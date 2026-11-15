Tak Perlu ke Restoran, Ini Cara Membuat Fuyunghai Telur dengan Bahan Sederhana
Resep Fuyunghai yang enak dan praktis. ( YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Penggemar masakan Chinese food tentu sudah tidak asing dengan fuyunghai. Hidangan berbahan dasar telur ini dikenal memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan sayuran, daging, dan saus asam manis yang menggugah selera. Menu tersebut juga cukup populer sebagai salah satu sajian andalan di berbagai restoran. Fuyunghai biasanya dibuat dari telur yang dikombinasikan dengan beragam isian, mulai dari kol, wortel, ayam, hingga udang. Adonan kemudian digoreng sampai bagian luarnya berwarna keemasan, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut. Sajian ini semakin nikmat ketika disiram saus asam manis dengan perpaduan rasa segar dan sedikit manis. Bagi kamu yang ingin menikmati hidangan ala restoran tanpa harus keluar rumah, fuyunghai telur bisa menjadi pilihan menu yang menarik untuk dicoba. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep ini menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis. Selain cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih, fuyunghai juga bisa menjadi variasi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Berikut bahan-bahan dan cara membuat fuyunghai telur dengan saus asam manis yang lezat. Letakkan fuyunghai yang sudah digoreng di atas piring saji. Setelah itu, siram bagian atasnya dengan saus asam manis yang telah dibuat sebelumnya. Fuyunghai telur ala restoran siap dinikmati selagi hangat bersama nasi putih. Perpaduan telur yang gurih, isian ayam dan udang, serta saus asam manis membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu andalan keluarga. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, kamu bisa menghadirkan sajian Chinese food lezat langsung dari dapur sendiri.
Bahan-bahan Fuyunghai Telur
Bahan Saus Asam Manis
Cara Membuat Fuyunghai Telur
Cara Membuat Saus Asam Manis
Cara Penyajian
JawaPos.com – Penggemar masakan Chinese food tentu sudah tidak asing dengan fuyunghai. Hidangan berbahan dasar telur ini dikenal memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan sayuran, daging, dan saus asam manis yang menggugah selera. Menu tersebut juga cukup populer sebagai salah satu sajian andalan di berbagai restoran.
Fuyunghai biasanya dibuat dari telur yang dikombinasikan dengan beragam isian, mulai dari kol, wortel, ayam, hingga udang. Adonan kemudian digoreng sampai bagian luarnya berwarna keemasan, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut. Sajian ini semakin nikmat ketika disiram saus asam manis dengan perpaduan rasa segar dan sedikit manis.
Bagi kamu yang ingin menikmati hidangan ala restoran tanpa harus keluar rumah, fuyunghai telur bisa menjadi pilihan menu yang menarik untuk dicoba.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep ini menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis.
Selain cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih, fuyunghai juga bisa menjadi variasi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Berikut bahan-bahan dan cara membuat fuyunghai telur dengan saus asam manis yang lezat.
Letakkan fuyunghai yang sudah digoreng di atas piring saji. Setelah itu, siram bagian atasnya dengan saus asam manis yang telah dibuat sebelumnya.
Fuyunghai telur ala restoran siap dinikmati selagi hangat bersama nasi putih. Perpaduan telur yang gurih, isian ayam dan udang, serta saus asam manis membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu andalan keluarga.
Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, kamu bisa menghadirkan sajian Chinese food lezat langsung dari dapur sendiri.
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