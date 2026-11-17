JawaPos.com - Bosan dengan nasi putih biasa untuk menu makan sehari-hari? Coba variasikan dengan one pot salmon butter corn rice yang memadukan nasi, salmon, jagung manis, dan aneka jamur. Hidangan ini menawarkan rasa gurih dengan aroma butter dan minyak wijen yang membuat nasi terasa lebih istimewa.

Sesuai namanya, menu ini dimasak menggunakan satu panci sehingga lebih praktis dan tidak membutuhkan banyak peralatan. Beras dimasak bersama salmon, jagung, serta jamur shimeji dan enoki yang menyerap bumbu selama proses memasak. Setelah matang, tambahan butter, edamame, dan furikake membuat rasanya semakin kaya.

Resep one pot salmon butter corn rice ini dibagikan oleh akun Instagram @_vaniawijaya. Bahan-bahannya bisa disesuaikan dengan selera maupun stok yang tersedia di rumah. Menu ini cocok dijadikan pilihan makan siang atau makan malam ketika ingin menyajikan hidangan lengkap tanpa harus memasak banyak lauk secara terpisah.

Bahan

Beras secukupnya

Salmon secukupnya

Jagung manis secukupnya

Jamur shimeji secukupnya

Jamur enoki secukupnya

Kecap asin secukupnya

Mirin secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Lada secukupnya

Minyak wijen secukupnya

Butter secukupnya

Edamame secukupnya

Furikake secukupnya

Air secukupnya

Cara Pembuatan

1. Cuci beras hingga bersih, kemudian tiriskan. Siapkan salmon dengan memotongnya menjadi ukuran sesuai selera. Bersihkan jamur shimeji dan enoki, lalu pisahkan bagian yang menggumpal agar lebih mudah tercampur dengan nasi.

2. Pipil jagung manis dari bonggolnya jika menggunakan jagung utuh. Siapkan juga edamame yang sudah direbus atau dikukus hingga matang. Sisihkan seluruh bahan sebelum mulai memasak.

3. Masukkan beras ke dalam panci atau rice cooker. Tambahkan air sesuai takaran memasak beras yang digunakan. Jangan menggunakan air terlalu banyak karena bahan lain juga akan mengeluarkan cairan selama proses memasak.

4. Siapkan campuran bumbu dari kecap asin, mirin, garam, gula, lada, dan minyak wijen. Aduk hingga tercampur rata, kemudian tuangkan ke dalam beras. Sesuaikan jumlah bumbu dengan banyaknya beras agar rasa nasi tidak terlalu asin.

5. Tata potongan salmon, jagung manis, jamur shimeji, dan enoki di atas beras. Usahakan seluruh bahan tersebar merata agar setiap bagian nasi mendapatkan isian. Tutup panci atau rice cooker, lalu masak hingga nasi matang dan air terserap.

6. Setelah proses memasak selesai, diamkan beberapa menit dalam keadaan tertutup agar uap panas membantu menyempurnakan tekstur nasi. Periksa kematangan salmon untuk memastikan bagian dalamnya sudah matang sempurna.

7. Tambahkan butter dan edamame ke dalam nasi yang masih panas. Aduk perlahan hingga butter meleleh dan seluruh bahan tercampur rata. Jika menggunakan rice cooker, proses pengadukan bisa dilakukan langsung di wadahnya setelah memastikan nasi sudah matang.

8. Sajikan nasi salmon butter corn ke dalam mangkuk. Taburkan furikake di bagian atas sebagai pelengkap, kemudian nikmati selagi hangat.

One pot salmon butter corn rice bisa menjadi alternatif menarik untuk mengolah nasi dengan isian yang lebih beragam. Perpaduan salmon dan jamur memberikan cita rasa gurih, sementara jagung manis menghadirkan sentuhan rasa manis alami. Aroma butter dan minyak wijen juga membuat hidangan ini terasa semakin menggugah selera.

Selain praktis, resep ini cukup fleksibel untuk dikreasikan sesuai bahan yang tersedia. Pastikan takaran air dan bumbu disesuaikan dengan jumlah beras agar teksturnya tidak terlalu lembek. Sajikan langsung setelah matang dengan taburan furikake untuk mendapatkan sensasi nasi gurih yang nikmat dalam setiap suapan.