Dijamin Bikin Ketagihan, Resep Perkedel Kentang Kornet untuk Lauk dan Camilan

JawaPos.com – Perkedel kentang merupakan salah satu hidangan rumahan yang cocok disajikan sebagai lauk pendamping maupun camilan. Olahan kentang ini memiliki cita rasa gurih dengan tekstur empuk di bagian dalam dan lapisan luar yang sedikit renyah setelah digoreng. Agar rasanya semakin nikmat, perkedel bisa dikreasikan dengan tambahan kornet sapi. Perpaduan kentang yang lembut, daging sapi yang gurih, serta aneka bumbu membuat hidangan sederhana ini terasa lebih istimewa. Selain mudah dibuat, perkedel kentang kornet juga cocok dijadikan menu pelengkap makan siang, bekal anak sekolah, maupun teman bersantai bersama keluarga. Bahan-bahannya pun cukup mudah ditemukan di dapur. Resep perkedel kentang kornet ala rumahan ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, Berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya yang bisa dicoba sendiri di rumah. Baca Juga:Sarapan Mewah ala Hotel! Ini Resep Omelet Jamur dengan Keju Mozzarella Bahan-Bahan Perkedel Kentang Kornet Siapkan beberapa bahan berikut sebelum mulai memasak: 3 buah atau 550 gram kentang rebus

1 butir kuning telur

6 siung bawang merah

8 siung bawang putih

1 sdt bubuk kari

1 batang daun bawang, iris tipis

4 sdm tepung tapioka

½ sdt garam

1 sdt gula pasir

¼ sdt merica

1 sdt kaldu bubuk

100 gram kornet sapi Cara Membuat Perkedel Kentang Kornet 1. Goreng Bawang Merah dan Bawang Putih Pertama, panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan bawang merah dan bawang putih, kemudian goreng menggunakan api sedang hingga matang dan warnanya berubah menjadi kecokelatan. Setelah aromanya harum dan bawang matang, angkat lalu tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai campuran adonan perkedel. 2. Haluskan Kentang Rebus Siapkan kentang yang sudah direbus, kemudian tumbuk menggunakan ulekan hingga teksturnya menjadi halus. Pastikan tidak ada potongan kentang berukuran besar agar adonan lebih mudah tercampur. Pindahkan kentang yang telah dihaluskan ke dalam mangkuk berukuran cukup besar. 3. Campurkan Bawang dan Bumbu Berikutnya, haluskan bawang merah serta bawang putih yang sudah digoreng. Masukkan ke dalam mangkuk berisi kentang, lalu aduk hingga tercampur. Tambahkan kuning telur, bubuk kari, irisan daun bawang, tepung tapioka, dan kornet sapi. Setelah itu, masukkan garam, kaldu bubuk, gula pasir, serta merica. Aduk seluruh bahan sampai menyatu dan menghasilkan adonan perkedel yang merata. Pastikan kornet dan bumbu tersebar dengan baik agar setiap bagian memiliki rasa gurih yang seimbang. 4. Bentuk Adonan Menjadi Perkedel Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Sambil menunggu minyak siap, ambil adonan menggunakan garpu atau sendok, kemudian bentuk menjadi bulatan pipih sesuai ukuran yang diinginkan. Lakukan secara bertahap hingga seluruh adonan selesai dibentuk. Usahakan ukuran setiap perkedel tidak terlalu berbeda agar tingkat kematangannya lebih merata ketika digoreng. 5. Goreng hingga Matang dan Kecokelatan Masukkan perkedel yang sudah dibentuk ke dalam minyak panas. Goreng menggunakan api kecil hingga sedang agar bagian dalamnya matang tanpa membuat permukaan terlalu cepat gosong. Balik perkedel secara perlahan ketika bagian bawah mulai kokoh dan berubah warna menjadi kecokelatan. Lanjutkan proses menggoreng hingga kedua sisinya matang sempurna. Setelah teksturnya terlihat lebih padat dan bagian luarnya berwarna keemasan, angkat perkedel lalu tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. 6. Sajikan Selagi Hangat Pindahkan perkedel kentang kornet ke dalam piring saji. Hidangan ini paling nikmat disantap ketika masih hangat karena teksturnya tetap lembut dengan bagian luar yang gurih. Perkedel kentang kornet siap menemani berbagai menu rumahan. Sajikan bersama nasi hangat, sayur berkuah, sambal, atau saus favorit sesuai selera. Dengan bahan sederhana dan proses pembuatan yang praktis, perkedel kentang kornet bisa menjadi pilihan menu keluarga yang lezat sekaligus mengenyangkan. Selamat mencoba!