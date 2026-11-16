Resep Tempe Goreng Rempah Renyah, Gurih dengan Cabai dan Daun Jeruk
Potret tempe goreng rempah yang bisa dijadikan camilan maupun lauk, cocok sebagai ide jualan. (Sumber: instagram.com/@livydewanti)
JawaPos.com - Tempe menjadi salah satu bahan makanan sederhana yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Selain digoreng dengan bumbu bawang dan ketumbar, tempe juga bisa dibuat lebih istimewa dengan balutan tepung berbumbu rempah. Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah tempe goreng rempah dengan tambahan cabai merah dan daun jeruk.
Perpaduan tepung terigu, tepung beras, dan tepung maizena menghasilkan lapisan gorengan dengan tekstur renyah. Sementara itu, ketumbar bubuk dan kunyit memberikan aroma rempah serta warna kuning yang menggugah selera. Irisan cabai merah dan daun jeruk juga menambah karakter rasa sekaligus membuat aromanya semakin harum.
Resep tempe goreng rempah ini dibagikan oleh akun Instagram @livydewanti. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan cara membuatnya tidak membutuhkan banyak tahapan. Menu ini cocok dijadikan camilan sore maupun lauk pendamping nasi hangat.
Bahan
1 papan tempe
7 buah cabai merah besar
5 lembar daun jeruk
1 sdt ketumbar bubuk
1 sdt kunyit
5 sdm tepung terigu
2 sdm tepung beras
1 sdm tepung maizena
1 sdt kaldu bubuk
½ sdt garam
150 ml air
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Potong tempe menjadi irisan tipis sesuai selera. Usahakan ketebalannya tidak terlalu berbeda agar tempe bisa matang secara merata ketika digoreng. Sisihkan terlebih dahulu.
2. Iris cabai merah besar dan daun jeruk hingga tipis. Buang bagian tulang daun jeruk jika ingin mendapatkan tekstur yang lebih nyaman saat disantap. Kedua bahan ini nantinya akan memberikan aroma dan rasa tambahan pada adonan tepung.
3. Siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu, tepung beras, dan tepung maizena. Tambahkan ketumbar bubuk, kunyit, kaldu bubuk, serta garam. Aduk seluruh bahan kering hingga tercampur rata.
4. Tuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung sambil terus diaduk. Pastikan tidak ada gumpalan tepung yang tersisa. Buat adonan dengan kekentalan sedang agar bisa melapisi permukaan tempe tanpa terlalu tebal.
5. Masukkan irisan cabai merah dan daun jeruk ke dalam adonan. Aduk kembali hingga kedua bahan tersebar merata. Aroma daun jeruk dan rempah akan semakin terasa ketika adonan terkena minyak panas.
6. Celupkan setiap irisan tempe ke dalam adonan hingga seluruh permukaannya terbalut. Sementara itu, panaskan minyak goreng dalam wajan dengan api sedang.
7. Masukkan tempe satu per satu ke dalam minyak panas. Goreng hingga bagian luarnya berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah. Balik sesekali agar kedua sisi matang merata, kemudian angkat dan tiriskan.
8. Ulangi proses menggoreng hingga seluruh tempe dan adonan habis. Sajikan tempe goreng rempah selagi hangat agar tekstur renyahnya tetap terasa.
Tempe goreng rempah bisa menjadi pilihan sederhana untuk menyajikan lauk rumahan dengan rasa yang lebih kaya. Lapisan tepung yang renyah berpadu dengan gurihnya ketumbar dan aroma khas daun jeruk, sehingga tempe goreng terasa lebih istimewa meskipun menggunakan bahan yang mudah didapat.
Agar hasilnya semakin renyah, pastikan minyak sudah cukup panas sebelum tempe dimasukkan. Hindari menggoreng terlalu banyak dalam satu waktu supaya suhu minyak tetap stabil. Nikmati bersama sambal favorit atau jadikan pelengkap nasi hangat untuk menu makan keluarga.
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