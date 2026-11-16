Bikin Ketagihan! Resep Mie Godog Rumahan dengan Ayam, Telur, dan Bumbu Terasi

JawaPos.com – Mie godog menjadi salah satu sajian tradisional yang cukup populer di kalangan pencinta kuliner Nusantara. Makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah ini dikenal dengan kuahnya yang hangat, tekstur kental, serta perpaduan rasa gurih dari bumbu rempah. Berbeda dari olahan mie kuah pada umumnya, mie godog dimasak bersama racikan bumbu tradisional. Penambahan terasi menjadi salah satu ciri khas yang memberikan aroma sedap sekaligus memperkaya cita rasa hidangan. Bagi yang ingin menghadirkan sajian khas Jawa ini di rumah, proses pembuatannya ternyata tidak terlalu sulit. Baca Juga:Resep Sapo Tahu Homemade dengan Ayam dan Sayuran, Kuah Gurih Kental Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep mie godog ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi hidangan lezat. Selain mie dan ayam suwir, racikan bumbunya juga dilengkapi telur, sayuran, serta acar mentimun sebagai pelengkap. Perpaduan tersebut menghasilkan sajian yang gurih, hangat, dan semakin nikmat disantap bersama keluarga. Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat mie godog yang bisa dicoba sendiri di rumah. Bahan-bahan Mie Godog 2 porsi mie basah yang telah direbus setengah matang

50 gram ayam rebus yang sudah disuwir

50 gram kekian, potong-potong

2 butir telur

5 lembar kol, iris tipis

1 buah tomat, potong-potong

5 batang sawi hijau, potong

5 buah cabai rawit, iris

½ sendok makan gula

½ sendok teh garam

½ sendok teh merica

Penyedap rasa secukupnya Bumbu Halus 3 siung bawang merah

2 siung bawang putih

1 butir kemiri

3 gram terasi

20 ml minyak Bahan Kaldu 700 ml air panas

3 blok kaldu ayam Bahan Acar 1–2 buah mentimun, buang bijinya lalu potong

5 buah cabai rawit

2 sendok makan gula

2 sendok makan cuka beras atau 1 sendok makan cuka meja

½ sendok teh garam Bahan Pelengkap Bawang merah goreng secukupnya Cara Membuat Mie Godog Siapkan bumbu halus. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan sampai teksturnya lembut, kemudian sisihkan. Masak telur. Panaskan sedikit minyak di wajan atau panci. Masukkan telur, lalu orak-arik hingga matang dan teksturnya agak kering. Angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Tumis bumbu dan bahan utama. Gunakan panci yang sama untuk menumis bumbu halus hingga matang, harum, dan tidak berbau langu. Tambahkan ayam suwir serta kekian, kemudian aduk sampai tercampur rata. Masukkan kuah kaldu. Tambahkan potongan tomat, cabai rawit, dan air kaldu ke dalam tumisan. Aduk perlahan, lalu biarkan hingga kuah mendidih. Tambahkan bumbu dan telur. Masukkan telur orak-arik yang sudah disiapkan. Berikan gula, garam, merica, serta penyedap sesuai selera. Aduk hingga bumbu menyatu dan kuah kembali mendidih. Masukkan mie dan sayuran. Tambahkan mie yang sudah direbus setengah matang, irisan kol, serta sawi hijau. Masak sebentar sampai sayuran layu dan seluruh bahan tercampur dengan kuah. Setelah itu, matikan api. Buat acar sebagai pelengkap. Campurkan gula, garam, dan cuka ke dalam mangkuk. Aduk sampai gula dan garam larut, kemudian masukkan potongan mentimun serta cabai rawit yang telah direbus. Aduk hingga merata. Sajikan mie godog. Tuangkan mie beserta kuahnya ke dalam mangkuk saji. Tambahkan bawang merah goreng di atasnya dan sajikan bersama acar mentimun. Mie godog Jawa dengan kuah gurih dan aroma khas terasi kini siap dinikmati. Sajian sederhana ini cocok menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam, terutama ketika ingin menyantap hidangan berkuah yang hangat dan mengenyangkan.