Resep Ayam Geprek Sambal Korek yang Lezat, Sensasi Pedasnya Dijamin Bikin Nagih

JawaPos.com - Ayam geprek menjadi salah satu menu favorit banyak orang karena menawarkan perpaduan rasa gurih, renyah, dan pedas dalam satu hidangan. Potongan ayam berbalut tepung yang digoreng hingga keemasan semakin nikmat ketika disajikan bersama sambal korek bercita rasa pedas menggigit. Kabar baiknya, hidangan lezat ini tidak harus selalu dibeli di luar. Kamu bisa mengolah ayam geprek sambal korek sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Tekstur ayam yang renyah di bagian luar dan tetap lembut di dalam dijamin membuat waktu makan semakin menyenangkan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep ayam geprek sambal korek ini menggunakan kombinasi bumbu marinasi dan tepung pelapis untuk menghasilkan ayam goreng yang gurih serta renyah. Sambalnya pun dibuat dari cabai rawit, bawang putih, dan terasi yang menghasilkan sensasi pedas dengan aroma khas. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak daftar bahan dan langkah-langkah memasak ayam geprek sambal korek berikut ini agar hasilnya lezat dan menggugah selera. Baca Juga:Dijamin Menggugah Selera, Resep Rendang Daging Padang yang Kaya Rempah dan Gurih Bahan-Bahan Ayam Geprek Sambal Korek 1. Bahan marinasi: 600 gram paha ayam filet

1 sdm air jeruk nipis

2 sdm gula pasir

1 sdm garam

1 sdt merica

1 sdm kaldu ayam bubuk

5 siung bawang putih

1/3 buah bawang bombai

400 ml air

1 butir telur

80 gram tepung terigu protein sedang 2. Bahan pelapis kering: 450 gram tepung terigu protein sedang

100 gram tepung tapioka atau maizena

50 gram tepung beras

4 sdt baking powder

2 sdt kunyit bubuk

2 sdt gochugaru atau paprika bubuk 3. Bahan sambal korek: 100 gram cabai rawit merah

6 siung bawang putih

1 sachet terasi yang sudah dibakar

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu ayam bubuk

1/2 sdt penyedap rasa

1 buah jeruk limau

2 sdm minyak panas 4. Bahan pelengkap: Nasi putih secukupnya

Timun secukupnya Cara Membuat Ayam Geprek Sambal Korek Pertama, haluskan bawang putih dan bawang bombai menggunakan blender dengan tambahan sedikit air hingga menjadi bumbu halus. Siapkan wadah, kemudian masukkan ayam bersama garam, gula pasir, merica, kaldu ayam bubuk, air jeruk nipis, telur, bumbu halus, tepung terigu, dan air. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata dan bumbu meresap. Diamkan ayam dalam campuran marinasi minimal selama 2 jam agar cita rasa bumbunya lebih meresap ke dalam daging. Sambil menunggu, buat adonan tepung pelapis dengan mencampurkan tepung terigu, tapioka atau maizena, tepung beras, baking powder, kunyit bubuk, serta gochugaru atau paprika bubuk. Aduk hingga semua bahan menyatu. Setelah ayam selesai dimarinasi, angkat dan tiriskan. Balurkan potongan ayam ke dalam tepung kering, kemudian celupkan kembali ke adonan basah dan lapisi lagi menggunakan tepung kering. Jika menginginkan lapisan ayam yang lebih tebal dan keriting, ulangi proses pencelupan dan pelapisan tepung satu kali lagi. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam menggunakan api besar terlebih dahulu hingga lapisan luarnya mulai terbentuk dan kering. Setelah itu, kecilkan api dan lanjutkan menggoreng sampai ayam matang sempurna serta berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya, siapkan sambal korek dengan menghaluskan bawang putih, garam, kaldu ayam bubuk, penyedap rasa, dan terasi bakar menggunakan cobek. Haluskan cabai rawit merah menggunakan food processor, kemudian campurkan dengan bumbu yang sudah diulek. Aduk sampai seluruh bahan sambal tercampur merata. Tuangkan minyak panas ke dalam sambal, lalu aduk hingga aromanya keluar. Tambahkan perasan jeruk limau untuk memberikan sentuhan rasa segar dan sedikit asam. Letakkan ayam goreng di atas cobek atau wadah saji, kemudian geprek hingga sedikit hancur dan bumbu sambal menempel pada permukaannya. Ayam geprek sambal korek siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan irisan timun sebagai pelengkap. Itulah resep ayam geprek sambal korek yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah. Perpaduan ayam goreng berlapis tepung yang renyah dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit asam dijamin mampu menggugah selera. Sajikan selagi hangat agar kenikmatan ayam geprek semakin terasa!