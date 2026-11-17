JawaPos.com - Onde-onde identik dengan kulit kenyal, isian manis, dan taburan wijen yang memberikan aroma khas. Namun, camilan tradisional ini biasanya dibuat dengan cara digoreng menggunakan minyak.

Bagi yang ingin mencoba variasi camilan dengan proses memasak berbeda, onde-onde panggang labu kuning bisa menjadi pilihan menarik.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @machelwie dengan menggunakan labu kuning kukus sebagai salah satu bahan utama. Selain memberikan warna kuning alami, labu juga menghasilkan tekstur lembut pada adonan.

Perpaduan tepung ketan dan tepung tapioka membuat bagian luarnya tetap kenyal seperti onde-onde pada umumnya.

Hal menarik lainnya adalah penggunaan wijen putih sebagai lapisan luar. Taburan wijen memberikan aroma dan sensasi rasa yang mengingatkan pada onde-onde goreng.

Dengan begitu, camilan ini tetap memiliki karakter khas onde-onde meskipun dibuat melalui proses pemanggangan.

Untuk isiannya, resep ini menggunakan keju mozzarella yang dapat menghasilkan sensasi lumer ketika masih hangat. Namun, bahan tersebut juga bisa diganti dengan isian lain sesuai selera, seperti cokelat atau pasta kacang hijau. Madu dan stevia digunakan sebagai pemanis adonan sehingga tingkat kemanisannya dapat disesuaikan.

Bahan:

170 gram labu kuning kukus

1 sdm madu

5 tetes stevia

110 gram tepung ketan

50 gram tepung tapioka

Keju mozzarella secukupnya atau isian sesuai selera

Wijen putih secukupnya

Cara Pembuatan

1. Kukus labu kuning hingga empuk dan matang. Setelah itu, haluskan menggunakan garpu atau alat penghalus sampai teksturnya lembut dan tidak menggumpal.

2. Masukkan madu dan stevia ke dalam labu kuning yang sudah dihaluskan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan pemanis menyatu dengan labu.

3. Tambahkan tepung ketan dan tepung tapioka secara bertahap. Aduk, kemudian uleni menggunakan tangan hingga terbentuk adonan yang kalis dan mudah dibentuk. Jika teksturnya masih terlalu lengket, pastikan adonan tercampur merata sebelum dibentuk.

4. Ambil sedikit adonan, lalu pipihkan menggunakan telapak tangan. Letakkan potongan keju mozzarella di bagian tengah sebagai isian. Tutup kembali adonan dan bulatkan hingga isian tertutup sempurna.

5. Siapkan wijen putih dalam wadah terpisah. Gulingkan setiap bulatan adonan hingga seluruh permukaannya terlapisi wijen. Tekan perlahan agar wijen menempel dengan baik.

6. Susun adonan di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Beri sedikit jarak antara satu adonan dan lainnya agar tidak saling menempel ketika dipanggang.

7. Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya hingga adonan matang dan bagian luarnya mengering. Sesuaikan suhu serta durasi dengan karakteristik oven yang digunakan.

8. Setelah matang, keluarkan onde-onde dari oven dan diamkan sebentar sebelum disajikan. Onde-onde panggang labu kuning siap dinikmati selagi hangat.