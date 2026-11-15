Cuma Bermodal Tahu dan Telur, Ini Resep Orak-Arik Sederhana yang Bikin Ketagihan
Resep Orak-Arik Tahu Telur yang Enak dan praktis./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Menentukan menu masakan sehari-hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika memiliki waktu terbatas untuk memasak. Salah satu hidangan sederhana yang bisa dijadikan pilihan adalah orak-arik tahu telur. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk untuk sarapan, makan siang, hingga santapan malam. Selain memiliki cita rasa gurih dan lezat, orak-arik tahu telur juga tidak membutuhkan banyak bahan untuk membuatnya. Proses pengolahannya terbilang praktis sehingga bisa menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan rumahan tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur. Disajikan bersama nasi putih hangat, perpaduan tahu dan telur yang dibumbui kecap manis serta saus tiram mampu menghasilkan hidangan yang menggugah selera. Resep praktis ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, yang bisa dijadikan inspirasi memasak di rumah. Tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk membuatnya. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan langkah memasaknya pun cukup sederhana. Berikut daftar bahan serta cara membuat orak-arik tahu telur yang bisa kamu praktikkan sendiri. Orak-arik tahu telur siap dinikmati sebagai menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Dengan bahan yang terjangkau dan proses memasak yang tidak rumit, hidangan ini bisa menjadi alternatif lauk praktis untuk melengkapi menu makan sehari-hari.
Bahan-bahan Orak-Arik Tahu Telur
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Orak-Arik Tahu Telur
JawaPos.com – Menentukan menu masakan sehari-hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika memiliki waktu terbatas untuk memasak. Salah satu hidangan sederhana yang bisa dijadikan pilihan adalah orak-arik tahu telur. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk untuk sarapan, makan siang, hingga santapan malam.
Selain memiliki cita rasa gurih dan lezat, orak-arik tahu telur juga tidak membutuhkan banyak bahan untuk membuatnya. Proses pengolahannya terbilang praktis sehingga bisa menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan rumahan tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.
Disajikan bersama nasi putih hangat, perpaduan tahu dan telur yang dibumbui kecap manis serta saus tiram mampu menghasilkan hidangan yang menggugah selera. Resep praktis ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, yang bisa dijadikan inspirasi memasak di rumah.
Tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk membuatnya. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan langkah memasaknya pun cukup sederhana. Berikut daftar bahan serta cara membuat orak-arik tahu telur yang bisa kamu praktikkan sendiri.
Orak-arik tahu telur siap dinikmati sebagai menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Dengan bahan yang terjangkau dan proses memasak yang tidak rumit, hidangan ini bisa menjadi alternatif lauk praktis untuk melengkapi menu makan sehari-hari.
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