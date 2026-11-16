Menu Praktis untuk Keluarga, Ini Resep Nasi Goreng Teri Cabe Hijau yang Lezat

JawaPos.com – Nasi goreng menjadi salah satu hidangan favorit yang sering diandalkan ketika ingin menyantap makanan lezat tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.

Selain mudah dibuat, menu ini juga bisa dikreasikan menggunakan berbagai bahan sesuai selera. Salah satu variasi yang patut dicoba adalah nasi goreng teri cabe ijo.

Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dari ikan teri, pedas segar dari cabai hijau, serta aroma bawang putih dan bawang bombay yang menggugah selera. Tambahan potongan ayam dan wortel juga membuat sajian ini semakin kaya rasa.

Menariknya, bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemukan di pasar maupun supermarket. Proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik khusus sehingga cocok dijadikan menu sarapan, makan siang, ataupun makan malam.

Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi goreng teri cabe ijo yang praktis dan bisa kamu coba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Nasi Goreng Teri Cabe Ijo Sebelum mulai memasak, siapkan terlebih dahulu bahan-bahan berikut:

Bahan utama:

50 gram ikan teri

30 gram paha ayam, potong kecil-kecil

Nasi putih secukupnya

40 gram wortel

50 gram bawang bombay

30 gram cabai hijau besar

Garam secukupnya

2 sendok makan saus tiram

Kaldu jamur secukupnya

Gula pasir secukupnya Bumbu halus:

40 gram cabai hijau keriting

5 siung bawang putih Cara Membuat Nasi Goreng Teri Cabe Ijo Haluskan bumbu terlebih dahulu. Masukkan cabai hijau keriting ke dalam cobek, kemudian ulek hingga agak hancur. Tambahkan bawang putih dan lanjutkan mengulek sampai kedua bahan tercampur. Sisihkan bumbu ke dalam wadah.

Siapkan bahan pelengkap. Iris cabai hijau besar memanjang. Selanjutnya, potong wortel menjadi bagian kecil berbentuk kotak dan iris bawang bombay memanjang. Letakkan masing-masing bahan dalam wadah terpisah agar mudah digunakan saat memasak.

Goreng ikan teri dan masak ayam. Panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan ikan teri dan goreng sebentar. Setelah itu, tambahkan potongan paha ayam. Aduk dan masak hingga ayam matang.

Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan campuran cabai hijau dan bawang putih ke dalam wajan. Aduk bersama ikan teri serta ayam hingga bumbu tercampur rata dan aromanya mulai harum.

Tambahkan sayuran dan cabai. Masukkan wortel, bawang bombay, serta irisan cabai hijau besar. Aduk seluruh bahan agar tercampur dengan bumbu dan masak hingga sayuran mulai matang.

Masukkan nasi putih. Tambahkan nasi sesuai porsi yang diinginkan. Aduk perlahan sampai nasi tercampur merata dengan tumisan bumbu, ayam, ikan teri, dan sayuran.

Berikan bumbu penyedap. Tuangkan saus tiram, kemudian tambahkan gula pasir dan kaldu jamur secukupnya. Masukkan sekitar seperempat sendok teh garam, lalu aduk kembali hingga semua bumbu meresap.

Masak hingga matang dan sajikan. Aduk nasi goreng selama beberapa saat sampai seluruh bahan matang dan rasanya menyatu. Setelah itu, matikan kompor dan pindahkan nasi goreng ke piring saji.

Nasi goreng teri cabe ijo siap dinikmati selagi hangat. Kamu juga bisa menambahkan telur mata sapi, kerupuk, atau irisan mentimun sebagai pelengkap agar hidangan semakin nikmat.