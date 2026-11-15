Bosan dengan Olahan Telur Biasa? Coba Tumis Buncis Telur dengan Bumbu Bawang Pedas
Resep telur buncis oseng bawang (Dok. YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Menentukan menu makanan sehari-hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas padat. Jika ingin menyajikan hidangan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya, oseng telur buncis bawang bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Masakan rumahan ini menghadirkan kombinasi telur yang lembut dengan buncis bercita rasa segar dan tekstur renyah. Perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai, serta terasi juga memberikan aroma khas yang membuat hidangan semakin menggugah selera. Selain proses pembuatannya sederhana, bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak menu ini relatif mudah ditemukan di pasar maupun warung terdekat. Kandungan telur sebagai sumber protein serta buncis yang mengandung serat dan vitamin juga membuatnya cocok dijadikan variasi lauk untuk keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep oseng telur buncis bawang ini dapat dibuat menggunakan bahan sederhana dengan tahapan memasak yang praktis. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak daftar bahan dan langkah-langkah berikut. Oseng telur buncis bawang paling nikmat disantap ketika masih hangat bersama nasi putih. Tambahkan kerupuk sebagai pelengkap agar sensasi makan semakin nikmat. Perpaduan rasa gurih dari telur dan terasi, aroma bawang yang menggoda, serta sedikit sensasi pedas dari cabai rawit membuat hidangan sederhana ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam. Dengan bahan yang ekonomis dan cara memasak yang tidak rumit, oseng telur buncis bawang bisa menjadi alternatif lauk praktis untuk menemani aktivitas sehari-hari.
Bahan-bahan Oseng Telur Buncis Bawang
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Oseng Telur Buncis Bawang
Tips Penyajian
JawaPos.com – Menentukan menu makanan sehari-hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas padat. Jika ingin menyajikan hidangan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya, oseng telur buncis bawang bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.
Masakan rumahan ini menghadirkan kombinasi telur yang lembut dengan buncis bercita rasa segar dan tekstur renyah. Perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai, serta terasi juga memberikan aroma khas yang membuat hidangan semakin menggugah selera.
Selain proses pembuatannya sederhana, bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak menu ini relatif mudah ditemukan di pasar maupun warung terdekat. Kandungan telur sebagai sumber protein serta buncis yang mengandung serat dan vitamin juga membuatnya cocok dijadikan variasi lauk untuk keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep oseng telur buncis bawang ini dapat dibuat menggunakan bahan sederhana dengan tahapan memasak yang praktis. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak daftar bahan dan langkah-langkah berikut.
Oseng telur buncis bawang paling nikmat disantap ketika masih hangat bersama nasi putih. Tambahkan kerupuk sebagai pelengkap agar sensasi makan semakin nikmat.
Perpaduan rasa gurih dari telur dan terasi, aroma bawang yang menggoda, serta sedikit sensasi pedas dari cabai rawit membuat hidangan sederhana ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam.
Dengan bahan yang ekonomis dan cara memasak yang tidak rumit, oseng telur buncis bawang bisa menjadi alternatif lauk praktis untuk menemani aktivitas sehari-hari.
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