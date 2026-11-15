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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 16 November 2026 | 00.05 WIB

Bikin Tubuh Nyaman! Ini Resep Sup Ayam Hainan dengan Kuah Gurih dan Daging Empuk

Resep Sup Ayam Hainan yang Comfort Food dan Bikin Nagih./YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Sup Ayam Hainan yang Comfort Food dan Bikin Nagih./YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Sup ayam Hainan menjadi salah satu hidangan berkuah yang memiliki cita rasa khas dan disukai banyak orang. Perpaduan daging ayam yang lembut dengan kuah kaldu gurih menghadirkan sensasi hangat yang cocok dinikmati kapan saja.

Tidak hanya menawarkan kelezatan, hidangan khas Asia ini juga kerap menjadi pilihan comfort food ketika ingin menyantap makanan sederhana yang menenangkan. Kuahnya yang ringan dengan aroma rempah membuat sup ayam Hainan terasa nikmat, terutama ketika disajikan selagi hangat.

Rahasia kelezatan sup ini terletak pada penggunaan kaldu ayam yang dipadukan dengan jahe, bawang putih, dan berbagai bumbu pelengkap. Potongan ayam yang empuk juga membuat hidangan semakin menggugah selera saat disantap bersama nasi putih hangat maupun saus sambal khas Hainan.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, terdapat resep sup ayam Hainan yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup sederhana dan proses memasaknya juga tidak terlalu rumit.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah memasak sup ayam Hainan yang gurih dan menghangatkan.

Bahan-bahan Sup Ayam Hainan

Siapkan beberapa bahan berikut sebelum mulai memasak:

  • 500 gram paha ayam yang sudah dipotong-potong
  • 1 buah bawang bombay, iris
  • 10 siung bawang putih, cincang
  • 1 ruas jahe, iris
  • 3 siung bawang putih, geprek
  • Daun bawang, potong-potong
  • 2 sdm kecap asin
  • 1 sdm minyak wijen
  • Lada bubuk secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Kaldu bubuk secukupnya

Cara Membuat Sup Ayam Hainan

  1. Goreng bawang putih hingga harum

    Siapkan panci, kemudian tuangkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih cincang dan tumis sampai aromanya keluar serta warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Setelah matang, angkat dan sisihkan terlebih dahulu.

  • Masak potongan ayam

    Gunakan panci yang sama untuk memasak potongan paha ayam. Masak hingga bagian luar ayam berubah warna dan ayam mulai matang.

  • Masukkan air dan bumbu pelengkap

    Setelah ayam dimasak, tuangkan air secukupnya ke dalam panci. Tambahkan bawang putih geprek, irisan jahe, bawang bombay, dan daun bawang.

    • Selanjutnya, masukkan kecap asin, minyak wijen, garam, lada bubuk, serta kaldu bubuk. Aduk perlahan sampai seluruh bumbu tercampur dengan baik.

  • Tambahkan bawang putih goreng

    Masukkan bawang putih cincang yang sebelumnya sudah ditumis hingga keemasan. Aduk kembali agar aromanya menyatu dengan kuah kaldu dan bumbu lainnya.

  • Masak hingga bumbu meresap

    Biarkan sup dimasak beberapa saat sampai kuahnya terasa gurih dan seluruh bahan tercampur sempurna. Setelah dirasa cukup, matikan kompor.

  • Sajikan selagi hangat

    Pindahkan sup ayam Hainan ke dalam mangkuk saji. Hidangan lezat dengan kuah gurih dan aroma jahe yang menggoda ini siap dinikmati bersama nasi putih hangat.

    • Itulah resep sup ayam Hainan yang bisa menjadi inspirasi menu rumahan untuk keluarga. Dengan bahan sederhana dan langkah memasak yang praktis, kamu bisa menghadirkan hidangan berkuah hangat dengan cita rasa khas Asia tanpa harus pergi ke restoran.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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    resepSup Ayam Hainan

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