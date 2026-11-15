Resep Bistik Ayam Saus ala Restoran, Praktis Dibuat Sendiri di Rumah

JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam goreng yang itu-itu saja? Bistik ayam krispi bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Hidangan ini memadukan ayam berbalut tepung renyah dengan daging yang tetap lembut serta saus bistik bercita rasa gurih dan sedikit manis. Sajian ini semakin nikmat ketika dilengkapi kentang goreng serta aneka sayuran seperti wortel dan buncis. Perpaduan tersebut membuat bistik ayam krispi cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Tidak perlu selalu membelinya di restoran karena hidangan ini bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bistik ayam krispi lengkap dengan sausnya yang bisa dicoba di rumah. Bahan-Bahan Bistik Ayam Krispi 1. Bahan marinasi ayam 2 potong paha ayam fillet tanpa kulit

1 siung bawang putih, haluskan

1 sendok teh air jahe

½ sendok makan kecap asin Lee Kum Kee

1 sendok makan tepung maizena

1 sendok teh gula pasir

⅛ sendok teh merica

½ sendok teh kaldu bubuk 2. Bahan pelapis kering 10 sendok makan tepung terigu protein sedang

10 sendok makan tepung maizena

2 sendok teh baking powder (opsional)

1 sendok makan kaldu bubuk

½ sendok teh merica 3. Bahan pelapis basah 6 sendok makan campuran tepung kering

1 butir telur

3–4 sendok makan air 4. Bahan saus bistik 2 sendok makan mentega

½ buah bawang bombai, cincang

2 siung bawang putih, cincang

½ sendok teh minyak wijen Lee Kum Kee

2 sendok makan saus tiram Lee Kum Kee

2 sendok makan saus tomat

3 sendok makan kecap Inggris

½ sendok teh gula

½ sendok teh kaldu ayam

350 ml air

1 sendok teh tepung maizena 5. Bahan pelengkap Kentang rebus

Buncis rebus, potong-potong

Wortel rebus, potong-potong Cara Membuat Bistik Ayam Krispi 1. Siapkan dan pipihkan ayam Pertama, bersihkan permukaan ayam menggunakan tisu dapur hingga tidak terlalu basah. Letakkan ayam di antara baking paper atau plastik, kemudian pukul perlahan menggunakan rolling pin atau alat tumpul sampai ketebalannya lebih merata. 2. Marinasi ayam agar bumbu meresap Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan bawang putih halus, air jahe, kecap asin, merica, gula, kaldu bubuk, dan tepung maizena. Aduk seluruh bahan sampai bumbu melapisi ayam secara merata. Tutup wadah menggunakan cling wrap, lalu simpan selama minimal 15 menit agar rasanya lebih meresap. 3. Buat saus bistik yang gurih Panaskan sedikit minyak di wajan. Tumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum dan mulai layu. Masukkan kecap Inggris, saus tomat, saus tiram, minyak wijen, mentega, serta air. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tambahkan kaldu ayam dan gula, kemudian angkat saus dan haluskan menggunakan blender. Setelah itu, tuangkan kembali saus ke dalam wajan. Masak hingga mendidih, lalu tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Aduk sampai saus mengental sesuai selera. 4. Siapkan adonan tepung Untuk membuat lapisan renyah, campurkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder, kaldu bubuk, dan merica dalam sebuah wadah. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata. Sisihkan sebagian campuran tepung kering untuk membuat adonan pelapis basah. 5. Buat adonan pelapis basah Ambil 6 sendok makan campuran tepung kering, lalu masukkan ke dalam mangkuk terpisah. Tambahkan satu butir telur dan air sebanyak 3–4 sendok makan. Aduk hingga membentuk adonan yang tercampur rata dan tidak terlalu kental. 6. Balut ayam dengan tepung Ambil ayam yang sudah dimarinasi, kemudian gulingkan ke dalam tepung kering hingga seluruh permukaannya tertutup. Selanjutnya, celupkan ayam ke adonan basah. Setelah itu, balurkan kembali ke tepung kering sambil ditekan perlahan agar lapisan tepung menempel dengan baik. 7. Goreng ayam hingga kecokelatan Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak menggunakan wajan. Setelah minyak panas, masukkan ayam dan goreng dengan api sedang cenderung besar. Masak hingga lapisan tepung berubah menjadi kuning keemasan atau kecokelatan dan ayam matang sempurna. Angkat, kemudian tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. 8. Siapkan kentang goreng sebagai pelengkap Potong kentang rebus sesuai selera. Campurkan sisa adonan basah dengan sedikit tepung kering dan air hingga teksturnya sedikit lebih encer. Balurkan kentang ke tepung kering, kemudian celupkan ke adonan basah. Goreng hingga matang dan berwarna keemasan, lalu tiriskan. 9. Tata dan sajikan bistik ayam Siapkan piring saji, kemudian letakkan ayam krispi bersama kentang goreng, wortel, dan buncis rebus. Siram atau sajikan saus bistik di bagian samping ayam sesuai selera. Bistik ayam krispi dengan perpaduan tekstur renyah, daging lembut, dan saus gurih pun siap dinikmati. Itulah resep bistik ayam krispi ala Devina Hermawan yang bisa menjadi inspirasi menu rumahan. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang cukup praktis, kamu bisa menghadirkan hidangan ala restoran untuk keluarga di rumah.