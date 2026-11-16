Tak Pakai Ikan, Ini Resep Pempek Dos Rumahan yang Ekonomis dan Menggugah Selera

JawaPos.com – Pempek merupakan salah satu kuliner khas Palembang yang terkenal dengan cita rasa gurih serta teksturnya yang kenyal. Biasanya, makanan ini dibuat menggunakan ikan tenggiri atau jenis ikan lainnya sebagai bahan utama. Namun, ada alternatif pempek yang tidak kalah menggugah selera, yakni pempek dos. Berbeda dari pempek pada umumnya, hidangan ini dibuat tanpa tambahan ikan sehingga bahan-bahannya relatif sederhana dan lebih ekonomis. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, pempek dos bisa dibuat sendiri menggunakan perpaduan tepung beras, tepung tapioka, dan sejumlah bumbu pilihan. Agar semakin nikmat, hidangan ini dapat disajikan bersama kuah cuko bercita rasa manis, asam, dan pedas, lengkap dengan irisan mentimun serta sohun. Bagi yang ingin mencoba membuatnya di rumah, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatan pempek dos dengan beberapa variasi bentuk. Bahan-bahan Pempek Dos Bahan adonan pempek: 300 gram tepung beras BOLA Deli

800 ml air

1 sendok makan garam

1½ sendok makan gula pasir

6 siung bawang putih

6 siung bawang merah

½ sendok teh merica

2 sendok makan kaldu ayam atau kaldu jamur

2 butir telur ayam

550 gram tepung tapioka BOLA Deli

80 gram tepung terigu protein sedang Bahan pempek keriting: 350 gram adonan pempek dos

1 butir telur

2 sendok makan air Bahan kuah cuko: 600 ml air

500 gram gula aren

10 siung bawang putih

15 buah cabai rawit

2–3 sendok makan cuka

½ sendok teh garam

3 sendok makan ebi yang sudah direndam dan disangrai Bahan isian kapal selam: 4 butir telur, dikocok lepas Bahan pelengkap: Mentimun yang sudah dipotong-potong

Sohun yang sudah direbus Cara Membuat Pempek Dos Siapkan bumbu adonan. Haluskan bawang merah dan bawang putih menggunakan sedikit air. Setelah itu, tuangkan bumbu ke dalam wajan dan campurkan dengan sisa air. Masak adonan tepung beras. Tambahkan garam, merica, gula pasir, serta kaldu ayam atau kaldu jamur. Masukkan tepung beras, kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nyalakan kompor dan masak hingga adonan mengental. Campurkan telur dan tepung. Angkat adonan dan pindahkan ke wadah besar. Diamkan hingga tidak terlalu panas, lalu masukkan telur dan aduk sampai rata. Tambahkan tepung tapioka serta tepung terigu secara bertahap, kemudian uleni hingga adonan menyatu. Buat pempek keriting. Ambil sekitar 350 gram adonan, lalu campurkan dengan satu butir telur dan air. Aduk hingga merata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Cetak pempek keriting. Siapkan kertas roti sebagai alas. Semprotkan adonan menggunakan piping bag hingga membentuk pola keriting sesuai selera. Bentuk pempek lenjer. Ambil sebagian adonan, kemudian gulung menggunakan kedua tangan hingga berbentuk memanjang. Potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang diinginkan. Bentuk pempek kapal selam. Ambil adonan secukupnya, gulung memanjang, lalu potong menjadi beberapa bagian. Taburi tangan dengan sedikit tepung tapioka agar adonan tidak lengket. Masukkan isian telur. Tekan bagian tengah adonan menggunakan jari hingga membentuk rongga. Tuangkan telur kocok sekitar dua pertiga bagian rongga, kemudian tutup dan rapatkan ujungnya secara perlahan agar isian tidak bocor. Rebus pempek. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan seluruh pempek yang sudah dibentuk. Rebus sekitar 10 menit hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. Goreng hingga keemasan. Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan pempek yang sudah direbus dan goreng sampai bagian luarnya berubah menjadi kuning keemasan. Angkat dan tiriskan. Cara Membuat Kuah Cuko Haluskan bawang putih, cabai rawit, dan ebi menggunakan sedikit air hingga menjadi bumbu halus. Siapkan wajan atau panci, kemudian masukkan gula aren dan air. Aduk hingga gula mulai larut. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam larutan gula aren. Masak hingga mendidih agar seluruh bumbu tercampur dengan baik. Masukkan cuka dan garam, kemudian aduk kembali hingga merata. Setelah matang, angkat dan biarkan sedikit dingin. Siapkan pempek yang sudah digoreng, lalu sajikan bersama kuah cuko, potongan mentimun, dan sohun rebus. Pempek dos tanpa ikan kini siap dinikmati bersama keluarga. Meski tidak menggunakan ikan, perpaduan bumbu dalam adonannya tetap menghasilkan cita rasa gurih yang cocok disantap dengan kuah cuko khas Palembang. Selain cocok menjadi menu camilan rumahan, pempek dos juga bisa dijadikan inspirasi ide jualan karena menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan dan lebih ekonomis.