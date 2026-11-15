Tak Perlu ke Restoran, Ini Cara Membuat Fuyunghai Telur dengan Bahan Sederhana

JawaPos.com – Penggemar masakan Chinese food tentu sudah tidak asing dengan fuyunghai. Hidangan berbahan dasar telur ini dikenal memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan sayuran, daging, dan saus asam manis yang menggugah selera. Menu tersebut juga cukup populer sebagai salah satu sajian andalan di berbagai restoran. Fuyunghai biasanya dibuat dari telur yang dikombinasikan dengan beragam isian, mulai dari kol, wortel, ayam, hingga udang. Adonan kemudian digoreng sampai bagian luarnya berwarna keemasan, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut. Sajian ini semakin nikmat ketika disiram saus asam manis dengan perpaduan rasa segar dan sedikit manis. Bagi kamu yang ingin menikmati hidangan ala restoran tanpa harus keluar rumah, fuyunghai telur bisa menjadi pilihan menu yang menarik untuk dicoba. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep ini menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis. Selain cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih, fuyunghai juga bisa menjadi variasi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Berikut bahan-bahan dan cara membuat fuyunghai telur dengan saus asam manis yang lezat. Bahan-bahan Fuyunghai Telur 3 butir telur

2 lembar kol

½ buah wortel

40 gram ayam cincang

40 gram udang

3 sendok makan tepung kentang atau tepung sagu

1 siung bawang putih, haluskan

1 batang daun bawang

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Minyak goreng secukupnya Bahan Saus Asam Manis 1 sendok makan margarin

½ buah bawang bombai

1 siung bawang putih, memarkan

1 buah tomat, kupas dan potong dadu

200–250 ml air

1 sendok makan tepung maizena

3 sendok makan saus tomat

1 sendok teh kecap Inggris

1 sendok makan cuka beras

1–2 sendok makan gula

Garam dan merica secukupnya Cara Membuat Fuyunghai Telur Siapkan wadah berukuran cukup besar, kemudian masukkan kol yang sudah diiris tipis, wortel, bawang putih halus, dan daun bawang. Tambahkan ayam cincang serta udang ke dalam campuran sayuran tersebut. Berikan garam dan merica secukupnya untuk menambah cita rasa. Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu tambahkan tepung kentang atau tepung sagu. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan tidak ada bagian adonan yang menggumpal. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian tuangkan adonan fuyunghai. Goreng hingga bagian luarnya matang, berwarna keemasan, dan teksturnya renyah. Pastikan bagian dalamnya juga matang sempurna. Setelah matang, angkat dan tiriskan fuyunghai agar minyak berlebih berkurang. Cara Membuat Saus Asam Manis Lelehkan margarin di dalam wajan, kemudian tumis bawang bombai bersama bawang putih hingga harum. Masukkan potongan tomat, lalu tambahkan saus tomat, cuka beras, dan kecap Inggris. Aduk hingga seluruh bahan tercampur. Siapkan campuran air dan tepung maizena, kemudian tuangkan secara bertahap ke dalam wajan sambil terus diaduk. Tambahkan gula, garam, dan merica sesuai selera untuk mendapatkan perpaduan rasa asam, manis, dan gurih. Masak saus sambil diaduk hingga mendidih dan teksturnya mulai mengental. Setelah mencapai kekentalan yang diinginkan, matikan kompor. Cara Penyajian Letakkan fuyunghai yang sudah digoreng di atas piring saji. Setelah itu, siram bagian atasnya dengan saus asam manis yang telah dibuat sebelumnya. Fuyunghai telur ala restoran siap dinikmati selagi hangat bersama nasi putih. Perpaduan telur yang gurih, isian ayam dan udang, serta saus asam manis membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu andalan keluarga. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, kamu bisa menghadirkan sajian Chinese food lezat langsung dari dapur sendiri.