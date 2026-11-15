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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 16 November 2026 | 02.50 WIB

Dijamin Bikin Ketagihan! Resep Boba Brown Sugar Homemade dengan Tekstur Kenyal

Resep Boba Brown Sugar Ala Café yang Enak dan Kenyal / freepik - Image

Resep Boba Brown Sugar Ala Café yang Enak dan Kenyal / freepik

JawaPos.com – Minuman boba brown sugar menjadi salah satu sajian kekinian yang memiliki banyak penggemar. Perpaduan susu yang creamy, sirup gula aren bercita rasa karamel, serta bola-bola tapioka bertekstur kenyal membuat minuman ini selalu menggugah selera.

Biasanya, minuman tersebut mudah ditemukan di berbagai gerai minuman maupun cafe dengan harga yang cukup beragam. Namun, kamu tidak harus selalu membelinya di luar karena boba brown sugar ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Selain lebih hemat, membuat minuman ini di rumah memungkinkan kamu mengatur tingkat kemanisan dan komposisi susu sesuai selera.

Kunci kelezatannya terletak pada adonan boba yang tepat serta sirup gula aren yang meresap sempurna sehingga menghasilkan rasa manis dan aroma khas yang menggoda.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep boba brown sugar ala cafe yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Membuat Boba Brown Sugar

Bahan untuk membuat boba:

  • 200 gram tepung tapioka
  • 100 gram gula aren
  • 120 ml air untuk adonan
  • 2 liter air untuk merebus boba

Bahan sirup gula aren:

  • 150 gram gula aren
  • 400 ml air
  • 4 lembar daun pandan

Bahan pelengkap:

  • Fresh milk atau susu segar
  • Teh hitam
  • Evaporated milk
  • Es batu

Cara Membuat Boba Brown Sugar

  1. Buat adonan dasar boba

    Pertama, masukkan gula aren dan air ke dalam panci. Panaskan menggunakan api sedang sambil diaduk sampai gula larut dan tercampur rata.

  • Campurkan tepung tapioka

    Setelah gula larut, masukkan setengah bagian tepung tapioka ke dalam larutan gula aren. Aduk hingga tercampur, kemudian masak kembali sampai adonan mengental.

  • Uleni hingga kalis

    Angkat adonan, lalu tambahkan sisa tepung tapioka secara bertahap. Uleni sampai seluruh bahan menyatu dan teksturnya bisa dibentuk.

  • Bentuk menjadi bola-bola kecil

    Gilas adonan hingga memiliki ketebalan sekitar setengah sentimeter. Potong menjadi bagian kecil, kemudian bulatkan satu per satu dengan ukuran kurang dari 1 sentimeter.

    • Setelah selesai, ayak bola-bola boba untuk menghilangkan sisa tepung yang menempel.

  • Rebus hingga matang

    Didihkan sekitar 2 liter air dalam panci. Masukkan boba yang sudah dibentuk, kemudian rebus sampai teksturnya empuk dan kenyal.

    • Jika sudah matang, angkat dan tiriskan boba.

  • Siapkan sirup gula aren

    Untuk membuat sirup, campurkan gula aren, air, dan daun pandan ke dalam panci. Masak sampai mendidih dan gula larut sempurna, kemudian sisihkan.

  • Masak kembali boba bersama sirup

    Masukkan boba yang telah direbus ke dalam larutan gula aren. Panaskan kembali hingga mendidih agar rasa manisnya meresap dan boba matang dengan sempurna.

  • Racik minuman sesuai selera

    Siapkan gelas, kemudian masukkan boba beserta sirup gula aren secukupnya. Tambahkan es batu dan tuangkan fresh milk untuk menghasilkan minuman susu brown sugar yang creamy.

    • Jika ingin menikmati varian milk tea, kamu bisa menambahkan teh hitam dan evaporated milk sebagai campuran minuman.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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    resepBoba Brown Sugar

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