Sarapan Mewah ala Hotel! Ini Resep Omelet Jamur dengan Keju Mozzarella

JawaPos.com – Omelet menjadi salah satu menu sarapan favorit yang mudah ditemukan di berbagai hotel maupun restoran. Hidangan berbahan dasar telur ini terkenal praktis, tetapi tetap mampu menghadirkan cita rasa lezat dan tampilan yang menggugah selera. Cara membuatnya pun cukup sederhana. Telur hanya perlu dikocok bersama bumbu, kemudian dimasak menggunakan wajan hingga menghasilkan tekstur yang lembut. Agar rasanya semakin istimewa, omelet bisa dikombinasikan dengan berbagai bahan tambahan, seperti jamur, bawang bombai, dan keju. Salah satu variasi yang patut dicoba adalah omelet telur jamur dengan perpaduan mozzarella dan parmesan. Isian tersebut memberikan sensasi gurih, sementara jamur menghadirkan tekstur dan aroma yang khas. Menariknya, hidangan ala hotel ini bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di dapur. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep omelet telur jamur yang lembut, gurih, dan menggoda selera. Bahan-Bahan Omelet Telur Jamur 3–4 butir telur

6 buah jamur champignon, iris tipis

¼ buah bawang bombai, iris

1–2 sendok makan mentega (opsional)

1 sendok makan parsley cincang

3 sendok makan keju mozzarella

1 sendok makan keju parmesan

1 sendok teh cabai bubuk

¼ sendok teh garam

¼ sendok teh merica

1–2 sendok makan susu (opsional) Bahan Pelengkap Salad 1 genggam daun rocket

4 buah tomat ceri, potong

1 sendok makan balsamic vinegar

2 sendok makan olive oil

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

Daun bawang chives, iris Cara Membuat Omelet Telur Jamur 1. Tumis Jamur dan Bawang Bombai Langkah pertama, panaskan sedikit minyak di atas wajan. Masukkan irisan jamur champignon, kemudian tumis hingga kadar airnya berkurang dan teksturnya mulai mengering. Setelah itu, tambahkan bawang bombai. Aduk bersama jamur hingga keduanya matang dan aromanya keluar. Bumbui menggunakan garam dan merica. Masukkan mentega untuk memberikan rasa gurih, lalu aduk hingga tercampur rata. Angkat dan sisihkan. 2. Siapkan Adonan Telur Pecahkan telur ke dalam mangkuk, kemudian kocok hingga bagian putih dan kuningnya tercampur sempurna. Tambahkan susu apabila ingin mendapatkan tekstur telur yang lebih lembut. Aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu. 3. Masak Omelet hingga Setengah Matang Panaskan sedikit minyak pada wajan. Setelah cukup panas, kecilkan api sebelum menuangkan adonan telur. Aduk perlahan bagian telur yang mulai mengeras agar menghasilkan tekstur lembut dan matang secara merata. Ketika permukaan telur masih sedikit basah atau setengah matang, siapkan isian jamur yang sudah ditumis sebelumnya. 4. Tambahkan Isian dan Keju Letakkan tumisan jamur dan bawang bombai di bagian tengah telur. Tambahkan keju mozzarella dan parmesan, kemudian taburkan parsley cincang, merica, serta cabai bubuk sesuai selera. Lipat bagian telur untuk membungkus seluruh isian. Balikkan omelet secara perlahan agar bentuknya tetap rapi dan matang sempurna. 5. Siapkan Salad sebagai Pelengkap Untuk membuat salad, rendam daun rocket terlebih dahulu menggunakan air dingin. Setelah itu, angkat dan tiriskan hingga tidak ada air berlebih. Masukkan daun rocket ke dalam mangkuk bersama potongan tomat ceri. Tambahkan olive oil, balsamic vinegar, garam, dan lada hitam. Aduk perlahan hingga seluruh bahan tercampur dengan bumbu. 6. Tata Omelet dan Sajikan Pindahkan omelet telur jamur yang sudah matang ke atas piring saji. Tambahkan irisan daun bawang chives sebagai pelengkap, kemudian tata salad di samping omelet agar tampilannya semakin menarik. Omelet telur jamur ala hotel siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan telur yang lembut, jamur tumis yang gurih, serta keju mozzarella dan parmesan membuat hidangan ini cocok menjadi pilihan menu sarapan maupun santapan praktis di rumah. Dengan bahan sederhana dan langkah memasak yang mudah, kamu bisa menikmati sajian omelet istimewa tanpa harus pergi ke hotel atau restoran.