Resep Tempe Goreng Rempah Renyah, Gurih dengan Cabai dan Daun Jeruk

Cara Pembuatan

1. Potong tempe menjadi irisan tipis sesuai selera. Usahakan ketebalannya tidak terlalu berbeda agar tempe bisa matang secara merata ketika digoreng. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Iris cabai merah besar dan daun jeruk hingga tipis. Buang bagian tulang daun jeruk jika ingin mendapatkan tekstur yang lebih nyaman saat disantap. Kedua bahan ini nantinya akan memberikan aroma dan rasa tambahan pada adonan tepung.

3. Siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu, tepung beras, dan tepung maizena. Tambahkan ketumbar bubuk, kunyit, kaldu bubuk, serta garam. Aduk seluruh bahan kering hingga tercampur rata.

4. Tuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung sambil terus diaduk. Pastikan tidak ada gumpalan tepung yang tersisa. Buat adonan dengan kekentalan sedang agar bisa melapisi permukaan tempe tanpa terlalu tebal.

5. Masukkan irisan cabai merah dan daun jeruk ke dalam adonan. Aduk kembali hingga kedua bahan tersebar merata. Aroma daun jeruk dan rempah akan semakin terasa ketika adonan terkena minyak panas.

6. Celupkan setiap irisan tempe ke dalam adonan hingga seluruh permukaannya terbalut. Sementara itu, panaskan minyak goreng dalam wajan dengan api sedang.

7. Masukkan tempe satu per satu ke dalam minyak panas. Goreng hingga bagian luarnya berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah. Balik sesekali agar kedua sisi matang merata, kemudian angkat dan tiriskan.

8. Ulangi proses menggoreng hingga seluruh tempe dan adonan habis. Sajikan tempe goreng rempah selagi hangat agar tekstur renyahnya tetap terasa.