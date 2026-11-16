Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Membuat Sup Ayam Krim yang Lezat

JawaPos.com – Ingin menikmati hidangan hangat dengan cita rasa gurih dan tekstur kuah yang lembut? Sup ayam krim bisa menjadi pilihan menu yang tepat untuk disajikan bersama keluarga.

Hidangan ini memadukan potongan daging ayam yang empuk, sayuran segar, serta kuah susu yang creamy. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan rasa gurih yang nikmat dan cocok disantap sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Sup ayam krim juga bisa menjadi pilihan ketika cuaca sedang dingin atau saat ingin menikmati makanan rumahan yang menghangatkan tubuh.

Menariknya, hidangan dengan cita rasa ala restoran ini ternyata tidak sulit dibuat sendiri. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya juga relatif praktis.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sup ayam krim dengan tambahan sesame stick yang renyah sebagai pelengkap. Yuk, siapkan bahan-bahannya!

Bahan-Bahan Sup Ayam Krim Bahan marinasi ayam:

200 gram paha ayam filet

¾ sendok teh garam

⅛ sendok teh merica Bahan sup:

2 siung bawang putih

½ buah bawang bombai

1 sendok makan seledri (opsional)

1 buah wortel

50 gram jagung pipil

2 sendok makan mentega tawar

3 sendok makan tepung terigu protein sedang

350 ml air

350 ml susu

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

1 sendok teh gula pasir

½ sendok teh parsley kering Bahan sesame stick:

1 lembar Danish pastry

¼ sendok teh garam

⅛ sendok teh merica

Telur kocok secukupnya

Wijen putih secukupnya

Wijen hitam secukupnya Cara Membuat Sup Ayam Krim 1. Siapkan sesame stick

Ambil lembaran Danish pastry, kemudian olesi permukaannya menggunakan telur kocok. Taburkan garam, merica, wijen putih, dan wijen hitam secara merata.

Potong pastry menjadi beberapa bagian memanjang. Tarik setiap potongan secara perlahan, lalu susun di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking.

Buat sedikit keratan pada bagian tengah menggunakan sisi belakang pisau. Diamkan selama kurang lebih satu jam untuk proses pengembangan, kemudian panggang selama tujuh menit pada suhu 190 derajat Celsius.

2. Marinasi daging ayam

Masukkan paha ayam filet ke dalam wadah, lalu tambahkan garam dan merica. Aduk sampai bumbu melapisi seluruh permukaan ayam.

Sambil menunggu bumbu meresap, potong bawang bombai berbentuk dadu, cincang bawang putih, iris seledri, dan potong wortel menjadi ukuran kecil agar lebih mudah matang.

3. Masak ayam hingga kecokelatan

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi, kemudian masak sampai permukaannya berubah warna menjadi kecokelatan.

Setelah matang, angkat dan tiriskan ayam. Potong menjadi bagian-bagian kecil sesuai selera.

4. Tumis bumbu hingga harum

Gunakan wajan yang sama untuk melelehkan mentega tawar. Masukkan bawang bombai dan bawang putih, kemudian tumis sampai aromanya harum dan teksturnya mulai layu.

Tambahkan tepung terigu, lalu aduk kembali hingga tercampur rata dan sedikit berubah warna kecokelatan.

5. Buat kuah sup yang creamy

Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar tepung tidak menggumpal.

Setelah kuah tercampur rata, masukkan seledri, wortel, jagung pipil, dan potongan ayam yang sudah dimasak sebelumnya.

Tambahkan susu, kaldu ayam bubuk, parsley kering, serta gula pasir. Aduk seluruh bahan hingga merata.

6. Masak sampai matang

Biarkan sup dimasak hingga mendidih dan sayuran menjadi empuk. Aduk sesekali agar bagian bawah tidak mengendap atau gosong.

Jika kuah sudah mengental dan seluruh bahan matang, matikan api.

7. Sajikan selagi hangat

Tuangkan sup ayam krim ke dalam mangkuk saji. Letakkan sesame stick yang sudah dipanggang sebagai pelengkap.