JawaPos.com - Olahan nasi dengan berbagai topping memang selalu menarik untuk dicoba. Apalagi jika dipadukan dengan kulit ayam crispy yang gurih dan renyah. Tidak perlu banyak lauk atau bumbu rumit, kombinasi sederhana ini sudah bisa menjadi menu makan yang mengenyangkan.

Salah satu kreasi yang bisa dibuat di rumah adalah nasi bejek kulit crispy. Sesuai namanya, hidangan ini menyatukan nasi putih hangat, sayuran, dan kulit ayam goreng dalam satu wadah, kemudian diaduk hingga seluruh bahan tercampur. Resep nasi bejek kulit crispy ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking.

Keistimewaannya terletak pada perpaduan tekstur setiap bahan. Nasi yang pulen berpadu dengan kol dan jukut, sementara kulit ayam memberikan sensasi renyah serta rasa gurih. Tambahan bawang goreng juga membuat aroma hidangan semakin menggugah selera.

Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan di pasaran. Bumbu marinasi instan membantu memberikan rasa pada kulit ayam tanpa perlu meracik banyak rempah. Sementara itu, bubuk kaldu ayam dan kaldu jamur digunakan untuk memperkaya cita rasa nasi dan sayur.

Bahan:

Kulit ayam secukupnya

1 bungkus bumbu marinasi instan

Air secukupnya

2 sdt gula pasir

Jukut secukupnya

Kol secukupnya

Nasi putih hangat secukupnya

1 sdt bubuk kaldu ayam

1 sdt kaldu jamur

Bawang goreng secukupnya

Cara Pembuatan

1. Bersihkan kulit ayam terlebih dahulu, lalu tiriskan hingga tidak terlalu basah. Siapkan wadah untuk mencampurkan bumbu marinasi instan, air, dan gula pasir. Aduk hingga larut.

2. Masukkan kulit ayam ke dalam campuran bumbu tersebut. Pastikan seluruh permukaannya terbalut marinasi agar rasa gurihnya meresap. Diamkan beberapa saat sebelum digoreng.

3. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Goreng kulit ayam hingga matang, kering, dan berwarna kecokelatan. Angkat, lalu tiriskan agar minyak berlebih berkurang dan teksturnya tetap renyah.

4. Siapkan jukut dan kol yang sudah dibersihkan. Potong atau iris sayuran sesuai selera agar lebih mudah dicampurkan dengan nasi. Jika ingin tekstur sayuran lebih lembut, rebus sebentar hingga layu, kemudian tiriskan.

5. Masukkan nasi putih hangat ke dalam wadah besar. Tambahkan jukut, kol, bubuk kaldu ayam, dan kaldu jamur. Aduk hingga bumbu tercampur merata dengan nasi dan sayuran.

6. Masukkan kulit ayam crispy ke dalam campuran nasi. Bejek atau aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Sesuaikan tingkat hancurnya kulit ayam dengan selera agar sebagian teksturnya tetap terasa renyah.

7. Terakhir, tambahkan bawang goreng sebagai pelengkap. Nasi bejek kulit crispy siap disajikan selagi hangat.