Resep Ayam Geprek Sambal Korek yang Lezat, Sensasi Pedasnya Dijamin Bikin Nagih
Resep Ayam Geprek Sambal Korek yang Menggugah Selera Makan (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Ayam geprek menjadi salah satu menu favorit banyak orang karena menawarkan perpaduan rasa gurih, renyah, dan pedas dalam satu hidangan. Potongan ayam berbalut tepung yang digoreng hingga keemasan semakin nikmat ketika disajikan bersama sambal korek bercita rasa pedas menggigit. Kabar baiknya, hidangan lezat ini tidak harus selalu dibeli di luar. Kamu bisa mengolah ayam geprek sambal korek sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Tekstur ayam yang renyah di bagian luar dan tetap lembut di dalam dijamin membuat waktu makan semakin menyenangkan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep ayam geprek sambal korek ini menggunakan kombinasi bumbu marinasi dan tepung pelapis untuk menghasilkan ayam goreng yang gurih serta renyah. Sambalnya pun dibuat dari cabai rawit, bawang putih, dan terasi yang menghasilkan sensasi pedas dengan aroma khas. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak daftar bahan dan langkah-langkah memasak ayam geprek sambal korek berikut ini agar hasilnya lezat dan menggugah selera. 1. Bahan marinasi: 2. Bahan pelapis kering: 3. Bahan sambal korek: 4. Bahan pelengkap: Itulah resep ayam geprek sambal korek yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Perpaduan ayam goreng berlapis tepung yang renyah dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit asam dijamin mampu menggugah selera. Sajikan selagi hangat agar kenikmatan ayam geprek semakin terasa!
Bahan-Bahan Ayam Geprek Sambal Korek
Cara Membuat Ayam Geprek Sambal Korek
JawaPos.com - Ayam geprek menjadi salah satu menu favorit banyak orang karena menawarkan perpaduan rasa gurih, renyah, dan pedas dalam satu hidangan. Potongan ayam berbalut tepung yang digoreng hingga keemasan semakin nikmat ketika disajikan bersama sambal korek bercita rasa pedas menggigit.
Kabar baiknya, hidangan lezat ini tidak harus selalu dibeli di luar. Kamu bisa mengolah ayam geprek sambal korek sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Tekstur ayam yang renyah di bagian luar dan tetap lembut di dalam dijamin membuat waktu makan semakin menyenangkan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep ayam geprek sambal korek ini menggunakan kombinasi bumbu marinasi dan tepung pelapis untuk menghasilkan ayam goreng yang gurih serta renyah. Sambalnya pun dibuat dari cabai rawit, bawang putih, dan terasi yang menghasilkan sensasi pedas dengan aroma khas.
Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak daftar bahan dan langkah-langkah memasak ayam geprek sambal korek berikut ini agar hasilnya lezat dan menggugah selera.
1. Bahan marinasi:
2. Bahan pelapis kering:
3. Bahan sambal korek:
4. Bahan pelengkap:
Itulah resep ayam geprek sambal korek yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Perpaduan ayam goreng berlapis tepung yang renyah dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit asam dijamin mampu menggugah selera. Sajikan selagi hangat agar kenikmatan ayam geprek semakin terasa!
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