Bikin Ketagihan, Ini Resep Salmon Mentai Rice dengan Saus Creamy yang Gurih

JawaPos.com – Salmon mentai rice menjadi salah satu hidangan populer yang banyak digemari pencinta kuliner Jepang. Sajian ini menawarkan kombinasi nasi berbumbu, potongan salmon yang lembut, serta saus mentai dengan cita rasa gurih dan creamy. Tidak hanya memiliki tampilan yang menggugah selera, perpaduan bahan-bahan di dalamnya juga menghasilkan rasa yang khas. Hidangan ini bisa menjadi pilihan menarik untuk menu makan siang, makan malam, maupun sajian spesial bersama keluarga. Bagi kamu yang ingin menikmati salmon mentai rice tanpa harus membelinya di restoran, resep dari akun YouTube Devina Hermawan ini bisa menjadi inspirasi untuk mencoba membuatnya sendiri di rumah. Proses pembuatannya cukup praktis dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat salmon mentai rice yang gurih dan lezat. Bahan-Bahan Salmon Mentai Rice 1. Bahan Nasi Chirashi 3 porsi atau 1,5 cup beras Jepang mentah (bisa menggunakan campuran beras dan ketan)

4 sdm cuka beras

2 sdt gula pasir

1 sdt dashi powder

2 sdm kecap asin

Wortel tumis sebagai pelengkap

Jamur shiitake tumis sebagai pelengkap

Inari atau kulit tahu Jepang 2. Bahan Topping 150 gram salmon

10 buah kani stick

10 lembar nori atau rumput laut

1 sdm tobiko atau telur ikan 3. Bahan Saus Mentai 6 sdm mayones

1 sdm cuka beras

2 sdm saus sambal

2 sdm tobiko atau telur ikan

½ sdt cabai bubuk

1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan

Gula dan garam secukupnya Cara Membuat Salmon Mentai Rice Siapkan nasi chirashi. Campurkan cuka beras, gula pasir, dashi powder, dan kecap asin dalam wadah. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata. Bumbui nasi. Masukkan campuran bumbu cuka ke dalam nasi yang sudah matang, kemudian aduk hingga merata. Tambahkan wortel dan jamur shiitake tumis sebagai pelengkap. Buat saus mentai. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan mayones, cuka beras, saus sambal, tobiko, cabai bubuk, bawang putih halus, gula, dan garam. Aduk seluruh bahan hingga menghasilkan saus yang creamy. Siapkan salmon. Potong salmon menjadi beberapa bagian sesuai selera, kemudian sisihkan untuk digunakan sebagai topping. Susun seluruh bahan. Masukkan nasi chirashi ke dalam wadah saji, lalu tambahkan nori, kani stick, salmon, serta topping lainnya. Tata hingga terlihat rapi dan menarik. Panggang salmon. Gunakan torch untuk membakar bagian atas salmon hingga permukaannya sedikit berubah warna dan mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Tambahkan saus mentai. Tuangkan saus mentai di atas salmon dan nasi secara merata. Setelah itu, bakar kembali menggunakan torch hingga bagian atas saus sedikit kecokelatan. Sajikan selagi hangat. Salmon mentai rice siap dinikmati sebagai hidangan rumahan yang gurih, creamy, dan lezat. Itulah resep salmon mentai rice ala rumahan yang bisa kamu coba sendiri. Perpaduan nasi berbumbu, salmon, dan saus mentai yang creamy membuat hidangan ini cocok dijadikan variasi menu sehari-hari maupun sajian spesial bersama keluarga.