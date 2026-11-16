Tak Pakai Ikan, Ini Resep Pempek Dos Rumahan yang Ekonomis dan Menggugah Selera
Resep Pempek Dos Tanpa Ikan yang Enak dan Mudah Dibuat./YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Pempek merupakan salah satu kuliner khas Palembang yang terkenal dengan cita rasa gurih serta teksturnya yang kenyal. Biasanya, makanan ini dibuat menggunakan ikan tenggiri atau jenis ikan lainnya sebagai bahan utama. Namun, ada alternatif pempek yang tidak kalah menggugah selera, yakni pempek dos. Berbeda dari pempek pada umumnya, hidangan ini dibuat tanpa tambahan ikan sehingga bahan-bahannya relatif sederhana dan lebih ekonomis. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, pempek dos bisa dibuat sendiri menggunakan perpaduan tepung beras, tepung tapioka, dan sejumlah bumbu pilihan. Agar semakin nikmat, hidangan ini dapat disajikan bersama kuah cuko bercita rasa manis, asam, dan pedas, lengkap dengan irisan mentimun serta sohun. Bagi yang ingin mencoba membuatnya di rumah, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatan pempek dos dengan beberapa variasi bentuk. Bahan adonan pempek: Bahan pempek keriting: Bahan kuah cuko: Bahan isian kapal selam: Bahan pelengkap: Pempek dos tanpa ikan kini siap dinikmati bersama keluarga. Meski tidak menggunakan ikan, perpaduan bumbu dalam adonannya tetap menghasilkan cita rasa gurih yang cocok disantap dengan kuah cuko khas Palembang. Selain cocok menjadi menu camilan rumahan, pempek dos juga bisa dijadikan inspirasi ide jualan karena menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan dan lebih ekonomis.
Bahan-bahan Pempek Dos
Cara Membuat Pempek Dos
Cara Membuat Kuah Cuko
JawaPos.com – Pempek merupakan salah satu kuliner khas Palembang yang terkenal dengan cita rasa gurih serta teksturnya yang kenyal. Biasanya, makanan ini dibuat menggunakan ikan tenggiri atau jenis ikan lainnya sebagai bahan utama.
Namun, ada alternatif pempek yang tidak kalah menggugah selera, yakni pempek dos. Berbeda dari pempek pada umumnya, hidangan ini dibuat tanpa tambahan ikan sehingga bahan-bahannya relatif sederhana dan lebih ekonomis.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, pempek dos bisa dibuat sendiri menggunakan perpaduan tepung beras, tepung tapioka, dan sejumlah bumbu pilihan. Agar semakin nikmat, hidangan ini dapat disajikan bersama kuah cuko bercita rasa manis, asam, dan pedas, lengkap dengan irisan mentimun serta sohun.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya di rumah, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatan pempek dos dengan beberapa variasi bentuk.
Bahan adonan pempek:
Bahan pempek keriting:
Bahan kuah cuko:
Bahan isian kapal selam:
Bahan pelengkap:
Pempek dos tanpa ikan kini siap dinikmati bersama keluarga. Meski tidak menggunakan ikan, perpaduan bumbu dalam adonannya tetap menghasilkan cita rasa gurih yang cocok disantap dengan kuah cuko khas Palembang.
Selain cocok menjadi menu camilan rumahan, pempek dos juga bisa dijadikan inspirasi ide jualan karena menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan dan lebih ekonomis.
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