Bikin Ketagihan! Resep Mie Godog Rumahan dengan Ayam, Telur, dan Bumbu Terasi
Resep Mie Godog yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan )
JawaPos.com – Mie godog menjadi salah satu sajian tradisional yang cukup populer di kalangan pencinta kuliner Nusantara. Makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah ini dikenal dengan kuahnya yang hangat, tekstur kental, serta perpaduan rasa gurih dari bumbu rempah. Berbeda dari olahan mie kuah pada umumnya, mie godog dimasak bersama racikan bumbu tradisional. Penambahan terasi menjadi salah satu ciri khas yang memberikan aroma sedap sekaligus memperkaya cita rasa hidangan. Bagi yang ingin menghadirkan sajian khas Jawa ini di rumah, proses pembuatannya ternyata tidak terlalu sulit. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep mie godog ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi hidangan lezat. Selain mie dan ayam suwir, racikan bumbunya juga dilengkapi telur, sayuran, serta acar mentimun sebagai pelengkap. Perpaduan tersebut menghasilkan sajian yang gurih, hangat, dan semakin nikmat disantap bersama keluarga. Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat mie godog yang bisa dicoba sendiri di rumah. Mie godog Jawa dengan kuah gurih dan aroma khas terasi kini siap dinikmati. Sajian sederhana ini cocok menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam, terutama ketika ingin menyantap hidangan berkuah yang hangat dan mengenyangkan.
Bahan-bahan Mie Godog
Bumbu Halus
Bahan Kaldu
Bahan Acar
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Mie Godog
JawaPos.com – Mie godog menjadi salah satu sajian tradisional yang cukup populer di kalangan pencinta kuliner Nusantara. Makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah ini dikenal dengan kuahnya yang hangat, tekstur kental, serta perpaduan rasa gurih dari bumbu rempah.
Berbeda dari olahan mie kuah pada umumnya, mie godog dimasak bersama racikan bumbu tradisional. Penambahan terasi menjadi salah satu ciri khas yang memberikan aroma sedap sekaligus memperkaya cita rasa hidangan.
Bagi yang ingin menghadirkan sajian khas Jawa ini di rumah, proses pembuatannya ternyata tidak terlalu sulit.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep mie godog ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi hidangan lezat.
Selain mie dan ayam suwir, racikan bumbunya juga dilengkapi telur, sayuran, serta acar mentimun sebagai pelengkap. Perpaduan tersebut menghasilkan sajian yang gurih, hangat, dan semakin nikmat disantap bersama keluarga.
Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat mie godog yang bisa dicoba sendiri di rumah.
Mie godog Jawa dengan kuah gurih dan aroma khas terasi kini siap dinikmati. Sajian sederhana ini cocok menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam, terutama ketika ingin menyantap hidangan berkuah yang hangat dan mengenyangkan.
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