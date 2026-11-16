Bikin Ketagihan, Ini Resep Salmon Mentai Rice dengan Saus Creamy yang Gurih
Resep Salmon Mentai Rice yang Enak dan Praktis./freepik.com
JawaPos.com – Salmon mentai rice menjadi salah satu hidangan populer yang banyak digemari pencinta kuliner Jepang. Sajian ini menawarkan kombinasi nasi berbumbu, potongan salmon yang lembut, serta saus mentai dengan cita rasa gurih dan creamy. Tidak hanya memiliki tampilan yang menggugah selera, perpaduan bahan-bahan di dalamnya juga menghasilkan rasa yang khas. Hidangan ini bisa menjadi pilihan menarik untuk menu makan siang, makan malam, maupun sajian spesial bersama keluarga. Bagi kamu yang ingin menikmati salmon mentai rice tanpa harus membelinya di restoran, resep dari akun YouTube Devina Hermawan ini bisa menjadi inspirasi untuk mencoba membuatnya sendiri di rumah. Proses pembuatannya cukup praktis dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat salmon mentai rice yang gurih dan lezat. 1. Bahan Nasi Chirashi 2. Bahan Topping 3. Bahan Saus Mentai Itulah resep salmon mentai rice ala rumahan yang bisa kamu coba sendiri. Perpaduan nasi berbumbu, salmon, dan saus mentai yang creamy membuat hidangan ini cocok dijadikan variasi menu sehari-hari maupun sajian spesial bersama keluarga.
Bahan-Bahan Salmon Mentai Rice
Cara Membuat Salmon Mentai Rice
JawaPos.com – Salmon mentai rice menjadi salah satu hidangan populer yang banyak digemari pencinta kuliner Jepang. Sajian ini menawarkan kombinasi nasi berbumbu, potongan salmon yang lembut, serta saus mentai dengan cita rasa gurih dan creamy.
Tidak hanya memiliki tampilan yang menggugah selera, perpaduan bahan-bahan di dalamnya juga menghasilkan rasa yang khas. Hidangan ini bisa menjadi pilihan menarik untuk menu makan siang, makan malam, maupun sajian spesial bersama keluarga.
Bagi kamu yang ingin menikmati salmon mentai rice tanpa harus membelinya di restoran, resep dari akun YouTube Devina Hermawan ini bisa menjadi inspirasi untuk mencoba membuatnya sendiri di rumah.
Proses pembuatannya cukup praktis dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat salmon mentai rice yang gurih dan lezat.
1. Bahan Nasi Chirashi
2. Bahan Topping
3. Bahan Saus Mentai
Itulah resep salmon mentai rice ala rumahan yang bisa kamu coba sendiri. Perpaduan nasi berbumbu, salmon, dan saus mentai yang creamy membuat hidangan ini cocok dijadikan variasi menu sehari-hari maupun sajian spesial bersama keluarga.
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