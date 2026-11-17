JawaPos.com - Tteokbokki biasanya dikenal sebagai jajanan khas Korea dengan saus kental bercita rasa pedas dan manis. Namun, hidangan berbahan dasar kue beras ini juga bisa diolah menjadi menu berkuah yang tidak kalah menggugah selera. Salah satunya adalah tteokbokki soup dengan tambahan aneka olahan seafood dan keju.

Resep tteokbokki soup ini dibagikan oleh akun Instagram @tasty_world_recipes. Berbeda dari tteokbokki pada umumnya, kreasi ini menggunakan kuah sederhana berbahan bawang putih, garam, dan lada hitam. Rasanya cenderung gurih dengan aroma bawang yang membuat hidangan terasa lebih nikmat.

Bahan utamanya adalah tteokbokki atau kue beras khas Korea yang memiliki tekstur kenyal. Untuk menambah variasi rasa dan isi, hidangan ini dilengkapi fish cake, fish ball, serta seafood tofu. Ketiganya memberikan tekstur berbeda sehingga setiap suapan terasa lebih beragam.

Tambahan daun bawang membuat aroma kuah semakin segar, sedangkan keju memberikan sentuhan gurih dan lembut. Jenis keju dapat disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah. Jika ingin mendapatkan tekstur lebih lumer, gunakan keju mozzarella atau keju lembaran yang mudah meleleh.

Cara membuatnya pun cukup praktis karena semua bahan dimasak dalam satu panci. Menu ini bisa menjadi pilihan bagi pencinta makanan Korea yang ingin mencoba variasi tteokbokki selain versi saus pedas.



Bahan:

Tteokbokki secukupnya

1 liter air

Daun bawang secukupnya

Fish cake secukupnya

Fish ball secukupnya

Seafood tofu secukupnya

Garam secukupnya

Bawang putih cincang secukupnya

Lada hitam secukupnya

Keju secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan seluruh bahan yang akan digunakan. Jika memakai tteokbokki beku, lunakkan terlebih dahulu sesuai petunjuk pada kemasan. Potong fish cake dan seafood tofu menjadi ukuran yang mudah disantap.

2. Tuangkan 1 liter air ke dalam panci, kemudian panaskan menggunakan api sedang. Masukkan bawang putih cincang dan biarkan hingga aromanya keluar.

3. Tambahkan garam serta lada hitam secukupnya. Aduk hingga bumbu larut dan tercampur dengan air. Cicipi kuah untuk memastikan rasanya sudah sesuai selera.

4. Masukkan tteokbokki ke dalam panci. Masak sambil sesekali diaduk agar kue beras tidak menempel di dasar panci. Tunggu hingga teksturnya mulai lunak dan kenyal.

5. Tambahkan fish cake, fish ball, dan seafood tofu. Lanjutkan memasak hingga seluruh bahan matang dan kuah kembali mendidih. Pastikan setiap bahan olahan seafood dipanaskan hingga matang sempurna.

6. Iris daun bawang, kemudian masukkan ke dalam kuah menjelang proses memasak selesai. Aduk sebentar agar aromanya menyatu dengan bahan lainnya.

7. Terakhir, tambahkan keju di atas tteokbokki soup. Biarkan beberapa saat hingga keju meleleh dan memberikan rasa gurih pada kuah.

8. Matikan api, lalu pindahkan hidangan ke dalam mangkuk saji. Tteokbokki soup siap dinikmati selagi hangat.

Tteokbokki soup menawarkan cara berbeda untuk menikmati kue beras khas Korea. Perpaduan kuah gurih, tteok yang kenyal, serta aneka isian seafood membuat hidangan ini cocok disantap sebagai menu makan siang atau malam. Kehadiran keju juga memberikan sentuhan creamy yang melengkapi setiap suapan.