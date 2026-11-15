Bosan dengan Olahan Telur Biasa? Coba Tumis Buncis Telur dengan Bumbu Bawang Pedas

JawaPos.com – Menentukan menu makanan sehari-hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas padat. Jika ingin menyajikan hidangan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya, oseng telur buncis bawang bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Masakan rumahan ini menghadirkan kombinasi telur yang lembut dengan buncis bercita rasa segar dan tekstur renyah. Perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai, serta terasi juga memberikan aroma khas yang membuat hidangan semakin menggugah selera. Selain proses pembuatannya sederhana, bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak menu ini relatif mudah ditemukan di pasar maupun warung terdekat. Kandungan telur sebagai sumber protein serta buncis yang mengandung serat dan vitamin juga membuatnya cocok dijadikan variasi lauk untuk keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep oseng telur buncis bawang ini dapat dibuat menggunakan bahan sederhana dengan tahapan memasak yang praktis. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak daftar bahan dan langkah-langkah berikut. Bahan-bahan Oseng Telur Buncis Bawang 65 gram buncis

5 siung bawang putih

8 siung bawang merah

7 buah cabai rawit merah

4 gram terasi yang sudah dibakar

2 butir telur

2 sendok makan minyak

1 sendok teh kaldu bubuk

1 sendok teh saus tiram

½ sendok teh gula pasir Bahan Pelengkap Nasi putih hangat

Kerupuk Cara Membuat Oseng Telur Buncis Bawang Pertama, bersihkan buncis menggunakan air mengalir, kemudian potong menjadi beberapa bagian. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah dengan ukuran agak besar. Sisihkan seluruh bahan. Siapkan wajan, tuangkan minyak goreng, lalu panaskan dengan api sedang. Masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Tumis sambil diaduk hingga aromanya harum dan bawang mulai layu. Berikutnya, tambahkan terasi bakar, cabai rawit merah, serta potongan buncis. Hancurkan terasi menggunakan spatula agar tercampur dengan bumbu lainnya. Masukkan kaldu bubuk, kemudian aduk hingga bumbu merata dan buncis mulai matang. Pecahkan telur langsung ke dalam wajan. Diamkan sebentar sebelum diaduk bersama tumisan buncis dan bumbu. Tambahkan saus tiram serta gula pasir. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur sempurna dan telur matang. Setelah semua bahan matang dan bumbu meresap, angkat masakan lalu pindahkan ke piring saji. Tips Penyajian Oseng telur buncis bawang paling nikmat disantap ketika masih hangat bersama nasi putih. Tambahkan kerupuk sebagai pelengkap agar sensasi makan semakin nikmat. Perpaduan rasa gurih dari telur dan terasi, aroma bawang yang menggoda, serta sedikit sensasi pedas dari cabai rawit membuat hidangan sederhana ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam. Dengan bahan yang ekonomis dan cara memasak yang tidak rumit, oseng telur buncis bawang bisa menjadi alternatif lauk praktis untuk menemani aktivitas sehari-hari.