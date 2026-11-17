JawaPos.com – Tempura udang menjadi salah satu menu khas Jepang yang banyak digemari karena memiliki perpaduan tekstur udang yang lembut dengan balutan tepung tipis dan renyah.

Salah satu yang cukup populer adalah tempura udang ala Marugame Udon. Hidangan ini memiliki tampilan khas berupa udang yang memanjang lurus dengan lapisan tepung berwarna keemasan dan tekstur ringan ketika digigit.

Meski terlihat sederhana, membuat tempura dengan hasil menyerupai restoran Jepang ternyata membutuhkan teknik khusus. Mulai dari mengolah udang agar tidak melengkung hingga menjaga suhu minyak saat proses penggorengan.

Kabar baiknya, kamu tidak harus menggunakan bahan impor untuk menghasilkan tempura yang lezat. Berbagai bahan yang tersedia di pasar maupun supermarket lokal sudah bisa dimanfaatkan untuk membuat hidangan ini.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep tempura udang ala Marugame yang bisa dicoba sendiri di rumah, lengkap dengan saus tentsuyu sebagai pendampingnya.

Bahan-Bahan Tempura Udang Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan berikut agar proses pembuatan tempura lebih praktis.

Bahan adonan tempura:

10 sendok makan tepung terigu protein rendah.

25–30 sendok makan air dingin.

1 sendok teh cuka.

¼ sendok teh baking soda.

8 ekor udang yang sudah dikupas.

½ bonggol bawang bombai, iris.

6 lembar horenso.

¼ buah kabocha, iris.

1 buah terong, potong berbentuk kipas. Bahan saus tentsuyu:

3 sendok makan kecap asin.

1 sendok makan jus apel.

5 sendok makan air.

½ sendok makan gula. Bahan pelengkap:

1 batang daun bawang, iris tipis.

3 cm jahe, parut.

½ buah lobak, parut. Cara Membuat Tempura Udang ala Marugame Setelah semua bahan tersedia, ikuti tahapan berikut untuk mendapatkan tempura dengan bentuk menarik dan tekstur renyah.

1. Buat adonan tepung tempura

Pertama, masukkan cuka dan baking soda ke dalam wadah kecil. Aduk hingga keduanya bereaksi dan menghasilkan busa.

Selanjutnya, campurkan larutan tersebut dengan air dingin dan tepung terigu protein rendah. Aduk secukupnya sampai seluruh bahan tercampur rata.

Usahakan tidak mengaduk adonan terlalu lama agar tekstur tempura nantinya tetap ringan dan renyah.

2. Siapkan udang agar bentuknya lurus

Bersihkan udang dan buang bagian kulitnya. Setelah itu, buat beberapa sayatan kecil pada bagian bawah udang.

Tekan perlahan udang menggunakan jari hingga bentuknya memanjang dan tidak melengkung. Berikan sedikit garam sebagai bumbu agar rasa udang lebih gurih.

Tahapan ini menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan tampilan tempura yang lurus seperti sajian restoran Jepang.

3. Persiapkan sayuran

Letakkan udang dan berbagai sayuran yang sudah dipotong di atas talenan. Untuk horenso, sisihkan terlebih dahulu.

Taburkan sedikit tepung pada kedua sisi bahan yang akan digoreng. Lapisan tipis ini membantu adonan tempura menempel lebih baik ketika dicelupkan.

4. Goreng hingga berwarna keemasan

Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak menggunakan wajan. Setelah minyak siap, celupkan udang dan sayuran satu per satu ke dalam adonan tepung.

Masukkan bahan secara perlahan ke dalam minyak panas. Goreng hingga lapisan tepung berubah menjadi kuning keemasan dan terlihat renyah.

Setelah matang, angkat tempura dan letakkan di atas rak atau kertas penyerap minyak agar kelebihan minyak berkurang.

5. Racik saus tentsuyu

Untuk membuat saus pendamping, siapkan wadah lalu masukkan kecap asin, jus apel, air, dan gula.

Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan gula larut. Perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit sentuhan buah akan memberikan cita rasa khas sebagai pelengkap tempura.

6. Sajikan dengan bahan pelengkap

Susun tempura udang dan sayuran di atas piring saji. Tambahkan irisan daun bawang, jahe parut, serta lobak parut sebagai pelengkap.

Sajikan bersama saus tentsuyu yang sudah disiapkan sebelumnya.