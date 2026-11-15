Bikin Nagih! Ini Resep Sate Ayam Bumbu Kacang yang Lezat dan Mudah Dibuat di Rumah
Resep Sate Ayam dengan Bumbu Kacang yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Sate ayam bumbu kacang menjadi salah satu kuliner Nusantara yang memiliki banyak penggemar. Hidangan ini menawarkan perpaduan daging ayam yang lembut, aroma panggangan yang khas, serta saus kacang dengan cita rasa gurih dan manis yang menggugah selera.
Menikmati sate ayam lezat seperti buatan warung favorit ternyata tidak harus selalu pergi keluar rumah. Dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang cukup sederhana, kamu bisa menghadirkan sajian sate ayam istimewa untuk keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep sate ayam bumbu kacang ini menggunakan campuran bumbu marinasi berupa kecap manis, selai kacang, dan santan untuk menghasilkan rasa yang lebih gurih. Saus kacangnya juga dibuat dengan bahan sederhana sehingga menghasilkan tekstur kental dan cita rasa yang nikmat.
Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah memasak sate ayam bumbu kacang berikut ini!
Bahan-Bahan Sate Ayam Bumbu Kacang
1. Bahan utama dan marinasi:
- 400 gram dada ayam filet
- 1 sdm kaldu ayam
- 1 sdm kecap manis
- 1/4 sdt merica
- 1 sdm selai kacang
- 1 sdm santan kental
- 2 siung bawang merah
- 2 siung bawang putih
2. Bahan saus kacang:
- 3 sdm selai kacang
- 1 sdm bawang merah goreng
- 1/2 sdm bawang putih goreng
- 1/3 sdt garam
- 200 ml air
- 1 sdm kecap manis
- 1/2 sdt penyedap rasa
3. Bahan pelengkap:
- Kecap manis secukupnya
- Cabai rawit yang sudah diiris
- Jeruk limau
- Bawang merah goreng
- Bawang merah yang sudah dipotong
Cara Membuat Sate Ayam Bumbu Kacang
- Pertama, bersihkan dada ayam filet, kemudian potong memanjang menjadi beberapa bagian. Letakkan potongan ayam ke dalam wadah untuk proses marinasi.
- Siapkan mangkuk, lalu masukkan kaldu ayam, kecap manis, merica, selai kacang, dan santan kental. Tambahkan bawang merah serta bawang putih yang sudah diparut.
- Masukkan potongan ayam ke dalam campuran bumbu tersebut. Aduk sampai seluruh permukaan daging terbalut secara merata, kemudian diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
- Setelah selesai dimarinasi, tusukkan potongan ayam ke tusuk sate. Atur daging dengan rapi, kemudian gunting bagian pinggirnya agar bentuk sate lebih menarik.
- Panaskan panci antilengket atau alat pemanggang dengan sedikit minyak. Letakkan sate ayam di atasnya, lalu panggang hingga permukaannya berubah kecokelatan dan daging matang sempurna.
- Sambil menunggu sate matang, siapkan saus kacangnya. Masukkan selai kacang, bawang merah goreng, bawang putih goreng, garam, kecap manis, penyedap rasa, dan air ke dalam panci.
- Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai saus mengental dan menghasilkan tekstur yang lembut.
- Setelah sate matang dan saus kacang siap, tata sate ayam di atas piring saji. Siram dengan bumbu kacang sesuai selera.
- Tambahkan kecap manis, irisan cabai rawit, potongan bawang merah, bawang merah goreng, serta perasan jeruk limau sebagai pelengkap.
- Sate ayam bumbu kacang siap disajikan selagi hangat bersama pelengkap favorit.
Itulah resep sate ayam bumbu kacang yang praktis dan bisa kamu coba sendiri di rumah. Perpaduan daging ayam yang gurih dengan saus kacang kental bercita rasa manis dan gurih membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan bersama keluarga.
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