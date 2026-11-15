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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 16 November 2026 | 00.15 WIB

Cuma Bermodal Tahu dan Telur, Ini Resep Orak-Arik Sederhana yang Bikin Ketagihan

Resep Orak-Arik Tahu Telur yang Enak dan praktis./ YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Orak-Arik Tahu Telur yang Enak dan praktis./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Menentukan menu masakan sehari-hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika memiliki waktu terbatas untuk memasak. Salah satu hidangan sederhana yang bisa dijadikan pilihan adalah orak-arik tahu telur. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk untuk sarapan, makan siang, hingga santapan malam.

Selain memiliki cita rasa gurih dan lezat, orak-arik tahu telur juga tidak membutuhkan banyak bahan untuk membuatnya. Proses pengolahannya terbilang praktis sehingga bisa menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan rumahan tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Disajikan bersama nasi putih hangat, perpaduan tahu dan telur yang dibumbui kecap manis serta saus tiram mampu menghasilkan hidangan yang menggugah selera. Resep praktis ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, yang bisa dijadikan inspirasi memasak di rumah.

Tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk membuatnya. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan langkah memasaknya pun cukup sederhana. Berikut daftar bahan serta cara membuat orak-arik tahu telur yang bisa kamu praktikkan sendiri.

Bahan-bahan Orak-Arik Tahu Telur

  • 3 buah tahu putih
  • 3 butir telur
  • 1 batang daun bawang
  • 3 buah cabai rawit merah (sesuai selera)
  • 2 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok teh kaldu bubuk
  • 2–3 sendok makan minyak goreng

Bahan Pelengkap

  • Nasi putih hangat
  • Kerupuk
  • Bawang merah goreng

Cara Membuat Orak-Arik Tahu Telur

  1. Pertama, panaskan minyak goreng di dalam wajan atau panci. Masukkan tahu putih, kemudian hancurkan menggunakan spatula hingga menjadi potongan kecil.
  2. Tambahkan daun bawang dan cabai rawit yang sudah diiris tipis. Aduk bersama tahu hingga aromanya keluar dan warnanya mulai berubah menjadi kecokelatan.
  3. Selanjutnya, pecahkan telur ke dalam wajan. Aduk perlahan hingga telur tercampur dengan tahu dan mulai matang.
  4. Berikan kaldu bubuk, kecap manis, serta saus tiram sebagai bumbu. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan bumbu meresap.
  5. Setelah semua bahan matang dan rasanya sudah sesuai, segera matikan kompor.
  6. Pindahkan orak-arik tahu telur ke piring saji. Tambahkan bawang merah goreng sebagai taburan dan sajikan bersama nasi putih hangat serta kerupuk.

Orak-arik tahu telur siap dinikmati sebagai menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Dengan bahan yang terjangkau dan proses memasak yang tidak rumit, hidangan ini bisa menjadi alternatif lauk praktis untuk melengkapi menu makan sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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Tags

reseptelurOrak arik

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