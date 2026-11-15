Lembut, Tebal, dan Penuh Topping! Resep Martabak Manis Teflon yang Mudah Dicoba

JawaPos.com – Martabak manis menjadi salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia yang tidak pernah kehilangan penggemar. Camilan bercita rasa manis ini disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Ciri khas martabak manis terletak pada teksturnya yang lembut, tebal, dan memiliki banyak rongga atau sarang di bagian dalam. Perpaduan adonan yang empuk dengan aneka topping manis membuat jajanan ini selalu menggugah selera.

Menariknya, membuat martabak manis sendiri ternyata tidak harus menggunakan cetakan khusus seperti yang biasa digunakan pedagang. Kamu cukup menyiapkan teflon dan beberapa bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur.

Selain lebih hemat, membuat martabak sendiri di rumah juga memungkinkan kamu berkreasi dengan berbagai pilihan topping sesuai selera.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan langkah membuat martabak manis rumahan yang empuk, bersarang, dan praktis menggunakan teflon.

Bahan-bahan Martabak Manis Bahan 1:

225 gram tepung terigu protein sedang

20 gram tepung maizena

20 gram gula pasir

1 butir telur

¾ sdt baking powder

250 ml air Bahan 2:

50 ml air

¾ sdt baking soda Bahan tambahan:

Gula pasir secukupnya Pilihan topping:

Butter atau Wisman

Indomilk kental manis putih

Indomilk kental manis cokelat

Meses

Kacang mete

Keju parut

Cokelat batang

Biskuit cokelat

Pisang yang telah dipotong

Cream cheese

Jagung pipil manis Enam Inspirasi Kombinasi Topping Agar rasanya semakin istimewa, kamu bisa mencoba beberapa variasi topping berikut:

Susu keju. Triple chocolate. Cokelat kacang mete. Jagung susu keju. Biskuit cokelat. Pisang keju. Cara Membuat Martabak Manis Menggunakan Teflon Siapkan wadah berukuran cukup besar, kemudian masukkan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, dan air. Aduk menggunakan mixer selama kurang lebih 6–7 menit sampai adonan tercampur rata. Setelah itu, tambahkan telur dan baking powder. Aduk kembali hingga seluruh bahan menyatu, kemudian diamkan adonan minimal selama satu jam agar siap digunakan. Siapkan wadah terpisah untuk mencampurkan baking soda dengan 50 ml air. Tuangkan campuran tersebut ke dalam adonan utama, lalu aduk sampai merata. Panaskan teflon menggunakan api kecil. Setelah cukup panas, tuangkan adonan secukupnya dan ratakan hingga membentuk lapisan yang menjangkau bagian pinggir teflon. Biarkan adonan dimasak sampai muncul gelembung-gelembung kecil di permukaannya. Taburkan sedikit gula pasir untuk membantu menghasilkan tekstur martabak yang khas. Ketika rongga-rongga mulai terbentuk, tutup teflon dan lanjutkan proses memasak sampai martabak matang sempurna. Pastikan permukaan atasnya sudah tidak basah atau lengket. Angkat martabak, kemudian oleskan butter secara merata pada seluruh permukaannya agar terasa lebih gurih dan harum. Lipat martabak dan potong menjadi enam bagian. Selanjutnya, tambahkan susu kental manis putih, susu kental manis cokelat, serta topping pilihan sesuai selera. Setelah seluruh topping terpasang, martabak manis rumahan siap dipotong dan dinikmati bersama keluarga. Dengan bahan yang sederhana dan peralatan dapur yang mudah ditemukan, kamu sudah bisa menghadirkan martabak manis ala jajanan favorit di rumah.