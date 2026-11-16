Bikin Sendiri di Rumah! Resep Batagor Ikan Tenggiri yang Kenyal dan Lezat

JawaPos.com - Bandung dikenal memiliki beragam kuliner khas yang selalu berhasil menggugah selera. Salah satu jajanan legendaris yang masih menjadi favorit banyak orang adalah batagor atau bakso tahu goreng. Makanan khas Sunda ini dibuat dari perpaduan tahu dan adonan ikan yang dibalut kulit pangsit, kemudian digoreng hingga bagian luarnya renyah. Cita rasanya semakin nikmat ketika disajikan bersama saus kacang yang memiliki perpaduan rasa gurih, manis, sedikit pedas, dan aroma khas. Batagor cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai camilan sore maupun hidangan pendamping saat makan bersama keluarga. Menariknya, jajanan ini ternyata bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep batagor ikan ala rumahan yang bisa menjadi inspirasi untuk membuat camilan lezat dengan cita rasa khas Bandung. Baca Juga:Bikin Ketagihan, Ini Resep Salmon Mentai Rice dengan Saus Creamy yang Gurih Bahan-Bahan Batagor Ikan 1. Bahan minyak ayam bawang: 70 gram kulit ayam

100 ml air

2 sdm minyak goreng

7 siung bawang merah 2. Bahan adonan batagor: 250 gram ikan tenggiri giling

150 gram paha ayam filet

5 siung bawang putih

1 batang daun bawang, iris tipis

1½ sdt garam

2 sdm gula pasir

½ sdt merica

2 sdt kaldu jamur atau penyedap

1 sdm kecap ikan

1 butir telur

135 ml air es

150 gram tepung sagu

25 gram tepung terigu protein sedang 3. Bahan sambal kacang: 100 gram kacang tanah

5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

10 buah cabai merah keriting

3 butir kemiri

160 ml minyak goreng

600 ml air

80 gram gula merah

2 sdm air asam jawa

3 lembar daun jeruk

1 sdt garam

1 sdm tepung beras 4. Bahan pelengkap: Kulit pangsit untuk digoreng

Tahu putih ukuran besar

Jeruk limau

Kecap manis

Kuah bakso jika ingin menyajikan batagor berkuah Cara Membuat Batagor Ikan 1. Membuat minyak ayam bawang Pertama, masukkan kulit ayam dan air ke dalam wajan, kemudian masak sampai mendidih. Potong-potong kulit ayam menggunakan gunting, lalu lanjutkan memasak hingga airnya menyusut. Setelah itu, tambahkan minyak goreng dan bawang merah yang sudah diiris. Masak sampai bawang berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat, pindahkan ke wadah, lalu biarkan hingga dingin. 2. Mengolah adonan batagor Siapkan food processor, kemudian haluskan bawang putih. Masukkan ikan tenggiri giling, ayam filet, garam, gula pasir, merica, dan kaldu jamur. Proses seluruh bahan sampai tercampur dan teksturnya menjadi lengket. Berikutnya, tambahkan minyak ayam bawang beserta bawang gorengnya, air es, kecap ikan, telur, serta irisan daun bawang. Haluskan kembali sampai adonan tercampur rata. Masukkan tepung sagu dan tepung terigu, kemudian aduk hingga semua bahan menyatu dengan sempurna. Jika sudah, simpan adonan di dalam lemari pendingin selama beberapa saat agar lebih mudah dibentuk. 3. Membuat saus kacang Untuk membuat bumbu kacang, potong cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih. Geprek kemiri, kemudian buang bagian batang daun jeruk. Panaskan minyak goreng dalam wajan. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, daun jeruk, serta kacang tanah. Goreng menggunakan api sedang hingga bahan-bahan matang dan berwarna kecokelatan. Angkat seluruh bahan, lalu masukkan ke dalam blender. Haluskan sampai lembut dengan menambahkan sedikit air. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Tambahkan sisa air, gula merah, air asam jawa, garam, dan tepung beras. Masak sambil diaduk hingga saus mengental dan seluruh bumbu tercampur merata. 4. Membentuk batagor pangsit dan tahu Ambil selembar kulit pangsit, kemudian letakkan satu bagian adonan ikan di atasnya. Lipat setiap sudut kulit pangsit hingga membentuk seperti bunga. Untuk batagor tahu, belah tahu putih menjadi dua bagian. Berikan adonan ikan pada bagian permukaannya, lalu ratakan menggunakan garpu agar menempel dengan baik. Lakukan langkah tersebut sampai seluruh adonan habis. 5. Menggoreng batagor hingga matang Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak. Masukkan batagor pangsit secara perlahan, kemudian goreng menggunakan api sedang selama kurang lebih 10 menit atau hingga warnanya berubah menjadi kuning kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Lanjutkan dengan menggoreng batagor tahu menggunakan cara yang sama sampai matang dan bagian luarnya terasa renyah. 6. Menyajikan batagor Susun batagor yang sudah digoreng di atas piring saji. Siram dengan saus kacang yang telah dibuat sebelumnya. Tambahkan kecap manis dan perasan jeruk limau untuk memperkaya cita rasanya. Jika menyukai hidangan berkuah, batagor juga bisa dinikmati bersama kuah bakso hangat. Batagor ikan khas Bandung ala rumahan pun siap disantap selagi hangat. Tips agar Batagor Lebih Nikmat Gunakan ikan tenggiri segar agar cita rasa adonan lebih gurih.

Air es membantu menjaga suhu adonan selama proses penghalusan.

Pastikan adonan tercampur rata sebelum dibentuk agar teksturnya lebih menyatu.

Goreng dengan api sedang supaya bagian dalam matang tanpa membuat bagian luar cepat gosong.

Sajikan saus kacang sesaat sebelum disantap agar kerenyahan batagor tetap terjaga. Membuat batagor sendiri di rumah ternyata tidak terlalu sulit. Dengan bahan yang tepat dan mengikuti tahapan pembuatannya, kamu bisa menikmati jajanan khas Bandung dengan rasa gurih, tekstur renyah, serta siraman bumbu kacang yang menggoda selera.