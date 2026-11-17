JawaPos.com – Dimsum menjadi salah satu camilan yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih dengan tekstur lembut dan isian yang lezat.

Biasanya, makanan ini dibuat menggunakan kulit khusus yang terbuat dari tepung. Namun, ada kreasi dimsum yang lebih praktis dan enak untuk dicoba yaitu dimsum ayam rice paper.

Berbeda dari dimsum pada umumnya, kreasi dimsum satu ini menggunakan rice paper sebagai pengganti kulit dimsum.

Rice paper ini bisa diolah menjadi camilan gurih dengan tekstur renyah setelah dimasak. Agar rasanya semakin nikmat, camilan dimsum ayam rice paper ini bisa disajikan bersama dengan saus sambal atau saus cocolan favorit lainnya.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (17/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat dimsum ayam rice paper yang minim minyak dan mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat dimsum ayam rice paper:

Bahan tumisan sayuran:

· 2 sdm minyak

· 2 batang daun bawang

· 40 gram bayam Jepang (opsional)

· 80 gram wortel

Bahan adonan:

· 150 gram dada ayam filet

· 150 gram paha ayam filet

· 2 siung bawang putih

· 1 butir putih telur

· 1 sdm kecap asin

· 1 sdm saus tiram

· ½ sdt garam

· 2 sdt gula pasir

· 1/8 sdt merica

· ½ sdt minyak wijen

· 50 gram daun ketumbar (opsional)

· 6 buah cabai rawit merah (opsional)

Bahan lainnya:

· Rice paper

· Air

· Nori (rumput laut)

Bahan saus cocol:

· 1 sdm chili oil

· 1 sdm kecap asin

· 1 sdm cuka hitam

Cara untuk membuat dimsum ayam rice paper:

· Iris daun bawang dan bayam, lalu parut wortel dan sisihkan

· Panaskan sedikit minyak, lalu masukkan daun bawang yang sudah diiris dan tumis sebentar. Tambahkan daun bayam yang sudah diiris dan parutan wortel, tumis kembali

· Tuangkan tumisan sayur ke loyang, sisihkan dan tunggu hingga dingin

· Untuk membuat adonan dimsum, masukkan dada ayam fillet dan paha ayam fillet ke dalam food processor. Tambahkan bawang putih cincang, putih telur, kecap asin, saus tiram, garam, gula pasir, merica dan minyak wijen. Haluskan semua bahan

· Pindahkan adonan dimsum ke dalam mangkuk, lalu tambahkan dengan tumisan sayur, aduk hingga tercampur dengan merata

· Siapkan rice paper, lalu celpkan sesaat ke piring berisi air, letakkan sedikit adonan dimsum di atasnya. Lipat dan gulung rice paper kemudian beri potongan nori ditengahnya

· Untuk variasi isian, tambahkan irisan daun ketumbar dan cabai rawit ke dalam adonan, kemudian aduk hingga merata. Ulangi langkah melipat dimsum ayam dengan rice paper hingga adonan habis

· Panaskan sedikit minyak di wajan, goreng kedua sisi dimsum secara bergantian hingga matang dan sedikit berwarna kecokelatan. Tutup sesaat dan angkat

· Untuk membuat saus cocolan, siapkan mangkuk dan masukkan chili oil, kecap asin, dan cuka hitam, aduk hingga tercampur dengan merata

· Dimsum ayam rice paper siap disajikan

Itu dia informasi mengenai resep untuk membuat dimsum ayam rice paper yang enak dan mudah dibuat di rumah.