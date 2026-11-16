Sensasi Risol Premium dengan Isian Daging Sapi dan Truffle, Begini Cara Membuatnya

JawaPos.com – Risol merupakan salah satu camilan yang mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan. Biasanya, makanan berbentuk gulungan ini berisi ragout ayam, aneka sayuran, hingga smoked beef yang dibalut kulit tipis dan digoreng sampai renyah. Jika ingin mencoba variasi yang berbeda, creamy beef truffle risol bisa menjadi pilihan menarik. Perpaduan daging sapi cincang, jamur, saus creamy, dan sentuhan aroma truffle menghasilkan isian yang gurih dengan tekstur lembut. Tambahan keju mozzarella juga memberikan sensasi lumer saat risol disantap dalam keadaan hangat. Selain cocok dijadikan camilan untuk menemani waktu santai, risol dengan cita rasa premium ini juga berpotensi menjadi inspirasi usaha kuliner rumahan. Resep creamy beef truffle risol ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan. Bahan-Bahan Creamy Beef Truffle Risol 1. Bahan Kulit Risol 180 gram tepung terigu protein sedang

2 sdm tepung maizena

300 ml air

100 ml susu

1 sdt garam

1 butir telur

1 sdm mentega tawar, lelehkan 2. Bahan Roux 35 gram mentega tawar

3 sdm tepung terigu protein sedang 3. Bahan Isian Creamy Beef Truffle 25 gram mentega tawar

75 gram bawang bombai

3 siung bawang putih

275 gram daging sapi giling

120 gram jamur kancing putih

½ sdt thyme kering (opsional)

½ sdm mustard (opsional)

150 ml air

300 ml susu

½ sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt gula pasir

¼ sdt merica

½ sdm truffle oil 4. Bahan Saus Truffle ¼ buah bawang bombai

2 siung bawang putih

80 gram jamur kancing putih

2 sdm mentega tawar

¼ sdt thyme kering (opsional)

1 lembar bay leaf (opsional)

1½ sdm tepung terigu protein sedang

300 ml susu

100 ml krim

½ sdt garam

¼ sdt kaldu jamur

½ sdt gula pasir

1½ sdm truffle oil 5. Bahan Tambahan Keju mozzarella secukupnya 6. Bahan Pelapis Basah 75 gram tepung terigu protein sedang

1 butir telur

120 ml air 7. Bahan Pelapis Kering Tepung roti putih secukupnya Cara Membuat Creamy Beef Truffle Risol 1. Membuat Isian Daging Sapi Pertama, cincang bawang bombai dan jamur kancing putih hingga berukuran kecil. Sisihkan untuk digunakan sebagai bahan isian. Selanjutnya, buat roux dengan melelehkan mentega tawar di dalam wajan. Tambahkan tepung terigu, kemudian aduk dan masak hingga mengeluarkan aroma harum. Angkat dan sisihkan. Gunakan wajan lain untuk melelehkan mentega, lalu tumis bawang bombai bersama bawang putih cincang sampai harum. Masukkan daging sapi giling dan masak menggunakan api besar hingga matang dan aromanya keluar. Tambahkan jamur kancing, thyme, mustard, garam, kaldu ayam bubuk, gula, serta merica. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata. Tuangkan air dan masak sampai volumenya berkurang. Setelah itu, masukkan susu serta roux yang sudah dibuat sebelumnya. Aduk dan masak hingga adonan mengental serta airnya menyusut. Terakhir, matikan kompor dan tambahkan truffle oil. Aduk kembali sampai tercampur sempurna, kemudian dinginkan isian sebelum digunakan. 2. Membuat Kulit Risol Siapkan wadah, lalu campurkan tepung terigu, maizena, garam, telur, susu, dan air. Aduk perlahan sampai adonan tidak menggumpal. Masukkan mentega tawar yang telah dilelehkan, kemudian aduk kembali hingga merata. Agar teksturnya lebih halus, saring adonan sebelum dimasak. Panaskan wajan dengan posisi terbalik. Celupkan permukaan wajan ke dalam adonan selama beberapa detik, lalu masak sebentar sampai kulit terbentuk. Lepaskan kulit risol secara perlahan dan ulangi proses tersebut hingga adonan habis. 3. Membuat Saus Truffle Untuk sausnya, potong bawang bombai dan jamur kancing menjadi beberapa bagian. Masukkan bersama bawang putih ke dalam food chopper, kemudian haluskan. Lelehkan mentega di atas wajan, lalu masukkan campuran jamur dan bawang. Tambahkan bay leaf serta thyme kering, kemudian tumis sampai harum. Berikutnya, masukkan tepung terigu dan aduk sebentar. Tuangkan susu secara bertahap sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Tambahkan krim, garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Masak hingga saus memiliki tekstur yang sesuai. Setelah matang, matikan api dan masukkan truffle oil. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. 4. Mengisi dan Membentuk Risol Ambil selembar kulit risol, kemudian letakkan isian creamy beef di bagian tengah. Ratakan secukupnya dan tambahkan potongan keju mozzarella. Lipat bagian sisi kulit, kemudian gulung secara perlahan hingga isian tertutup rapat. Pastikan setiap ujung risol terlipat dengan baik agar isian tidak keluar saat digoreng. 5. Membuat Adonan Pelapis Siapkan mangkuk, lalu masukkan tepung terigu, telur, dan air secara bertahap. Aduk sampai menghasilkan adonan pelapis basah yang tercampur rata. Setelah itu, siapkan tepung roti putih dalam wadah terpisah untuk lapisan bagian luar risol. 6. Menggoreng Risol Celupkan risol yang sudah dibentuk ke dalam adonan pelapis basah. Kemudian, balurkan ke tepung roti hingga seluruh permukaannya tertutup. Panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng risol sampai bagian luarnya berubah menjadi kuning keemasan dan renyah. Angkat serta tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. Creamy beef truffle risol siap disajikan selagi hangat bersama saus truffle yang telah dibuat sebelumnya. Dengan perpaduan kulit yang renyah, isian daging sapi yang gurih, saus creamy, serta aroma truffle yang khas, camilan ini bisa menjadi sajian istimewa untuk berbagai kesempatan. Resep tersebut juga dapat dicoba sebagai variasi menu jualan dengan tampilan dan cita rasa yang lebih premium.