal lebih dekat cita rasa khas daerah ini.