Bisa Jadi Bekal Anak! Ini Resep Egg Chicken Roll Ala HokBen yang Mudah Dibuat di Rumah
Egg Chicken Roll (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Egg chicken roll menjadi salah satu menu favorit di restoran HokBen yang digemari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Hidangan berbahan dasar ayam ini memiliki perpaduan tekstur dan rasa yang membuat siapa pun tertarik untuk mencobanya.
Keistimewaan makanan ini terletak pada lapisan kulit telur yang membungkus adonan ayam berbumbu. Setelah digoreng, bagian luarnya terasa renyah dan berwarna keemasan, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut, gurih, dan juicy.
Selain cocok dijadikan camilan, egg chicken roll juga bisa menjadi lauk pendamping nasi putih maupun bekal praktis untuk anak. Kabar baiknya, menu yang biasanya ditemukan di restoran Jepang tersebut ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep egg chicken roll ini menggunakan daging paha ayam yang dipadukan dengan bawang putih, minyak wijen, serta sejumlah bumbu pilihan untuk menghasilkan isian yang gurih dan lembut.
Penasaran bagaimana cara membuat egg chicken roll ala HokBen di rumah? Simak bahan-bahan dan langkah pembuatannya berikut ini!
Bahan-Bahan Egg Chicken Roll
1. Bahan adonan ayam:
- 600 gram paha ayam
- 7 siung bawang putih halus
- 3 sdm bawang merah goreng
- 2 sdm maizena
- 1 butir putih telur
- 120 gram air es atau es batu
- 2 sdm minyak wijen
- 1,5 sdt garam
- 1,5 sdm gula pasir
- 2 sdt kaldu ayam
- 1/2 sdt merica
- 3/4 sdt pala bubuk atau ngohiong
- 1–2 lembar roti tawar kecil
- 50 ml air
2. Bahan kulit rolade:
- 2 butir telur
- 80 gram tepung terigu protein sedang
- 40 gram maizena
- 250 ml air
- 2 sdm minyak
- 3/4 sdt garam
- 1/2 sdt kaldu bubuk atau penyedap
- Pewarna kuning secukupnya (opsional)
3. Bahan pelengkap:
- Minyak goreng Fortune
- Nasi putih
- Salad dressing
Cara Membuat Egg Chicken Roll Ala HokBen
- Buat adonan kulit terlebih dahulu. Campurkan tepung terigu, maizena, telur, air, dan minyak ke dalam wadah. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata. Jika ingin menghasilkan warna kulit yang lebih kuning, tambahkan sedikit pewarna makanan sesuai selera.
- Masukkan garam dan kaldu bubuk ke dalam adonan kulit. Aduk kembali hingga bumbu tercampur sempurna dan tidak menggumpal.
- Siapkan wajan antilengket, kemudian panaskan menggunakan api kecil. Tuangkan adonan secukupnya sambil diratakan hingga membentuk lembaran tipis. Masak sampai matang, lalu angkat dan sisihkan.
- Siapkan isian ayam. Pastikan daging ayam dalam keadaan kering, kemudian masukkan ke dalam food processor bersama garam, kaldu ayam, dan gula pasir. Proses hingga teksturnya menjadi halus dan lengket.
- Tambahkan bawang putih halus serta bawang merah goreng. Masukkan pula merica, pala bubuk atau ngohiong, minyak wijen, dan es batu. Haluskan kembali sampai semua bahan menyatu.
- Selanjutnya, masukkan putih telur dan tepung maizena ke dalam adonan ayam. Proses kembali hingga teksturnya tercampur rata.
- Potong roti tawar menjadi bagian kecil, kemudian campurkan dengan air. Masukkan campuran tersebut ke dalam food processor dan haluskan bersama adonan ayam hingga lembut.
- Mulai proses penggulungan. Ambil satu lembar kulit rolade yang sudah dibuat sebelumnya. Letakkan adonan ayam di atasnya, kemudian ratakan secukupnya.
- Oleskan larutan tepung pada bagian ujung kulit agar mudah menempel. Gulung secara perlahan sampai seluruh isian ayam tertutup rapat.
- Kukus egg chicken roll selama kurang lebih 20 menit hingga adonan ayam matang. Setelah itu, angkat dan biarkan agak dingin sebelum dipotong-potong.
- Panaskan minyak goreng dalam wajan. Masukkan potongan egg chicken roll dan goreng hingga permukaannya berubah menjadi kuning keemasan.
- Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
- Egg chicken roll ala HokBen siap disajikan bersama nasi putih dan salad dressing sebagai pelengkap.
Itulah resep egg chicken roll ala HokBen yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Perpaduan kulit telur yang renyah dengan isian ayam berbumbu yang lembut membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja.
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