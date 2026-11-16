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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 17 November 2026 | 06.08 WIB

Bikin Nagih! Begini Cara Membuat Sambal Terasi yang Awet Tanpa Pengawet

Resep Sambal Terasi yang Tahan Lama. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Sambal Terasi yang Tahan Lama. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Sambal terasi menjadi salah satu pelengkap makanan favorit masyarakat Indonesia. Perpaduan rasa pedas dari cabai dengan aroma terasi yang khas mampu membuat berbagai hidangan terasa semakin nikmat.

Tidak hanya cocok disantap bersama nasi hangat, sambal ini juga pas dipadukan dengan ayam goreng, ikan bakar, tempe, hingga aneka lalapan.

Sayangnya, sambal terasi rumahan terkadang tidak bertahan lama jika cara memasak dan penyimpanannya kurang tepat. Padahal, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan agar sambal lebih awet tanpa perlu menggunakan bahan pengawet tambahan.

Salah satu hal penting adalah memastikan bumbu dimasak hingga matang sempurna dan kandungan airnya berkurang. Penggunaan wadah penyimpanan yang bersih dan tertutup juga perlu diperhatikan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep sambal terasi rumahan dengan cita rasa pedas, gurih, dan aroma yang menggugah selera.

Resep ini bisa menjadi pilihan bagi pencinta sambal yang ingin membuat persediaan pelengkap makanan sendiri di rumah. Berikut bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan-Bahan Sambal Terasi

  • 10 siung bawang putih, potong-potong
  • 15 siung bawang merah, potong-potong
  • 5 butir kemiri, memarkan
  • 15 buah cabai rawit
  • 20 gram cabai kering yang sudah direndam air hangat atau 10–15 buah cabai merah
  • 1 buah tomat
  • 6 potong terasi
  • 1 batang serai
  • 2 lembar daun salam
  • 100 ml minyak goreng
  • 150 ml air
  • 1 sendok teh garam
  • 4 sendok makan gula merah
  • ½ sendok teh penyedap rasa

Cara Membuat Sambal Terasi

  1. Goreng bumbu utama

    Siapkan wajan dan panaskan minyak goreng. Masukkan bawang merah, bawang putih, serta kemiri. Goreng sambil diaduk hingga bumbu mulai layu dan setengah kering.

  • Tambahkan terasi

    Masukkan terasi ke dalam wajan. Aduk bersama bumbu hingga tercampur rata dan aromanya mulai keluar.

  • Masukkan cabai

    Tambahkan cabai rawit dan cabai kering yang telah direndam. Goreng sebentar hingga bahan sedikit layu, kemudian angkat.

  • Haluskan bahan

    Pindahkan seluruh bahan yang sudah digoreng ke dalam blender. Haluskan sesuai selera, baik dengan tekstur agak kasar maupun lebih lembut.

  • Tumis kembali sambal

    Masukkan sambal yang telah dihaluskan ke dalam wajan. Tambahkan daun salam dan serai, kemudian tumis hingga harum dan minyak mulai terpisah dari bumbu.

  • Masukkan air dan bumbu pelengkap

    Tuangkan air, lalu tambahkan garam, gula merah, dan penyedap rasa. Aduk hingga semua bahan tercampur dan bumbu larut dengan sempurna.

  • Masak hingga matang

    Gunakan api sedang sambil sesekali mengaduk sambal. Masak sampai air menyusut dan minyak kembali terlihat terpisah dari bumbu.

  • Angkat dan dinginkan

    Setelah matang, angkat sambal dari wajan. Biarkan hingga dingin sebelum dipindahkan ke wadah penyimpanan yang bersih dan tertutup.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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    reseptipsSambal Terasi

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