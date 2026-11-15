Bikin Nagih! Ini Resep Sate Ayam Bumbu Kacang yang Lezat dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Sate ayam bumbu kacang menjadi salah satu kuliner Nusantara yang memiliki banyak penggemar. Hidangan ini menawarkan perpaduan daging ayam yang lembut, aroma panggangan yang khas, serta saus kacang dengan cita rasa gurih dan manis yang menggugah selera.

Menikmati sate ayam lezat seperti buatan warung favorit ternyata tidak harus selalu pergi keluar rumah. Dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang cukup sederhana, kamu bisa menghadirkan sajian sate ayam istimewa untuk keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep sate ayam bumbu kacang ini menggunakan campuran bumbu marinasi berupa kecap manis, selai kacang, dan santan untuk menghasilkan rasa yang lebih gurih. Saus kacangnya juga dibuat dengan bahan sederhana sehingga menghasilkan tekstur kental dan cita rasa yang nikmat.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah memasak sate ayam bumbu kacang berikut ini!

Bahan-Bahan Sate Ayam Bumbu Kacang 1. Bahan utama dan marinasi:

400 gram dada ayam filet

1 sdm kaldu ayam

1 sdm kecap manis

1/4 sdt merica

1 sdm selai kacang

1 sdm santan kental

2 siung bawang merah

2 siung bawang putih 2. Bahan saus kacang:

3 sdm selai kacang

1 sdm bawang merah goreng

1/2 sdm bawang putih goreng

1/3 sdt garam

200 ml air

1 sdm kecap manis

1/2 sdt penyedap rasa 3. Bahan pelengkap: