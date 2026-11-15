Jangan Terkecoh Label Sehat! 4 Makanan Ini Bisa Memicu Kenaikan Berat Badan

JawaPos.com – Memilih makanan sehat menjadi salah satu langkah penting bagi seseorang yang ingin menjaga berat badan. Namun, tidak semua produk yang memiliki label sehat benar-benar rendah kalori atau aman dikonsumsi tanpa memperhatikan porsinya.

Beberapa makanan yang sering dijadikan pilihan saat menjalani diet ternyata dapat mengandung tambahan gula, pemanis buatan, maupun bahan tambahan lainnya. Kandungan tersebut biasanya digunakan untuk memperbaiki rasa, tekstur, dan tampilan produk agar lebih menarik bagi konsumen.

Akibatnya, makanan yang awalnya dianggap sebagai pilihan bergizi justru berpotensi menyumbang asupan kalori berlebih apabila dikonsumsi secara berlebihan. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut bisa membuat usaha menjaga berat badan menjadi kurang maksimal.

Dilansir dari NDTV, terdapat empat jenis makanan yang kerap dianggap sehat, tetapi perlu diperhatikan kandungan nutrisi dan jumlah konsumsinya karena berpotensi berkontribusi terhadap kenaikan berat badan.

Lantas, makanan apa saja yang perlu diperhatikan? Berikut ulasannya.

1. Kacang-Kacangan dan Biji-Bijian Olahan Kacang-kacangan serta biji-bijian dikenal sebagai sumber nutrisi yang baik bagi tubuh. Kandungan lemak sehat, protein, serat, serta berbagai mineral di dalamnya membuat makanan ini sering dijadikan camilan saat menjalani pola hidup sehat.

Meski memiliki banyak manfaat, jumlah konsumsinya tetap perlu diperhatikan. Pasalnya, kacang-kacangan termasuk makanan yang cukup padat kalori sehingga mengonsumsinya dalam jumlah besar dapat meningkatkan asupan energi harian.

Banyak orang menganggap semakin banyak kacang yang dimakan, semakin besar pula manfaat yang diperoleh. Padahal, konsumsi berlebihan tidak selalu memberikan keuntungan tambahan bagi tubuh.

Sebagai gambaran, porsi kacang yang disarankan dalam sumber tersebut untuk rata-rata orang berkisar 25–30 gram. Karena itu, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar asupan kalori tetap terkendali.

2. Smoothie Siap Saji Smoothie sering dipilih sebagai minuman praktis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Campuran buah dan bahan lainnya membuat minuman ini terlihat menyegarkan sekaligus menyehatkan.

Namun, smoothie yang dijual dalam kemasan atau sudah siap dikonsumsi belum tentu memiliki kandungan nutrisi yang sama dengan racikan rumahan. Beberapa produk dapat mengandung tambahan gula, sirup, atau pemanis dalam jumlah cukup tinggi.

Kandungan tersebut membuat jumlah kalori dalam satu porsi menjadi lebih besar. Jika dikonsumsi terlalu sering tanpa memperhitungkan kebutuhan energi harian, smoothie siap saji bisa menyumbang kalori berlebih.

Oleh sebab itu, penting untuk memeriksa informasi kandungan gula dan kalori pada label kemasan sebelum membeli. Membuat smoothie sendiri menggunakan buah segar tanpa tambahan gula juga bisa menjadi alternatif.

3. Granola dan Sereal Sarapan Kemasan Granola dan sereal menjadi pilihan sarapan favorit karena praktis serta mudah disajikan. Makanan ini juga sering dipasarkan sebagai menu sehat yang cocok untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Meski demikian, kandungan nutrisi setiap produk bisa berbeda tergantung bahan yang digunakan. Sejumlah granola dan sereal kemasan mengandung tambahan gula, pemanis, atau bahan lain yang meningkatkan jumlah kalorinya.

Jika dikonsumsi setiap pagi tanpa memperhatikan komposisinya, asupan gula dan kalori harian bisa meningkat. Kondisi tersebut tentu perlu diperhatikan, terutama bagi orang yang sedang berusaha mengontrol berat badan.

Sebelum membeli, biasakan membaca label nutrisi dan memeriksa jumlah gula dalam setiap sajian. Pilih produk dengan kandungan gula tambahan lebih rendah serta perhatikan ukuran porsinya.

4. Protein Bar atau Energy Bar Protein bar dan energy bar sering dianggap sebagai camilan praktis bagi orang yang aktif berolahraga maupun sedang menjalani program diet. Bentuknya yang kecil membuat makanan ini mudah dibawa dan dikonsumsi kapan saja.

Namun, tidak semua produk memiliki kandungan nutrisi yang ideal. Beberapa protein bar justru mengandung gula tambahan, pemanis, serta bahan lain yang membuat jumlah kalorinya cukup tinggi.

Karena itu, makanan yang terlihat seperti camilan sehat ini tetap perlu dikonsumsi secara bijak. Apabila dimakan terlalu sering tanpa memperhitungkan kebutuhan energi, kalori tambahan dapat berkontribusi terhadap peningkatan berat badan.

Perhatikan komposisi dan informasi nilai gizi sebelum memilih protein bar. Utamakan produk dengan kandungan protein yang sesuai kebutuhan serta jumlah gula tambahan yang tidak berlebihan.