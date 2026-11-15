Bisa Jadi Bekal Anak! Ini Resep Egg Chicken Roll Ala HokBen yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Egg chicken roll menjadi salah satu menu favorit di restoran HokBen yang digemari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Hidangan berbahan dasar ayam ini memiliki perpaduan tekstur dan rasa yang membuat siapa pun tertarik untuk mencobanya.

Keistimewaan makanan ini terletak pada lapisan kulit telur yang membungkus adonan ayam berbumbu. Setelah digoreng, bagian luarnya terasa renyah dan berwarna keemasan, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut, gurih, dan juicy.

Selain cocok dijadikan camilan, egg chicken roll juga bisa menjadi lauk pendamping nasi putih maupun bekal praktis untuk anak. Kabar baiknya, menu yang biasanya ditemukan di restoran Jepang tersebut ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep egg chicken roll ini menggunakan daging paha ayam yang dipadukan dengan bawang putih, minyak wijen, serta sejumlah bumbu pilihan untuk menghasilkan isian yang gurih dan lembut.

Penasaran bagaimana cara membuat egg chicken roll ala HokBen di rumah? Simak bahan-bahan dan langkah pembuatannya berikut ini!

Bahan-Bahan Egg Chicken Roll 1. Bahan adonan ayam:

600 gram paha ayam

7 siung bawang putih halus

3 sdm bawang merah goreng

2 sdm maizena

1 butir putih telur

120 gram air es atau es batu

2 sdm minyak wijen

1,5 sdt garam

1,5 sdm gula pasir

2 sdt kaldu ayam

1/2 sdt merica

3/4 sdt pala bubuk atau ngohiong

1–2 lembar roti tawar kecil

50 ml air 2. Bahan kulit rolade:

2 butir telur

80 gram tepung terigu protein sedang

40 gram maizena

250 ml air

2 sdm minyak

3/4 sdt garam

1/2 sdt kaldu bubuk atau penyedap

Pewarna kuning secukupnya (opsional) 3. Bahan pelengkap: